Политика

Новости

Джонсон пообещал добиться Brexit к 31 октября

Борис Джонсон планирует завершить выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) к 31 октября. Об этом он сам заявил в своей речи после победы на выборах лидера консервативной партии, передает Reuters.

«Мы собираемся активизировать страну. Мы собираемся завершить Brexit к 31 октября. И мы собираемся воспользоваться всеми возможностями, которые он принесет», – подчеркнул Джонсон. «Я думаю, мы знаем, что сможем сделать это [добиться выхода из ЕС]. Народ этой страны доверяет нам, и мы знаем, что мы это сделаем», – также отметил он.

23 июля закончилось голосование за лидера консервативной партии Великобритании. Джонсон победил на выборах и автоматически займет должность премьер-министра вместо уходящей в отставку Терезы Мэй.

Мэй трижды пыталась провести через британский парламент соглашение с Евросоюзом о выходе из него. Но депутаты каждый раз в подавляющем большинстве высказывались против соглашения. Их не устраивает фактическое сохранение на неопределенное время контроля ЕС над границей между Северной Ирландией и Республикой Ирландией.

Джонсон до избрания обещал, что начнет активную подготовку к Brexit без соглашения, чтобы заставить Брюссель изменить свою позицию. Крайний срок для выхода из ЕС дважды переносился, сейчас это 31 октября.