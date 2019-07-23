Военный атташе Южной Кореи получил ноту из-за «воздушного хулиганства»
Военный атташе Южной Кореи получил ноту из-за действий южнокорейских истребителей над Японским морем, передает «РИА Новости» со ссылкой на командующего Дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша.
Он назвал действия летчиков неправомерными и опасными. По его словам, российские экипажи строго выдерживали заданный режим полета, нарушения воздушного пространства Южной Кореи и Японии не было. «Удаление от спорных островов ближайшего к ним самолета авиагруппы составляло более 25 км. Поэтому действия южнокорейских экипажей необходимо расценивать как воздушное хулиганство», – отметил он.
Южная Корея 23 июля сообщила, что российские бомбардировщики дважды нарушили ее воздушное пространство в районе Японского моря. На их перехват были подняты южнокорейские истребители, которые произвели предупредительные выстрелы. Руководитель управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен направил протест секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву в связи с инцидентом.
Минобороны России отвергло обвинения, заявив, что южнокорейские истребители пытались помешать совместному патрулированию стратегических бомбардировщиков России и Китая над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей.