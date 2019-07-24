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Лещенко и Газзаев вступились за предполагаемого «вора в законе» Шишканова

Более 40 друзей предполагаемого «вора в законе» Олега Шишканова (ныне Медведев), задержанного по обвинению в «занятии высшего положения в преступной иерархии», считают его задержание случайностью, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката обвиняемого. Соответствующие обращения он передал суду.

По его словам, среди обратившихся известные футбольные тренеры Валерий Газзаев, Юрий Семин, Виктор Онопко, первый вице-президент РФС Никита Симонян, артисты Лев Лещенко, Любовь Успенская и Александр Серов. Он пояснил, что эти люди обратились с письменными ходатайствами об изменении подсудимому меры пресечения.

Как отметили в обращении заявители, они знают его «на протяжении многих лет как доброго, отзывчивого человека, патриота своей Родины, организатора спортивных мероприятий, нацеленных на популяризацию здорового образа жизни». Также заявители обратили внимание суда на то, что на иждивении у Шишканова двое детей – семи и трех лет.

Следственный комитет 15 июля сообщил, что Шишканов задержан и подозревается в причастности к похищению и убийству в 2012 г. депутата законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой и ее родных. Шишканова также проверяют на причастность к другим преступлениям. Позже стало известно, что его также подозревают по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Суд поместил его под арест до 12 сентября. Шишканов вину не признает.