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Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома

Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь». Мосгоризбирком 25 июля отклонил жалобу Соболь на отказ в регистрации ее кандидатом в муниципальные депутаты. В ответ на это Соболь заявила, что проведет ночь в здании Мосгоризбиркома и будет там ждать главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Около полуночи охрана вывела из здания сначала журналистов, а затем вынесла Соболь вместе с диваном, на котором она сидела.

Позже на своей странице в Twitter Соболь сообщила: «Я в ОВД Тверского района. Якобы начальник ЧОП Мосгоризбиркома написал заявление о воспрепятствовании деятельности. Хотят взять объяснение. Задерживали очень грубо, когда журналисты отошли». По словам Соболь, ее отвели к оперуполномоченному, не дожидаясь адвоката.

Ранее окружные избирательные комиссии сочли, что у ряда оппозиционеров большее количество недействительных подписей, чем положено по закону, вследствие чего их не допустили к выборам. Помимо Соболь не были зарегистрированы кандидатами глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, политик Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев, соратник Алексея Навального Иван Жданов, члены партии «Яблоко» Елена Русакова, Кирилл Гончаров и Сергей Митрохин, муниципальные депутаты Константин Янкаускас, Анастасия Брюханова и Юлия Галямина. В ответ на действия властей в Москве 20 июля прошел санкционированный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Акция, по разным данным, собрала от 12 000 до 22 500 участников.

Соболь с решением Мосгоризбиркома не была согласна: она сослалась на результаты независимой графологической экспертизы, которая признала забракованные подписи действительными.