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Лещенко и Газзаев вступились за предполагаемого «вора в законе» Шишканова

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Более 40 друзей предполагаемого «вора в законе» Олега Шишканова (ныне Медведев), задержанного по обвинению в «занятии высшего положения в преступной иерархии», считают его задержание случайностью, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката обвиняемого. Соответствующие обращения он передал суду.

По его словам, среди обратившихся известные футбольные тренеры Валерий Газзаев, Юрий Семин, Виктор Онопко, первый вице-президент РФС Никита Симонян, артисты Лев Лещенко, Любовь Успенская и Александр Серов. Он пояснил, что эти люди обратились с письменными ходатайствами об изменении подсудимому меры пресечения.

Как отметили в обращении заявители, они знают его «на протяжении многих лет как доброго, отзывчивого человека, патриота своей Родины, организатора спортивных мероприятий, нацеленных на популяризацию здорового образа жизни». Также заявители обратили внимание суда на то, что на иждивении у Шишканова двое детей – семи и трех лет.

Следственный комитет 15 июля сообщил, что Шишканов задержан и подозревается в причастности к похищению и убийству в 2012 г. депутата законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой и ее родных. Шишканова также проверяют на причастность к другим преступлениям. Позже стало известно, что его также подозревают по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Суд поместил его под арест до 12 сентября. Шишканов вину не признает.

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«Новатэк» увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз

Ведомости
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Чистая прибыль «Новатэка», относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2019 г. увеличилась в шесть раз - с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб., следует из отчета компании по МСФО.

На прибыль группы повлияло «признание в марте 2019 г. прибыли от продажи 10-процентной доли в проекте «Арктик СПГ 2» в размере 308,6 млрд руб., а также признание в обоих отчетных периодах неденежных курсовых разниц по займам группы и совместных предприятий, номинированным в иностранной валюте», говорится в сообщении «Новатэка». 

Нормализованный показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 233,777 млрд руб., показав рост на 31,6% по сравнению с первым полугодием прошлого года (тогда он составил 177,645 млрд руб.). Общая выручка компании от реализации выросла на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составила 452,619 млрд руб. (тогда выручка составила 375,225 млрд руб.). Рост этих показателей компания связывает с запуском производства СПГ на второй и третьей очередях завода «Ямала СПГ» во втором полугодии 2018 г.

Совокупная добыча углеводородов в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. увеличилась с 264,3 млн до 296,1 млн баррелей нефтяного эквивалента. Добыча газа выросла с 32,926 млн до 37,57 млн куб. м. 

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»

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Мосгоризбирком отклонил жалобу Гудкова на отказ в регистрации кандидатом

Ведомости
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Рабочая группа Мосгоризбиркома приняла решение рекомендовать комиссии оставить без удовлетворения жалобу бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление члена Мосгоризбиркома Риммы Кузнецовой. В свою очередь Гудков в своем канале в Telegram заявил, что совещание прошло за закрытыми дверями.

«С барского плеча вернули что-то около 134 подписей из тех, что раньше были признаны недействительными. Ошибки ввода не учли (110), заявления 260 человек, которые подтвердили подписи, тоже», – отметил он. Политик пообещал обжаловать решение в ЦИК и в суде, если потребуется.

Признание подписей в поддержку кандидатов в Мосгордуму недействительными связано с ошибками сборщиков или самих кандидатов в оформлении, отмечает пресс-служба Мосгоризбиркома.

«Избиратель ставит подпись сам – и это сомнению не подвергается, но недействительной она становится по вине сборщика подписей или кандидата», – отмечается в сообщении. В частности, причиной может служить неправильное внесение данных, неоговоренные исправления, невнесение необходимых сведений и другие нарушения.

«Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Dura lex sed lex – закон суров, но он закон», – отметили в Мосгоризбиркоме. Комиссия также пообещала рассмотреть все обращения в установленном порядке. Кроме того, пресс-служба МГИК рекомендует обращаться в суд, если у кандидатов в депутаты есть сомнения в действиях комиссии.

Ранее сообщалось, что ряд оппозиционеров не допустят к выборам в Мосгордуму, поскольку избирательные комиссии сочли, что у них большее количество недействительных подписей, чем положено по закону. К выборам не допустили главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, Дмитрия Гудкова и его соратника Александра Соловьева, соратников Алексея Навального Любовь Соболь и Ивана Жданова, «яблочников» Елену Русакову, Кирилла Гончарова и Сергея Митрохина, муниципальных депутатов Константина Янкаускаса, Анастасию Брюханову и Юлию Галямину.

В Москве 20 июля прошел санкционированный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Акция, по разным данным, собрала от 12 000 до 22 500 участников. На митинге основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выдвинул ультиматум мэрии Москвы, которую он считает ответственной за недопуск оппозиционеров к выборам. Он заявил, что дает властям неделю на то, чтобы зарегистрировать всех недопущенных кандидатов, собравших подписи. В противном случае он пообещал организовать новый митинг в центре Москвы. Мосгоризбирком назвал это заявление шантажом.

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Facebook заплатит рекордный штраф в $5 млрд за утечку персональных данных

Ведомости
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Facebook заплатит рекордный штраф в $5 млрд за массовую утечку персональных данных своих пользователей, сообщает CNBC со ссылкой на сообщение Федеральной торговой комиссии США (FTC). Предыдущий рекорд принадлежал Google – регулятор оштрафовал компанию на $22,5 млн за политику конфиденциальности поисковика.

Соглашение между регулятором и соцсетью, которое поддержали трое из пяти членов FTC, рассчитано на 20 лет. Согласно его условиям Facebook пересмотрит свою политику работы с персональными данными пользователей и ограничит полномочия основателя и гендиректора компании Марка Цукерберга. Штраф, который заплатит Facebook, составляет примерно 9% от выручки за 2018 г., отмечает телеканал.

Цукерберг на своей странице в Facebook уточнил, что в компании появится специальный комитет, который будет проверять, как соцсеть управляет данными пользователей. Необходимые технологические изменения на платформе потребуют много времени, над ними будут работать сотни инженеров и более 1000 других сотрудников соцсети, добавил он. Из-за этого разработка новых продуктов для соцсети теперь будет происходить медленнее. Цукерберг отметил, что все эти изменения выходят за рамки требований законодательства США. «Причина, по которой я их поддерживаю, заключается в том, что я считаю, что они уменьшат число ошибок, которые мы совершаем, и помогут обеспечить более надежную защиту персональных данных», – заключил основатель Facebook.

Выплата $5 млрд станет первым крупным наказанием для Facebook в США за передачу личных данных пользователей британской компании Cambridge Analytica. О том, что Cambridge Analytica собирала персональные данные пользователей Facebook для составления политических портретов избирателей, стало известно в марте 2018 г. The New York Times и The Observer писали, что компания также сотрудничала с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и с организаторами кампании за выход Великобритании из ЕС. Ее действия могли затронуть более 87 млн пользователей Facebook.

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Украинский омбудсмен сообщила о договоренностях с Россией о выдаче моряков

Ведомости
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Власти Украины договорились с представителями России о возвращении на родину украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова телеканалу «Громадське». По ее словам, оформляются «последние документы» и скоро моряков  можно будет встречать  на родине.

Адвокат моряков Николай Полозов сказал телеканалу, что не знает о такой договоренности. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила «РИА Новости», что ей также неизвестно о следственных действиях о возвращении украинских моряков.

24 украинских моряка были задержаны осенью прошлого года после инцидента в Керченском проливе. Тогда корабли российской армии и погранслужбы с применением оружия задержали три украинских корабля, пытавшихся пройти из Одессы в Мариуполь. Моряков доставили в Москву, им предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы (до шести лет заключения).

Президент Украины Владимир Зеленский после своего избрания неоднократно призывал российские власти освободить украинских моряков. Его российский коллега Владимир Путин в июле заявил, что вопрос об освобождении моряков «будет решаться в спокойном режиме: "Они [моряки] исполняли просто приказ, мы отдаем себе в этом отчет, но они нарушили российский закон". Российские власти считают инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной бывшим президентом Украины Петром Порошенко перед стартом избирательной кампании.

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Агаларов отказался от строительства космодрома Восточный из-за угрозы банкротства

Ведомости
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Crocus Group Араза Агаларова не будет участвовать в строительстве космодрома Восточный, если государство не пересчитает стоимость предложенного компании проекта. Об этом бизнесмен сообщил в интервью The Bell. Предполагалось, что Crocus Group построит стартовый стол для сверхтяжелой ракеты «Ангара», власти оценили проект в 40 млрд руб. Но смета с такой суммой не учитывает реальные расценки, в ней не хватает около 8 млрд руб., пояснил Агаларов. По его словам, для Crocus Group участие в проекте на таких условиях грозит банкротством.

Агаларов рассказал, что в правительстве проходило совещание на тему строительства космодрома с участием вице-премьера по вопросам ОПК Юрия Борисова. «Все долго ругались – почему первая очередь не достроена, почему вторая медленно строится. Когда спросили меня, я сказал, что есть две новости. Первая – что вторую очередь космодрома за два года построить можно. Вторая – что за те деньги, которые предусмотрены, нельзя. Если увеличите стоимость, через два года все получите. Если нет – извините», – заключил бизнесмен.

В январе Борисов сообщил, что «Роскосмос» расторг контракт с производственно-строительным объединением (ПСО) «Казань», которое должно было строить стартовый стол для «Ангары» на космодроме Восточный. Причина – тяжелое финансовое положение строительной организации. Премьер Дмитрий Медведев тогда же раскритиковал «Роскосмос» за болтовню и срыв сроков строительства объектов космодрома.

Позже гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уточнил, что контракт не расторгнут, а приостановлен для доработки проектной документации. Он добавил, что возможными подрядчиками при возведении стартового стола могут стать три компании «Крокус», который входит в Crocus Group, «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко и «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Но, как уточнил Агаларов в интервью The Bell, Ротенберг и Тимченко также отказались участвовать в проекте на текущих условиях.

Как с Восточного запустили вторую в истории космодрома ракету

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Японский рекламный холдинг купил российское агентство People & Screens

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку, в результате которой японский рекламный холдинг Dentsu Aegis Network (DAN) выкупит медийное агентство People & Screens. Об этом свидетельствует решение, опубликованное на сайте регулятора, обратило внимание издание Adindex.

Согласно решению ФАС, кипрская Hullbitt Limited приобрела «права, позволяющие определять условия осуществления предпринимательской деятельности» компанией «ААПС МЕДИА». Hullbit Limited – юридическое лицо, представляющее интересы Dentsu Aegis Network в России, а «ААПС МЕДИА» управляет People & Screens.

DAN получит контроль над People & Screens за счет приобретения 67% в ее учредителе – Zenmiko Trading Ltd. В итоге сделки DAN станет владельцем 100%-ной доли в People & Screens.

Мария Донских, CEO Dentsu Aegis Network в России, подтвердила Adindex покупку агентства. Сумму сделки она не раскрыла. По ее словам, Dentsu Aegis Network получила право на приобретение 100% в People & Screens еще осенью 2017 г., когда между компаниями был подписан договор о создании совместного предприятия и агентство стало частью холдинга. Реализация опциона – логичный шаг в истории успешных отношений, подчеркнула Донских. Агентство сохранит свой бренд, команду и продолжит работать в прежнем режиме после покупки, добавила она.

People & Screens было запущено на российском рынке в 2016 г. Его поддерживал DAN. Клиенты агентства получили доступ к ресурсам холдинга в России и за ее пределами.

Бизнес
Новости

Ozon начал тестировать новый способ доставки товаров

Ведомости
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Интернет-магазин Ozon в тестовом режиме запустил услугу доставки заказов до двери, сообщается в его пресс-релизе. При оформлении доставки можно выбрать опцию «Оставить заказ у двери». Курьер, предварительно позвонив клиенту, оставит посылку в подъезде дома или у консьержа. Ожидать доставки в определенное время не придется: чтобы подтвердить факт доставки, курьер сделает фотографию посылки на месте, которая будет доступна в разделе «Мои заказы».

В тестировании участвует ограниченная выборка клиентов в Москве. Воспользоваться услугой могут те, кто внес предоплату за заказ. В посылке не должно быть свежих продуктов и товаров для здоровья.

Ozon понимает, что есть риск потери или кражи посылок, сообщил представитель компании изданию vc.ru. Участникам эксперимента ритейлер обещает возместить стоимость заказа, если посылка пропадет до прихода клиента, подчеркнул он.

В апреле Ozon отчитался о рекордном росте продаж за последние 10 лет. По его данным, оборот вырос на 73% до 42,5 млрд руб. с НДС. Без НДС показатель составил 37,4 млрд руб. Причиной роста интернет-магазин назвал «расширение ассортимента и повышение эффективности логистической инфраструктуры».

Политика
Новости

Офис Зеленского инициировал увольнение Кличко с поста мэра Киева

Ведомости
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Офис президента Украины Владимира Зеленского попросил кабинет министров внести представление на увольнение главы киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря премьера Василия Рябчука.

Издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в киевской мэрии сообщило, что госбюро расследований вызвало Кличко на допрос 26 июля по делу о земельных махинациях. Кличко не стал отрицать вызов на опрос, но написал в Facebook, что, будучи мэром украинской столицы, действовал всегда только в правовом поле.

«По информации об уголовном производстве ГБР о моих якобы каких-то нарушениях. Абсолютно раздутая чушь! Это "дело" лопнет как мыльный пузырь. И инспирировано оно только ради медиаэффекта», – заявил он.

Кличко был избран мэром Киева в 2014 г., он выдвигался от партии «Украинский демократический альянс за реформы».

Стиль жизни
Новости

Тарантино приедет в Москву для показа своего нового фильма

Ведомости
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Американский режиссер Квентин Тарантино приедет в Москву на премьеру своего нового фильма «Однажды в… Голливуде». Об этом ТАСС сообщил представитель компании Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing.

По его словам, Тарантино посетит Москву 7 августа. Вместе с ним картину представят продюсеры Шеннон Макинтош и Дэвид Хейман.

«Однажды в… Голливуде» – это девятый фильм Тарантино. Он выходит в прокат 8 августа.

Тарантино приезжал в Россию в 2004 г. Во время поездки он посетил могилу поэта Бориса Пастернака в Переделкине.

Картина повествует о событиях, произошедших в Голливуде в 1969 г. Актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии, говорится в описании на сайте «Кинопоиск». В фильме снялись, в частности, Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо и Аль Пачино.

Бизнес
Новости

«Мечел» попросил банки перенести сроки погашения долгов

Ведомости
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«Мечел» направил банкам предложение о переносе погашения основного долга с 2020–2022 на 2024–2026 гг., сообщил журналистам зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Именно Сбербанк является крупнейшим кредитором компании. «Сбербанк рассмотрит вопрос о реструктуризации после анализа финмодели компании и получения подтверждения от ВТБ и Газпромбанка предоставить аналогичные условия реструктуризации», – сказал Попов.

В начале июля Сбербанк сообщал, что получил от «Мечела» обновленную финансовую модель и предложения по реструктуризации задолженности. Последние несколько лет «Мечел» вел процесс реструктуризации и рефинансирования своей задолженности. Общий долг компании сейчас превышает 410 млрд руб. Долговая нагрузка составляла 5,7 EBITDA на конец I квартала 2019 г.

В 2017 г. Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк и ВЭБ, на которые приходится более 70% долга «Мечела», согласились с новыми условиями погашения его долгов в 2022 г. При этом иностранные кредиторы подали иск в Лондонский международный арбитражный суд с требованием взыскать задолженность «Мечела» в размере $461 млн. Впоследствии компания договорилась о рефинансировании и этих долгов.

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Бизнес
Новости

«Яндекс» подал иск к владельцу бренда шоколадной пасты Alisa

Ведомости
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«Яндекс» подал в суд по интеллектуальным правам на ООО «Мунитор группе», следует из картотеки арбитражных дел. В базе содержится информация о двух исках, оба были поданы 23 июля. Суть претензий в картотеке не раскрывается. В качестве третьего лица в обоих исках указана Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

«Мунитор группе» является владельцем товарного знака «Alisa шоколадный крем», следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Компания была зарегистрирована в марте 2014 г., ее руководителем и владельцем является Ольга Костикова. «Мунитор группе» принадлежат три товарных знака, под которыми продавали популярную в 90-е гг. шоколадную пасту Alisa.

Пресс-служба «Яндекса» отказалась от комментариев, пишет «Интерфакс». Компании принадлежит товарный знак «Голосовой помощник Алиса». Эта технология встроена в «умную колонку» «Яндекс.Станция», смартфон «Яндекс.Телефон», платформу «умного дома» и другие гаджеты.

Как «Яндекс» начал продавать умную колонку

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