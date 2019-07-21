Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией до 2021 года

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Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет успеть заключить мирный договор с Россией до того, как уйдет из власти. Полномочия Абэ на посту председателя правительства истекают в 2021 г. «Хотел бы продвинуться в вопросе заключения [мирного договора] в ходе своего срока», – сказал премьер японскому телеканалу NHK.
В этом же интервью Абэ заявил, что не думает о продлении работы на посту лидера правящей Либерально-демократической партии, которая, по данным экзитполов, побеждает на выборах, сохранив за собой большинство мест в верхней палате парламента.
В Японии 21 июля прошли парламентские выборы. По их итогам обновится половина верхней палаты парламента, вторая половина будет переизбираться в 2022 г. Согласно опросам, сторонники Абэ получат 63 места из 124. В общей сложности у них будет 130 из 245 мест. Таким образом, Абэ сможет остаться на посту премьера.
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – на основании трактата о торговле и границах от 1855 г. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, которого до сих пор нет.
Спорные острова: между Россией и Японией
Thomas Peter / Reuters
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир (на фото), Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Южные Курилы вошли в состав СССР по завершении Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит – такова позиция России
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Sergei Krasnoukhov / AP
Население этих островов – менее 10 000 человек, следует из данных, опубликованных на сайте муниципальных образований. На фото: жители Итурупа
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Красноухов Сергей / PhotoXPress
Острова являются частью Сахалинской области. Крупнейшие населенные пункты - город Курильск на Итурупе, поселки Южно-Курильск на Кунашире (на фото), Малокурильское и Крабозаводское на Шикотане
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Thomas Peter / Reuters
Из Владивостока или с Сахалина до островов можно добраться на теплоходах, правда, они ходят не каждый день и могут быть отменены из-за погодных условий. Теплоход заходит в Курильск, далее следует в Южно-Курильск и Малокурильское, говорится на сайте министерства транспорта Сахалинской области. С 1992 г. в портах Малокурильское и Южно-Курильск были открыты пункты пропуска через границу. Порты стали обслуживать международный грузовой и пассажирский транспорт
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Юрий Кавер / РИА Новости
С декабря этого года возобновлены пассажирские авиаперевозки между островами Кунашир и Шикотан. Дважды в неделю выполняются вертолетные рейсы по маршруту аэропорт «Менделеево» (Кунашир) - село Крабозаводское (Шикотан), сообщает «Интерфакс». До этого времени выбраться с Шикотана можно было только морем: на плашкоуте до Кунашира или на теплоходе «Игорь Фархутдинов» - до сахалинского порта Корсаков
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Сергей Красноухов / ТАСС
Основная отрасль промышленности – рыболовство и переработка рыбы. На фото один из консервных заводов на острове Шикотан. На какое-то время, после прошлогодней прямой линии Владимира Путина, рыбокомбинат, расположенный на острове, даже попал во все новостные ленты. Его сотрудники пожаловались президенту на задержку зарплат, после чего последовали многочисленные проверки предприятия
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Владимир Федоренко / РИА Новости
Посол лососевой икры на рыбзаводе в поселке Китовое на острове Итуруп
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Сергей Красноухов / РИА Новости
Медведь на свалке рыбных отходов недалеко от поселка Рыбаки на острове Итуруп
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Thomas Peter / Reuters
Сельское хозяйство в регионе развито слабо. Так, в Южно-курильском городском округе (острова Кунашир, Шикотан и некоторые другие) под посевные площади используется всего 16 га земли, в основном выращивают картофель. Также есть небольшие хозяйства, выращивающие коров и свиней. За девять месяцев 2016 г. хозяйства округа вырастили 119 т картофеля и произвели 540 т молока, говорится в информации, опубликованной на сайте округа. Скот разводят и частники
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Sergei Krasnoukhov / AP
Электроснабжение на Курильских островах осуществляется от небольших дизельных, гидро- и геотермальных электростанций. Первая геотермальная электростанция мощностью 500 кВт была введена в эксплуатацию в 1993 г. на Кунашире
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Thomas Peter / Reuters
В крупных поселках (на фото Южно-Курильск на Кунашире) и в Курильске работают несколько школ и детских садов
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Сергей Красноухов / ТАСС
После землетрясения 1994 г. многие рыбозаводы, школы и детские сады были уничтожены или полуразрушены. Денег не хватало даже на разборку и снос пострадавших зданий, и людям выделяли для проживания аварийные помещения, а разрушенные здания оставляли в прежнем состоянии. На фото: послелок Рейдово на острове Итуруп, на заднем плане вулкан Богдан Хмельницкий
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В. Киселев / РИА Новости
На Кунашире в 1984 г. образован государственный заповедник «Курильский» (на фото) площадью 654 кв. км, остров Шикотан известен природным заказником «Малые Курилы», где обитают редкие и эндемичные виды животных и растений
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Владимир Сергеев / ТАСС
Один из самых известных вулканов Курил Тятя – часть Курильского заповедника, он расположен в северной части Кунашира
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Владимир Сергеев / ТАСС
Одна из самых известных вершин острова Итуруп – вулкан Богдан Хмельницкий (1585 м). На фото: поселок Курильск на его фоне
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Francois LOCHON / Gamma-Rapho / Getty Images
С помощью богатого природного потенциала островов региональные власти рассчитывают привлечь туристов. Пока что их не много – около 1000 человек в год (по официальным отчетам). На островах Кунашир и Шикотан к 2020 г. власти рассчитывают увеличить их число до 4500 человек
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Владимир Сергеев / ТАСС
В ноябре стало известно, что Россия разместила ракетные комплексы на Курильских островах Кунашир и Итуруп. Япония ответила на это сожалением. На фото: линия береговой обороны на базе танковых башен на острове Кунашир
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Александр Лыскин / РИА Новости
15 декабря Владимир Путин и Синдзо Абэ согласовали заявление о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что деятельность на островах будет осуществляться на основе российского законодательства, так как острова принадлежат России. При этом принципиальная позиция Японии относительно этих четырех островов остается неизменной, подчеркнул Абэ
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Платежная система Western Union ввела лимит на денежные переводы за границу на уровне 600 000 руб. в месяц в одну страну, говорится на сайте компании. Новые правила переводов начали действовать с 22 июля, уточняетРБК со ссылкой на письмо, которое платежная система разослала своим партнерам.
В письме поясняется, что лимит на сумму переводов был введен для соблюдения закона о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также рекомендаций Центробанка от 14 января. В них Банк России призвал кредитные организации внимательно следить за отдельными операциями клиентов. До этого трансграничные переводы были ограничены суммой $5000 за одну операцию.
Таким образом, Western Union стремится «минимизировать риски использования системы Western Union в противоправных целях», говорится в письме. В нем отмечается, что лимиты переводов, которые были установлены ранее для Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама на уровне 100 000 руб. в месяц, остаются без изменений.РБК направил запрос в Western Union и ЦБ.
По данным на 30 сентября 2018 г., Western Union осуществляла денежные переводы более чем в 200 странах и территориях мира. Об этом говорится на сайте компании. По информации регулятора, за прошлый год россияне перевели через платежные системы, в том числе Western Union, «Золотая корона» и другие, в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27 500 руб.
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Украинский ЦИК опубликовал первые данные о результатах выборов в Верховную раду Украины. По итогам обработки 0,05% протоколов, в украинский парламент проходят четыре партии: президентская партия «Слуга народа» (47,37% голосов), следом — «Батькивщина» Юлии Тимошенко (12,93%), на третьем месте — «Радикальная партия» Олега Ляшко (6,67%), на четвертом — «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко (7,67%).
Ранее были оглашены данные «Национального экзитпола», согласно которым партия «Слуга народа» набрала по партийным спискам 43,9%. У «Оппозиционной платформы — За жизнь», возглавляемой Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, – 11,5%. Согласно этим данным, 5%-ный барьер прошли также «Европейская солидарность» (8,9%), «Батькивщина» (7,6%) и «Голос» Святослава Вакарчука (6,3%).
После объявления данных экзитполов Зеленский предложил Вакарчуку обсудить вопрос создания коалиции. «Приглашаем господина Вакарчука к разговору с удовольствием, он – новое лицо», – заявил украинский президент. На вопрос о том, возможно ли то, что Вакарчук займет пост премьера, Зеленский ответил, что это вопрос к самому лидеру партии «Голос». Он добавил, что такая должность – это большая ответственность: «Это должен быть гуру экономики, который никогда не был в политике. Мы хотим, чтобы это был независимый, мощный человек с профессиональным образованием, человек, которого уважают в Украине, и человек, которого уважают на Западе».
Досрочные выборы в Раду прошли 21 июля, поскольку Зеленский после инаугурации в мае объявил о роспуске парламента. Он объяснил это решение отсутствием коалиции и низким доверием жителей страны. Украинский парламент формируется по смешанной системе: всего в нем 450 депутатов, из них 225 избираются по партийным спискам и еще 225 — по одномандатным округам. При этом число одномандатников на этих выборах – 199, поскольку 26 округов находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Для того чтобы формировать правительство и назначать премьера, лидирующей партии нужно набрать на выборах большинство в 226 мандатов или найти партнера по коалиции.
Как проходили выборы в Верховную раду Украины. Фотографии
Valentyn Ogirenko / Reuters
На Украине 21 июля проходят внеочередные выборы в Верховную раду. На фото: президент Владимир Зеленский на избирательном участке
1/10
Efrem Lukatsky / AP
Согласно действующей системе выборов, из 450 народных депутатов половину украинцы выбирают по партийным спискам, другую половину – по одномандатным избирательным округам. На фото: бывший президент Украины Петр Порошенко
2/10
Evgeniy Maloletka / AP
Для прохождения в Раду партиям необходимо преодолеть порог в 5%
3/10
Anatolii STEPANOV / AFP
По данным на 12 часов явка на выборах составила 19,26%
4/10
TATYANA ZENKOVICH / EPA / ТАСС
Согласно последним опросам, фаворитом выборов является партия Зеленского «Слуга народа». Социологи обещают ей 40–50% голосов. Второе место с 9–11% занимает пророссийская «Оппозиционная платформа» Юрия Бойко (на фото) и Виктора Медведчука
5/10
Gleb Garanich / Reuters
Кроме них на преодоление пятипроцентного барьера претендуют «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (на фото), «Европейская солидарность» Порошенко и несколько других партий
6/10
Efrem Lukatsky / AP
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук на выборах. Рейтинг его партии «Голос» – 5,9%
7/10
Efrem Lukatsky / AP
В полицию, по данным МВД, уже поступило более 600 жалоб на нарушения на избирательных участках
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Efrem Lukatsky / AP
Большинство обращений связаны с незаконной агитацией
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Evgeniy Maloletka / AP
Избирательные участки будут закрыты в 20.00 (время совпадает с московским)
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В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона участников массовой акции протеста, сообщают Reuters и Associated Press. По данным AFP, правоохранители также использовали резиновые пули против демонстрантов. Информация о пострадавших пока не поступала.
Организаторы акции утверждают, что в демонстрации 21 июля приняли участие 430 000 человек. Власти Гонконга насчитали 138 000 протестующих.
Протесты в Гонконге продолжаются уже несколько недель, демонстранты требуют, чтобы власти отказались от поправок к закону об экстрадиции. После внесения изменений в закон гонконгские власти получат право выдавать материковому Китаю подозреваемых в совершении преступлений. В связи с массовыми протестами рассмотрение этих поправок отложили. Несмотря на это, демонстрации продолжились.
Как протестующие в Гонконге пытались взять штурмом здание парламента
Thomas Peter / REUTERS
Десятки тысяч людей 1 июля вышли на марш в поддержку демократии в Гонконге, приуроченный к 22-й годовщине перехода страны под юрисдикцию Китая. Поводом для акции стали планы властей принять закон об экстрадиции подозреваемых в материковый Китай. Марш завершился столкновениями с полицией
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Tyrone Siu / REUTERS
Протестующие попытались взять штурмом Законодательный совет Гонконга. В касках и респираторных масках они начали бить стеклянные двери и окна здания местного парламента. Полиция ответила слезоточивым газом и дубинками. Прорваться внутрь участникам акции не удалось
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Thomas Peter / REUTERS
В Законодательном совете Гонконга впервые в истории этого органа объявили «красную тревогу», что означает полную эвакуацию. Сколько всего людей приняли участие в акции, неизвестно. По оценке корреспондентов CNN, только у здания парламента собрались около 10 000 человек
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Kin Cheung / AP
Миллионные протестные акции проходят в Гонконге с 9 июня. Их участники выступают против принятия законопроекта о выдаче из Гонконга на материковую территорию Китая граждан, которых подозревают в нарушении законов КНР. Инициировали законопроект местные власти
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Tyrone Siu / REUTERS
Сторонники оппозиции опасаются, что с помощью поправок власти станут ущемлять права гонконгцев. По их мнению, новый механизм выдачи подозреваемых может быть использован не только в отношении фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и против правозащитников
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Tyrone Siu / REUTERS
Глава местной администрации Кэрри Лам, чей рейтинг упал до рекордно низкого уровня, уже публично извинилась за кризис. Она пообещала снять рассмотрение законопроекта с текущей повестки, но демонстранты требуют отказаться от него раз и навсегда
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Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности, заявил ТАСС представитель посольства республики в Москве. «Это абсолютная ложь», – сказал собеседник агентства. Об этом же сказал источник «Коммерсанта» в туркменском министерстве иностранных дел.
Ранее радиостанция «Говорит Москва» сообщила о смерти политика со ссылкой на директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева. Источники в Ашхабаде рассказали ему, что президент умер после того, как 15 июля ушел в отпуск.
О том, что Бердымухамедов скончался, сообщили также оппозиционный YouTube-канал «Свободный Туркменистан» со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде и Telegram-канал El Murid со ссылкой на туркменскую оппозицию. Причиной смерти называлась острая почечная недостаточность.
Гурбангулы Бердымухамедову 62 года, он стал президентом Туркменистана в апреле 2007 г. и впоследствии дважды переизбирался на этот пост с результатом выше 90%. По образованию Бердымухамедов – врач-стоматолог и в начале карьеры работал по профессии.
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Проблема в экономике России из-за закредитованности населения, по расчетам Министерства экономического развития, «в любом случае взорвется» в 2021 г. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда. Потому что наши оценки говорят о том, что в 2021 г. она в любом случае взорвется, мы до 2022 г. уже не дотянем», – сказал Орешкин (его слова приводит ТАСС). Министр отметил, что Минэкономразвития сейчас готовит меры, которые позволят замедлить рост кредитования и помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В интервью Орешкин также подчеркнул, что между Минэкономразвития и Центробанком нет никакого противостояния, а есть публичная дискуссия по ряду экономических вопросов.
В конце июня Орешкин раскритиковал Центробанк за то, что тот не принимает никаких мер для замедления темпов роста потребкредитования. Регулятор 28 июня выпустил доклад о причинах и рисках ускоренного роста потребительского кредитования. В нем говорилось, что потребкредитование в существенной степени помогло росту российской экономики и без него рост ВВП в I квартале 2019 г. был бы нулевым. Орешкин в ответ на это написал на своей странице в Facebook: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой». По его словам, он уже год пытается объяснить Центробанку, что отсутствие ограничений в потребительском кредитовании ведет к формированию пузыря.
Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Reuters заявила, что в розничном кредитовании сейчас нет пузыря. Она назвала большим преувеличением мнение о том, что потребкредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения.
На что россияне готовы брать микрозаймы
Евгений Разумный / Ведомости
Хотя микрофинансовые займы существенно дороже банковских кредитов, россияне продолжают охотно ими пользоваться. Зачастую с весьма оригинальными целями. Примерно в 59% случаев граждане берут микрозаймы на неотложные нужды или скрывают цель, выяснила компания «Домашние деньги». 15% занимают на ремонт, 6% – на бытовую технику
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Денис Гришкин / Ведомости
Однако стандартными целями граждане-заемщики не ограничиваются. Десятки и сотни людей хотели бы взять микрозаймы на весьма экзотические нужды. Лидирующие позиции среди необычных целей займов занимает оплата услуг нотариуса и юриста для получения наследства, чаще всего недвижимости
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Евгений Разумный / Ведомости
Другая довольно популярная цель микрозайма – покупка одежды, костюма для собеседования или даже шубы
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Евгений Разумный / Ведомости
Деньги в долг просят на покупку животных для дальнейшего разведения. В городах – модных пород кошек и собак, в деревнях – скота
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PhotoXpress
Чуть реже в МФК обращаются должники-алиментщики и неплательщики за коммунальные услуги, чтобы погасить текущие обязательства и снять ограничения на выезд за границу. Среди них, по наблюдениям сотрудников «Домашних денег», много дальнобойщиков, которые выезжают в страны ближнего зарубежья – на Украину, в Белоруссию, Казахстан и т. д.
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Евгений Разумный / Ведомости
Некоторым заемщикам не хватает зарплаты на бензин для личного автомобиля, чтобы не ездить на общественном транспорте
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Евгений Разумный / Ведомости
Абонемент в фитнес-центр в 90% случаев пытаются приобрести с помощью микрозаймов женщины в возрасте от 25 до 40 лет
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Денис Абрамов / Ведомости
Займы на оплату путешествий в Крым и Краснодарский край особенно популярны в период с июня по август
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Андрей Гордеев / Ведомости
Встречаются заявки с просьбой одолжить денег на подарок для супруги в качестве примирения (ювелирное изделие, последняя модель смартфона)
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PhotoXpress
Услуги адвокатов недешевы, но, видимо, игра стоит свеч, если некоторые граждане готовы брать микрозаймы на их оплату
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Юрий Смитюк/ТАСС
Некоторые россияне готовы лечить на заемные средства экзотических животных. Как правило, речь идет о змеях и игуанах, реже – об обезьянах и черепахах
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Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Находятся и такие, кто просят денег у микрофинансистов и на алкоголь, чаще всего на вино и водку
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
В этом году встретились отдельные заявки на ссуды для приобретения дрона
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Денис Абрамов / Ведомости
Даже пополнение коллекции монет и марок, судя по заявкам в МФК, изредка требует внешнего финансирования
14/16
Андрей Гордеев / Ведомости
Отдельные граждане настолько обожают домашних любимцев, что готовы занимать даже на покупку для них одежды. Чаще всего для небольших декоративных собак
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Андрей Гордеев / Ведомости
Довольно редкая, но реально фигурировавшая в заявках клиентов цель микрозайма – взятка
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Жизни и здоровью экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного Ираном, ничего не угрожает. Об этом сообщило посольство России в Тегеране. По данным дипломатов, состояние моряков оценивается как хорошее.
В соответствии с международным морским правом до окончания проверочных мероприятий экипаж останется на борту танкера, покинуть корабль моряки не могут, добавило посольство.
Танкер, следовавший под флагом Великобритании в саудовский город Эль-Джубайль, был задержан 19 июля в Ормузском проливе. На его борту находятся 23 члена экипажа, в том числе трое россиян.
Тегеран заявил, что задержал танкер за то, что тот столкнулся с иранским рыболовецким судном и не среагировал на сигнал бедствия. Британский МИД считает произошедшее нарушением международных норм и пообещал Ирану серьезные последствия. Освободить судно также потребовало НАТО. Альянс назвал случившееся вызовом международной свободе судоходства.
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Международная федерация плавания (FINA) выбрала города для проведения чемпионатов мира по водным видам спорта в 2025 и 2027 гг. – ими стали Казань и Будапешт соответственно. Об этом сообщается на странице FINA в Twitter.
Таким образом, оба этих города примут соревнования ровно через 10 лет после того, как там уже проходили чемпионаты мира по плаванию. Казань была столицей ЧМ по водным видам спорта в 2015 г., Будапешт – в 2017 г.
Первый чемпионат мира по водным видам спорта состоялся в 1973 г., он проходил в Белграде. В 2019 г. чемпионат принял корейский Кванджу. Следующие соревнования пройдут в 2021 г. в японской Фукуоке, а в 2023 г. столицей ЧМ станет столица Катара Доха.
Политика
Новости
Зеленский рассказал, каким видит кандидата на должность премьера Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже проводит консультации с людьми, которых видит в будущем на посту премьера страны. Он также рассказал, каким, по его мнению, должен быть человек, который займет пост председателя правительства.
Зеленский считает, что будущий премьер должен быть профессиональным экономистом без политического прошлого. «Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек», – добавил президент (его слова приводит «Интерфакс»). Зеленский отметил, что его требования могут не понравиться некоторым людям, которые идут в парламент, потому что они видят себя на месте премьера.
Отвечая на вопрос о создании коалиции в парламенте, Зеленский заявил, что не видит в ней «старых лиц». «Но мы не знаем, какие именно партии пройдут в парламент. Поэтому будем решать после результатов», – подчеркнул президент.
В воскресенье, 21 июля, на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. На них будут избраны 450 депутатов Верховной рады: половина – по партийным спискам, а половина – в мажоритарных округах. Для прохождения в Раду партиям необходимо преодолеть порог в 5%.
Сейчас пост премьера Украины занимает Владимир Гройсман. На выборах он возглавляет список партии «Украинская стратегия Гройсмана».
Как проходят выборы в Верховную раду Украины
Valentyn Ogirenko / Reuters
На Украине 21 июля проходят внеочередные выборы в Верховную раду. На фото: президент Владимир Зеленский на избирательном участке
1/10
Efrem Lukatsky / AP
Согласно действующей системе выборов, из 450 народных депутатов половину украинцы выбирают по партийным спискам, другую половину – по одномандатным избирательным округам. На фото: бывший президент Украины Петр Порошенко
2/10
Evgeniy Maloletka / AP
Для прохождения в Раду партиям необходимо преодолеть порог в 5%
3/10
Anatolii STEPANOV / AFP
По данным на 12 часов явка на выборах составила 19,26%
4/10
TATYANA ZENKOVICH / EPA / ТАСС
Согласно последним опросам, фаворитом выборов является партия Зеленского «Слуга народа». Социологи обещают ей 40–50% голосов. Второе место с 9–11% занимает пророссийская «Оппозиционная платформа» Юрия Бойко (на фото) и Виктора Медведчука
5/10
Gleb Garanich / Reuters
Кроме них на преодоление пятипроцентного барьера претендуют «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (на фото), «Европейская солидарность» Порошенко и несколько других партий
6/10
Efrem Lukatsky / AP
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук на выборах. Рейтинг его партии «Голос» – 5,9%
7/10
Efrem Lukatsky / AP
В полицию, по данным МВД, уже поступило более 600 жалоб на нарушения на избирательных участках
8/10
Efrem Lukatsky / AP
Большинство обращений связаны с незаконной агитацией
9/10
Evgeniy Maloletka / AP
Избирательные участки будут закрыты в 20.00 (время совпадает с московским)
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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отстранил от должности заместителя председателя правительства Кирилла Подберезного, сообщается на официальном портале региона. Причиной увольнения стал инцидент в одном из кафе города, следует из сообщения.
Комментируя отставку Подберезного, губернатор отметил, что члены правительства Сахалинской области должны отличаться не только профессионализмом, но и высокими моральными качествами.
Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой Подберезный дерется в кафе. Как утверждается в подписи к фото, инцидент произошел в кафе The Soho в Южно-Сахалинске.
Подберезный был назначен зампредом областного правительства в апреле текущего года. Ранее в разные годы он был старшим экономистом петербургского банка «Зенит», заместителем управляющего филиалом ВТБ в Санкт-Петербурге, работал в «Росатоме». В правительство Сахалинской области попал в 2019 г., сначала став исполняющим обязанности советника губернатора. В должности зампреда курировал развитие инвестиционной деятельности и туризма.
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The Telegraph узнала о планах Лондона ввести санкции против Ирана из-за танкера
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Правительство Великобритании планирует ввести в отношении Ирана санкции из-за задержания британского танкера Stena Impero, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники. По ее данным, об ограничительных мерах может быть объявлено уже 21 июля.
Санкции будут включать в себя дипломатические и экономические меры, в том числе замораживание активов, пишет газета. Кроме того, Лондон может попытаться воздействовать на Евросоюз и ООН, чтобы они возобновили ограничения, снятые с Тегерана в 2016 г. после подписания соглашения об иранской ядерной программе.
Танкер, следовавший под флагом Великобритании, был задержан 19 июля в Ормузском проливе. На его борту находились 23 человека, в том числе трое россиян. Судно следовало в саудовский город Эль-Джубайль.
Тегеран объяснил задержание танкера тем, что он столкнулся с иранским рыболовецким судном и не среагировал на сигнал бедствия. Британское министерство иностранных дел пообещало Ирану серьезные последствия, если танкер не будет освобожден в ближайшее время. Освободить судно также потребовало НАТО. Альянс назвал произошедшее вызовом международной свободе судоходства.
Политика
Новости
МВД Украины рассказало о нарушениях на парламентских выборах
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К одиннадцати часам утра (время совпадает с московским) в полицию поступило 382 сообщения о нарушениях на выборах в Верховную раду, сообщило МВД Украины.
Большинство жалоб связано с незаконной агитацией (115) и с препятствованием осуществлению избирательного права (21), уточнило ведомство. Также граждане сообщали о конфликтах на избирательных участках (12), подкупе избирателей (10), повреждении имущества (7). Кроме того, поступило одно сообщение о минировании.
В воскресенье, 21 июля, на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. На них будут избраны 450 депутатов Верховной рады: половина – по партийным спискам, а половина – в мажоритарных округах. Для прохождения в Раду партиям необходимо преодолеть порог в 5%.