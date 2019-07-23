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Джонсон пообещал добиться Brexit к 31 октября

Ведомости
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Борис Джонсон планирует завершить выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) к 31 октября. Об этом он сам заявил в своей речи после победы на выборах лидера консервативной партии, передает Reuters.

«Мы собираемся активизировать страну. Мы собираемся завершить Brexit к 31 октября. И мы собираемся воспользоваться всеми возможностями, которые он принесет», – подчеркнул Джонсон. «Я думаю, мы знаем, что сможем сделать это [добиться выхода из ЕС]. Народ этой страны доверяет нам, и мы знаем, что мы это сделаем», – также отметил он.

23 июля закончилось голосование за лидера консервативной партии Великобритании. Джонсон победил на выборах и автоматически займет должность премьер-министра вместо уходящей в отставку Терезы Мэй.

Мэй трижды пыталась провести через британский парламент соглашение с Евросоюзом о выходе из него. Но депутаты каждый раз в подавляющем большинстве высказывались против соглашения. Их не устраивает фактическое сохранение на неопределенное время контроля ЕС над границей между Северной Ирландией и Республикой Ирландией.

Джонсон до избрания обещал, что начнет активную подготовку к Brexit без соглашения, чтобы заставить Брюссель изменить свою позицию. Крайний срок для выхода из ЕС дважды переносился, сейчас это 31 октября.

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Политика
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Сенат утвердил предложенную Трампом кандидатуру на пост шефа Пентагона

Ведомости
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Сенат утвердил предложенную президентом Дональдом Трампом кандидатуру Марка Эспера на должность министра обороны, сообщает The Washington Post (WP). За назначение Эспера проголосовали 90 сенаторов, против — восемь.

Как отмечает WP, многие видят в назначении Эспера важный шаг к «восстановлению власти» в Пентагоне. У ведомства возникало все больше разногласий с советникам Трампа в Белом доме, пишет издание.

С начала президентства Трампа и до конца 2018 г. пост руководителя Пентагона занимал Джеймс Мэттис. В декабре прошлого года американский лидер объявил о том, что Мэттис уйдет с поста. В письме шеф Пентагона об отставке, которое он направил Трампу, говорилось, что у президента есть право работать с министром обороны, который разделяет его взгляды. WP писала, что у Мэттиса возникли разногласия с Трампом, которые вылились в неодобрительные комментарии в адрес американского президента.

После ухода Мэттима и. о. шефа Пентагона стал Патрик Шанахан. В июне Трамп объявил, что Шанахан не будет утвержден на этой должности. «Действующий министр обороны Патрик Шанахан, который проделал прекрасную работу, решил не продолжать процесс подтверждения своей кандидатуры, чтобы у него была возможность посвящать больше времени семье», — заявил Трамп. Он сообщил, что пост займет Марк Эспер.

Эсперу 55 лет. С 2017 г. он занимал должность министра армии США. До этого он работал в Конгрессе в качестве высокопоставленного представителя республиканской партии, а также на руководящих должностях в Пентагоне. Более чем 10 лет Эспер служил в армии, участвовал в войне в Персидском заливе.

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Политика
Новости

Политик Константин Боровой попросил убежища в США

Ведомости
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Бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США, об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки». Он отметил, что принял такое решение из-за постоянной слежки, которая была организована за ним в России. Боровой пояснил, что несколько лет назад за ним регулярно следовал некий автомобиль. Он попросил сотрудников службы безопасности проверить информацию о возможной слежке, они ее подтвердили.

Опасаясь за свою безопасность, в декабре 2014 г. Боровой переехал в Лос-Анджелес. «А в 2015 году убили Борю Немцова. Поэтому когда сейчас началась слежка профессиональная, я решил не испытывать судьбу. Я на всякий случай попросил политического убежища», – заявил политик. Он отметил, что в случае получения убежища не сможет ездить в Россию в течение нескольких лет. Боровой также добавил, что ему придется устроиться на работу в ближайшее время: он мог бы читать лекции или начать свой бизнес.

Боровой в 1990–1992 гг. был президентом Российской товарно-сырьевой биржи. Тогда же он основал Партию экономической свободы. В 1993 г. впервые была избрана в Госдуму член его партии, общественный деятель Ирина Хакамада. В 2004 г. она баллотировалась в президенты России. Сам Боровой избирался депутатом Госдумы второго созыва (1995–2000 гг.)

Вернуться в политику он попытался в 2013 г., когда вместе с диссидентом и публицистом Валерией Новодворской зарегистрировал оргкомитет партии «Западный выбор». Новодворская скончалась в 2014 г., их совместный партийный проект реализован не был.

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Политика
Новости

Военный атташе Южной Кореи получил ноту из-за «воздушного хулиганства»

Ведомости
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Военный атташе Южной Кореи получил ноту из-за действий южнокорейских истребителей над Японским морем, передает «РИА Новости» со ссылкой на командующего Дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша.

Он назвал действия летчиков неправомерными и опасными. По его словам, российские экипажи строго выдерживали заданный режим полета, нарушения воздушного пространства Южной Кореи и Японии не было. «Удаление от спорных островов ближайшего к ним самолета авиагруппы составляло более 25 км. Поэтому действия южнокорейских экипажей необходимо расценивать как воздушное хулиганство», – отметил он.

Южная Корея 23 июля сообщила, что российские бомбардировщики дважды нарушили ее воздушное пространство в районе Японского моря. На их перехват были подняты южнокорейские истребители, которые произвели предупредительные выстрелы. Руководитель управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен направил протест секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву в связи с инцидентом.

Минобороны России отвергло обвинения, заявив, что южнокорейские истребители пытались помешать совместному патрулированию стратегических бомбардировщиков России и Китая над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей.

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Политика
Новости

Директор ФБР заявил о планах России вмешиваться в выборы США вопреки санкциям

Ведомости
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Россия намерена вмешиваться в американские выборы, невзирая на санкции. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй во время слушаний в юридическом комитете Сената, передает Reuters. «Русские имеют абсолютно четкое намерение пытаться вмешиваться в наши выборы», – сказал он.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, возглавляющий юридический комитет, задал ему уточняющий вопрос: «То есть все, что мы сделали в отношении России, недостаточно их сдержало? Несмотря на все санкции и все разговоры, они по-прежнему имеют такие намерения?» «Да. На мой взгляд, раз они не прекратили, значит, их не удалось сдержать в достаточной мере», – ответил Рэй.

24 июля показания юридическому комитету Сената даст Роберт Мюллер, бывший спецпрокурор США, который проводил расследование вмешательства в американские выборы.

Мюллер представил результаты своего расследования в марте. По его данным, российские власти пытались влиять на выборы, используя кибератаки и соцсети. В то же время он не обнаружил, что какой-либо сотрудник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа или сам Трамп вступали в сговор с Россией, несмотря на «многочисленные предложения от аффилированных с Россией лиц».

В 2020 г. в США пройдут выборы президента.

Новости СМИ2
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Политика
Новости

Двое россиян погибли в Италии при крушении вертолета

Ведомости
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Итальянские власти расследуют крушение вертолета «Robinson 66» у острова Горгона в провинции Ливорно, в результате которого погибли два человека, передает телеканал TGCOM24.

Информацию о крушении вертолета с двумя россиянами на борту подтвердило в Facebook посольство России в Италии, российская дипмиссия находится в постоянном контакте с местными правоохранительными органами. «По данным итальянской стороны, 22 июля около 19.00 рядом с о. Горгона, область Тоскана, упал в море вертолет «Robinson R66» с двумя гражданами России на борту. На месте крушения работают спасательные службы», – отмечается в сообщении. Добавляется, что найдено пока только одно тело.

Канал TGCOM24 со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что управляла вертолетом женщина, пока обнаружено только ее тело. При этом владельцем вертолета являлся 37-летний мужчина, который также погиб в результате крушения. Вертолет следовал по маршруту от озера Комо до острова Сардиния.

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Недвижимость
Новости

Минстрой заявил о переходе более 370 застройщиков на эскроу-счета

Ведомости
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Более 370 застройщиков в России уже перешли на работу со специальными банковскими счетами (эскроу-счетами), сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в Госдуме на совещании по обеспечению парламентского контроля ценообразования в сфере жилищного строительства. «По состоянию на вчера 627 разрешений на 9,6 млн кв. м переведены на эскроу-счета – 373 застройщика», – отметил Стасишин.

На данный момент действует 8666 разрешений на строительство, по которым можно построить 122 млн кв. м недвижимости, рассказал он, ссылаясь на единую информационную систему «Дом.РФ». Разрешения выданы 3948 застройщикам по всей стране. При этом около 59,3 млн кв. м жилья будут достраиваться по старой схеме – под банковским сопровождением и контролем региона. По его словам, предельный срок строительства этих проектов составляет два года.

Часть застройщиков сейчас наращивают темпы строительства, чтобы успеть к 1 октября попасть под критерии, разрешающие построить по старым правилам, добавил замминистра.

С 1 июля 2019 г. российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

В июне «Коммерсантъ» писал, что Министерство строительства может перенести с 1 июля на 1 октября переход застройщиков на использование эскроу-счетов, но ведомство опровергло эту информацию.

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Технологии
Новости

Венчурный фонд Сбербанка инвестировал в американского производителя роботов

Ведомости
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Венчурный фонд Сбербанка под управлением Fort Ross Ventures проинвестировал в американский робототехнический стартап Fetch Robotics. Об этом сообщается в пресс-релизе Сбербанка.

В нем отмечается, что фонд стал лид-инвестором в раунде на $46 млн. Деньги пойдут на международную экспансию компании и дальнейшую разработку, подчеркивается в пресс-релизе.

Всего на текущий момент компания привлекла $94 млн. Инвесторами стали, в частности, SoftBank Capital, Shasta Ventures, Sway Ventures.

Fetch Robotics базируется в американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния), пишет The Wall Street Journal. Она основана в 2014 г., в ней работают 130 человек. Компания занимается производством роботов, которые могут перемещать товары на складах и фабриках. По собственным данным Fetch Robotics, ее роботы используются примерно на 100 площадках в 11 странах.

Политика
Новости

Медведев утвердил кандидатуру тринадцатого заместителя Орешкина

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев назначил заместителем министра экономического развития Полину Бадасен. Об этом говорится в распоряжении правительства, сообщает «РИА Новости». На портале нормативных актов и сайте правительства этот указ пока не опубликован.

До этого Бадасен с февраля 2017 г. была директором департамента макроэкономического анализа и прогнозирования в Минэкономразвития. Она родилась в 1986 г., в 2008–2011 гг. была экономистом в ЦБ, в 2011–2012 гг. работала в инвестиционной компании «Открытие капитал». В 2012 г. вернулась в ЦБ, где была начальником управления разработки макроэкономических сценариев департамента денежно-кредитной политики, а в 2016–2017 гг. работала в Минфине на должности заместителя директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования.

В настоящее время, согласно данным на сайте Минэкономразвития, у руководителя ведомства 12 заместителей. Бадасен, таким образом, станет тринадцатой.

Последнее назначение заместителя руководителя Минэкономразвития произошло четыре дня назад. На должность был назначен Савва Шипов, который отвечает за организацию законопроектной работы министерства и взаимодействие с обеими палатами российского парламента.

Технологии
Новости

Рогозин раскрыл причины переименования робота-космонавта «Федора»

Ведомости
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Антропоморфный робот «Федор», доставленный на Байконур, сам попросил сменить ему имя на Skybot F-850, об этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в Twitter.

«Федор» сам попросил», – заявил Рогозин в ответ на просьбу одного из читателей пояснить причину переименования робота. В данный момент «Федор» (он же Skybot F-850) готовится к полету в космос. Предполагается, что «Федор» станет первым российским роботом-космонавтом. Робот доставлен на Байконур, где он пройдет испытания перед полетом в космос. Пуск запланирован на 22 августа. В космосе робот пробудет до 3 сентября, после чего вернется на Землю.

Как отмечает «РИА Новости», робот получил имя «Федор» именно от Рогозина, работавшего во время его разработки вице-премьером. Почему робот получил такое имя, Рогозин не пояснял, однако известно, что старшего внука Рогозина зовут так же. В последующем имя FEDOR получило расшифровку Final Experimental Demonstration Object Research (Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований).

Пользователи спросили, что значит буква F после имени Skybot. Руководитель «Роскосмоса» объяснил, что она указывает на серию робота. «F.E.D.O.R. – это имя семейства аватаров, их первого поколения. F как раз означает принадлежность к этому поколению», – отметил он.

Политика
Новости

МЧС проверит безопасность всех детских лагерей после пожара в Хабаровском крае

Ведомости
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Министр чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев потребовал провести внеплановые проверки всех детский лагерей и баз отдыха после пожара в Хабаровском крае, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что проверки не должны проводиться по формальному признаку. «Такого не может быть, чтобы проводились учения по эвакуации и никто не обратил внимание на целый палаточный городок», – заявил Зиничев журналистам. Он потребовал принять самые жесткие меры как в отношении собственников, так и в отношении должностных лиц, ответственных за происшествие.

Детский палаточный городок, расположенный на горнолыжном курорте «Холдоми», сгорел в ночь на вторник, 23 июля. На его территории находились 26 палаток, в которых отдыхали 189 детей. «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что причиной возгорания мог быть обогреватель в одной из палаток. При пожаре в лагере погибло четверо детей.

СК задержал директора организации, которой принадлежит детский лагерь, Виталия Бурлакова и директора этого лагеря Максима Кузнецова. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь

Политика
Новости

Памфилова посочувствовала «Пауку» из-за недопуска к выборам в Мосгордуму

Ведомости
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Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ей жаль, что лидера группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого не зарегистрировали кандидатом на выборы в Мосгордуму.

«Я, например, очень люблю его музыку. Почему Вакарчуку можно, а ему нельзя. Это к слову, что никого кроме оппозиционеров не сняли», – заявила Памфилова на встрече с независимыми кандидатами, которым тоже отказали в регистрации.

Окружная комиссия отказала Троицкому в регистрации на выборы в Мосгордуму 16 июля. Среди собранных им 4610 подписей 687 были признаны недостоверными, что превышает допустимую долю в 10%.

По этой же причине до участия в выборах не допустили нескольких оппозиционных кандидатов, в том числе сторонников Алексея Навального Любовь Соболь и Ивана Жданова, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, муниципальных депутатов Илью Яшина и Юлию Галямину. В субботу, 20 июля, в Москве прошел санкционированный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. В нем, по разным данным, приняли участие от 12 000 до 22 500 человек.

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