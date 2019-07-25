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Рабочая группа Мосгоризбиркома отклонила жалобу Соболь на отказ в регистрации

Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала оставить в силе отказ юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму, передает РИА Новости.

Как заявила в ходе заседания член Мосгоризбиркома, руководитель рабочей группы Рима Кузнецова, поводом для отказа стало превышение брака в подписных листах. По ее словам, итоговое решение о жалобе Соболь, состоится в пятницу, 26 июля.

В свою очередь Соболь написала в Twitter, что продолжит голодовку в знак протеста против отказа в допуске на выборы и будет требовать встречи с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. «Решение Мосгоризбиркома по отказу в удовлетворении моей апелляции абсолютно незаконно. У меня есть независимая экспертиза, по которой меня прямо сейчас должны были восстановить в качестве кандидата в Мосгордуму», — отметила она.

Значительному числу оппозиционеров отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму, признав собранные ими для выдвижения подписи недействительными. К выборам не допустили главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, Дмитрия Гудкова и его соратника Александра Соловьева, директора ФБК Ивана Жданова, «яблочников» Елену Русакову, Кирилла Гончарова и Сергея Митрохина, муниципальных депутатов Константина Янкаускаса, Анастасию Брюханову и Юлию Галямину. Из-за отказов в регистрации оппозиционеры провели несколько акций протеста.

Жалобу Гудкова на отказ в регистрации рабочая группа Мосгоризбиркома также ранее отклонила. Политик обещал обжаловать это решение.