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Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией до 2021 года

Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет успеть заключить мирный договор с Россией до того, как уйдет из власти. Полномочия Абэ на посту председателя правительства истекают в 2021 г. «Хотел бы продвинуться в вопросе заключения [мирного договора] в ходе своего срока», – сказал премьер японскому телеканалу NHK.

В этом же интервью Абэ заявил, что не думает о продлении работы на посту лидера правящей Либерально-демократической партии, которая, по данным экзитполов, побеждает на выборах, сохранив за собой большинство мест в верхней палате парламента.

В Японии 21 июля прошли парламентские выборы. По их итогам обновится половина верхней палаты парламента, вторая половина будет переизбираться в 2022 г. Согласно опросам, сторонники Абэ получат 63 места из 124. В общей сложности у них будет 130 из 245 мест. Таким образом, Абэ сможет остаться на посту премьера.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – на основании трактата о торговле и границах от 1855 г. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, которого до сих пор нет.

Спорные острова: между Россией и Японией