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Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией до 2021 года

Ведомости
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Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет успеть заключить мирный договор с Россией до того, как уйдет из власти. Полномочия Абэ на посту председателя правительства истекают в 2021 г. «Хотел бы продвинуться в вопросе заключения [мирного договора] в ходе своего срока», – сказал премьер японскому телеканалу NHK.

В этом же интервью Абэ заявил, что не думает о продлении работы на посту лидера правящей Либерально-демократической партии, которая, по данным экзитполов, побеждает на выборах, сохранив за собой большинство мест в верхней палате парламента.

В Японии 21 июля прошли парламентские выборы. По их итогам обновится половина верхней палаты парламента, вторая половина будет переизбираться в 2022 г. Согласно опросам, сторонники Абэ получат 63 места из 124. В общей сложности у них будет 130 из 245 мест. Таким образом, Абэ сможет остаться на посту премьера.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – на основании трактата о торговле и границах от 1855 г. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, которого до сих пор нет.

Спорные острова: между Россией и Японией

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Финансы
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РБК: Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

Ведомости
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Платежная система Western Union ввела лимит на денежные переводы за границу на уровне 600 000 руб. в месяц в одну страну, говорится на сайте компании. Новые правила переводов начали действовать с 22 июля, уточняет РБК со ссылкой на письмо, которое платежная система разослала своим партнерам. 

В письме поясняется, что лимит на сумму переводов был введен для соблюдения закона о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также рекомендаций Центробанка от 14 января. В них Банк России призвал кредитные организации внимательно следить за отдельными операциями клиентов. До этого трансграничные переводы были ограничены суммой $5000 за одну операцию.

Таким образом, Western Union стремится «минимизировать риски использования системы Western Union в противоправных целях», говорится в письме. В нем отмечается, что лимиты переводов, которые были установлены ранее для Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама на уровне 100 000 руб. в месяц, остаются без изменений. РБК направил запрос в Western Union и ЦБ. 

По данным на 30 сентября 2018 г., Western Union осуществляла денежные переводы более чем в 200 странах и территориях мира. Об этом говорится на сайте компании. По информации регулятора, за прошлый год россияне перевели через платежные системы, в том числе Western Union, «Золотая корона» и другие, в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27 500 руб.

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ЦИК Украины обнародовал первые данные об итогах выборов в Раду

Ведомости
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Украинский ЦИК опубликовал первые данные о результатах выборов в Верховную раду Украины. По итогам обработки 0,05% протоколов, в украинский парламент проходят четыре партии: президентская партия «Слуга народа» (47,37% голосов), следом — «Батькивщина» Юлии Тимошенко (12,93%), на третьем месте — «Радикальная партия» Олега Ляшко (6,67%), на четвертом — «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко (7,67%).

Ранее были оглашены данные «Национального экзитпола», согласно которым партия «Слуга народа» набрала по партийным спискам 43,9%. У «Оппозиционной платформы — За жизнь», возглавляемой Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, – 11,5%. Согласно этим данным, 5%-ный барьер прошли также «Европейская солидарность» (8,9%), «Батькивщина» (7,6%) и «Голос» Святослава Вакарчука (6,3%).

После объявления данных экзитполов Зеленский предложил Вакарчуку обсудить вопрос создания коалиции. «Приглашаем господина Вакарчука к разговору с удовольствием, он – новое лицо», – заявил украинский президент. На вопрос о том, возможно ли то, что Вакарчук займет пост премьера, Зеленский ответил, что это вопрос к самому лидеру партии «Голос». Он добавил, что такая должность – это большая ответственность: «Это должен быть гуру экономики, который никогда не был в политике. Мы хотим, чтобы это был независимый, мощный человек с профессиональным образованием, человек, которого уважают в Украине, и человек, которого уважают на Западе». 

Досрочные выборы в Раду прошли 21 июля, поскольку Зеленский после инаугурации в мае объявил о роспуске парламента. Он объяснил это решение отсутствием коалиции и низким доверием жителей страны. Украинский парламент формируется по смешанной системе: всего в нем 450 депутатов, из них 225 избираются по партийным спискам и еще 225 — по одномандатным округам. При этом число одномандатников на этих выборах – 199, поскольку 26 округов находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Для того чтобы формировать правительство и назначать премьера, лидирующей партии нужно набрать на выборах большинство в 226 мандатов или найти партнера по коалиции.

Как проходили выборы в Верховную раду Украины. Фотографии

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Политика
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Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов

Ведомости
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В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона участников массовой акции протеста, сообщают Reuters и Associated Press. По данным AFP, правоохранители также использовали резиновые пули против демонстрантов. Информация о пострадавших пока не поступала.

Организаторы акции утверждают, что в демонстрации 21 июля приняли участие 430 000 человек. Власти Гонконга насчитали 138 000 протестующих.

Протесты в Гонконге продолжаются уже несколько недель, демонстранты требуют, чтобы власти отказались от поправок к закону об экстрадиции. После внесения изменений в закон гонконгские власти получат право выдавать материковому Китаю подозреваемых в совершении преступлений. В связи с массовыми протестами рассмотрение этих поправок отложили. Несмотря на это, демонстрации продолжились.

Как протестующие в Гонконге пытались взять штурмом здание парламента

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Политика
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Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти президента страны

Ведомости
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Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности, заявил ТАСС представитель посольства республики в Москве. «Это абсолютная ложь», – сказал собеседник агентства. Об этом же сказал источник «Коммерсанта» в туркменском министерстве иностранных дел.

Ранее радиостанция «Говорит Москва» сообщила о смерти политика со ссылкой на директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева. Источники в Ашхабаде рассказали ему, что президент умер после того, как 15 июля ушел в отпуск.

О том, что Бердымухамедов скончался, сообщили также оппозиционный YouTube-канал «Свободный Туркменистан» со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде и Telegram-канал El Murid со ссылкой на туркменскую оппозицию. Причиной смерти называлась острая почечная недостаточность.

Гурбангулы Бердымухамедову 62 года, он стал президентом Туркменистана в апреле 2007 г. и впоследствии дважды переизбирался на этот пост с результатом выше 90%. По образованию Бердымухамедов – врач-стоматолог и в начале карьеры работал по профессии.

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Экономика
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Орешкин спрогнозировал «взрыв» в экономике из-за закредитованности населения

Ведомости
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Проблема в экономике России из-за закредитованности населения, по расчетам Министерства экономического развития, «в любом случае взорвется» в 2021 г. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда. Потому что наши оценки говорят о том, что в 2021 г. она в любом случае взорвется, мы до 2022 г. уже не дотянем», – сказал Орешкин (его слова приводит ТАСС). Министр отметил, что Минэкономразвития сейчас готовит меры, которые позволят замедлить рост кредитования и помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В интервью Орешкин также подчеркнул, что между Минэкономразвития и Центробанком нет никакого противостояния, а есть публичная дискуссия по ряду экономических вопросов.

В конце июня Орешкин раскритиковал Центробанк за то, что тот не принимает никаких мер для замедления темпов роста потребкредитования. Регулятор 28 июня выпустил доклад о причинах и рисках ускоренного роста потребительского кредитования. В нем говорилось, что потребкредитование в существенной степени помогло росту российской экономики и без него рост ВВП в I квартале 2019 г. был бы нулевым. Орешкин в ответ на это написал на своей странице в Facebook: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой». По его словам, он уже год пытается объяснить Центробанку, что отсутствие ограничений в потребительском кредитовании ведет к формированию пузыря.

Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Reuters заявила, что в розничном кредитовании сейчас нет пузыря. Она назвала большим преувеличением мнение о том, что потребкредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения.

На что россияне готовы брать микрозаймы

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Политика
Новости

Дипломаты рассказали о состоянии экипажа задержанного Ираном танкера

Ведомости
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Жизни и здоровью экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного Ираном, ничего не угрожает. Об этом сообщило посольство России в Тегеране. По данным дипломатов, состояние моряков оценивается как хорошее.

В соответствии с международным морским правом до окончания проверочных мероприятий экипаж останется на борту танкера, покинуть корабль моряки не могут, добавило посольство.

Танкер, следовавший под флагом Великобритании в саудовский город Эль-Джубайль, был задержан 19 июля в Ормузском проливе. На его борту находятся 23 члена экипажа, в том числе трое россиян.

Тегеран заявил, что задержал танкер за то, что тот столкнулся с иранским рыболовецким судном и не среагировал на сигнал бедствия. Британский МИД считает произошедшее нарушением международных норм и пообещал Ирану серьезные последствия. Освободить судно также потребовало НАТО. Альянс назвал случившееся вызовом международной свободе судоходства.

Стиль жизни
Новости

Казань примет ЧМ-2025 по водным видам спорта

Ведомости
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Международная федерация плавания (FINA) выбрала города для проведения чемпионатов мира по водным видам спорта в 2025 и 2027 гг. – ими стали Казань и Будапешт соответственно. Об этом сообщается на странице FINA в Twitter.

Таким образом, оба этих города примут соревнования ровно через 10 лет после того, как там уже проходили чемпионаты мира по плаванию. Казань была столицей ЧМ по водным видам спорта в 2015 г., Будапешт – в 2017 г.

Первый чемпионат мира по водным видам спорта состоялся в 1973 г., он проходил в Белграде. В 2019 г. чемпионат принял корейский Кванджу. Следующие соревнования пройдут в 2021 г. в японской Фукуоке, а в 2023 г. столицей ЧМ станет столица Катара Доха.

Политика
Новости

Зеленский рассказал, каким видит кандидата на должность премьера Украины

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже проводит консультации с людьми, которых видит в будущем на посту премьера страны. Он также рассказал, каким, по его мнению, должен быть человек, который займет пост председателя правительства.

Зеленский считает, что будущий премьер должен быть профессиональным экономистом без политического прошлого. «Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек», – добавил президент (его слова приводит «Интерфакс»). Зеленский отметил, что его требования могут не понравиться некоторым людям, которые идут в парламент, потому что они видят себя на месте премьера.

Отвечая на вопрос о создании коалиции в парламенте, Зеленский заявил, что не видит в ней «старых лиц». «Но мы не знаем, какие именно партии пройдут в парламент. Поэтому будем решать после результатов», – подчеркнул президент.

В воскресенье, 21 июля, на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. На них будут избраны 450 депутатов Верховной рады: половина – по партийным спискам, а половина – в мажоритарных округах. Для прохождения в Раду партиям необходимо преодолеть порог в 5%.

Сейчас пост премьера Украины занимает Владимир Гройсман. На выборах он возглавляет список партии «Украинская стратегия Гройсмана».

Как проходят выборы в Верховную раду Украины

Политика
Новости

Зампреда правительства Сахалинской области уволили за драку в кафе

Ведомости
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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отстранил от должности заместителя председателя правительства Кирилла Подберезного, сообщается на официальном портале региона. Причиной увольнения стал инцидент в одном из кафе города, следует из сообщения.

Комментируя отставку Подберезного, губернатор отметил, что члены правительства Сахалинской области должны отличаться не только профессионализмом, но и высокими моральными качествами.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой Подберезный дерется в кафе. Как утверждается в подписи к фото, инцидент произошел в кафе The Soho в Южно-Сахалинске.

Подберезный был назначен зампредом областного правительства в апреле текущего года. Ранее в разные годы он был старшим экономистом петербургского банка «Зенит», заместителем управляющего филиалом ВТБ в Санкт-Петербурге, работал в «Росатоме». В правительство Сахалинской области попал в 2019 г., сначала став исполняющим обязанности советника губернатора. В должности зампреда курировал развитие инвестиционной деятельности и туризма.

Политика
Новости

The Telegraph узнала о планах Лондона ввести санкции против Ирана из-за танкера

Ведомости
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Правительство Великобритании планирует ввести в отношении Ирана санкции из-за задержания британского танкера Stena Impero, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники. По ее данным, об ограничительных мерах может быть объявлено уже 21 июля.

Санкции будут включать в себя дипломатические и экономические меры, в том числе замораживание активов, пишет газета. Кроме того, Лондон может попытаться воздействовать на Евросоюз и ООН, чтобы они возобновили ограничения, снятые с Тегерана в 2016 г. после подписания соглашения об иранской ядерной программе.

Танкер, следовавший под флагом Великобритании, был задержан 19 июля в Ормузском проливе. На его борту находились 23 человека, в том числе трое россиян. Судно следовало в саудовский город Эль-Джубайль.

Тегеран объяснил задержание танкера тем, что он столкнулся с иранским рыболовецким судном и не среагировал на сигнал бедствия. Британское министерство иностранных дел пообещало Ирану серьезные последствия, если танкер не будет освобожден в ближайшее время. Освободить судно также потребовало НАТО. Альянс назвал произошедшее вызовом международной свободе судоходства.

Политика
Новости

МВД Украины рассказало о нарушениях на парламентских выборах

Ведомости
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К одиннадцати часам утра (время совпадает с московским) в полицию поступило 382 сообщения о нарушениях на выборах в Верховную раду, сообщило МВД Украины.

Большинство жалоб связано с незаконной агитацией (115) и с препятствованием осуществлению избирательного права (21), уточнило ведомство. Также граждане сообщали о конфликтах на избирательных участках (12), подкупе избирателей (10), повреждении имущества (7). Кроме того, поступило одно сообщение о минировании.

В воскресенье, 21 июля, на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. На них будут избраны 450 депутатов Верховной рады: половина – по партийным спискам, а половина – в мажоритарных округах. Для прохождения в Раду партиям необходимо преодолеть порог в 5%.

Ранее телеканал «112 Украина» со ссылкой на МВД сообщил, что утром по разным причинам не открылись восемь избирательных участков, еще 16 начали работать с опозданием.

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