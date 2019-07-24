К российской оппозиции пришли с обысками и арестами

Российских оппозиционных политиков ждут в Следственном комитете Евгений Разумный / Ведомости

В среду вечером Симоновский районный суд Москвы арестовал политика Алексея Навального на 30 суток за призывы выйти к мэрии в ближайшие выходные из-за организации выборов в Мосгордуму. Одновременно с решением суда правоохранительные органы начали масштабную спецоперацию. Следователи пришли с обысками к экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и его соратнику Александру Соловьеву, директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову и муниципальному депутату Николаю Баландину.

Обыск у Гудкова занял около двух часов, у политика изъяли компьютеры, смартфон и все портативные носители электронной информации. Пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов уточнил, что в протоколе обыска говорилось об изъятии всех компьютерных дисков в связи с митингами и пикетами у Мосгоризбиркома (МГИК) 14, 15 и 18 июля. Гудкову уже в статусе свидетеля по уголовному делу вручили повестку на допрос в Главное следственное управление (ГСУ) СК по Москве на утро четверга. Жданова после обыска сразу увезли в ГСУ, сообщил соратник Навального Леонид Волков.

Telegram-канал Гудкова Обыск в квартире Гудкова

На допрос к следователю в четверг также вызваны юрист ФБК Любовь Соболь, муниципальный депутат Юлия Галямина, а также экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков. «Они бы так преступников искали. Просто сволочи!», – эмоционально прокомментировал Гудкова-старший на своей странице в Twitter звонок от следователя.

Днём в среду ГСУ сообщило, что возбудило уголовное дело в связи с протестной акцией, которую провели 14 июля у здания МГИК оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы: ст. 141 Уголовного кодекса, воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. В июле 2019 г., пишет ГСУ, участники одного из движений, чтобы оказать давление на членов избиркомов и воспрепятствовать их деятельности, организовали незаконные и несогласованные митинги и пикетирования МГИК. Участники митингов угрожали членам комиссий насилием, сообщило ГСУ. По какой части ст. 141 возбуждено дело, ГСУ не уточнило. Если его фигурантам будет вменена угроза насилия (что в логике сообщения ГСУ), это может быть квалифицировано по ч. 2, максимальное наказание – пять лет лишения свободы.

Протестовали у МГИК вот почему: окружные избиркомы выявили брак в подписных листах, не позволявший независимым кандидатам в Мосгордуму участвовать в выборах. Среди них муниципальные депутаты Илья Яшин, Константин Янкаускас, Анастасия Брюханова, Галямина и Дмитрий Гудков, соратники Алексея Навального Любовь Соболь и Жданов, члены «Яблока» Елена Русакова, Кирилл Гончаров и Сергей Митрохин. Всю прошлую неделю оппозиционеры продолжали не согласованные с мэрией акции на Трубной площади, а в субботу на проспекте Сахарова на согласованный митинг пришло 22 500 человек. Навальный на митинге предложил: если за неделю не регистрируют всех независимых кандидатов, прийти 27 июля к мэрии.

Оппозиционеры в среду днём говорили «Ведомостям», что готовы выйти в субботу к мэрии. «Очевидно, уголовное дело – акция запугивания. Мы хотим участвовать в выборах, нас не включают в бюллетень, а теперь говорят, что возбудили уголовное дело. Мы продолжим добиваться реализации наших прав», – сказал Яшин. Галямина тоже считает, что оппозиционеров пытаются запугать: «14 июля [председатель МГИК Валентин] Горбунов был на даче, МГИК не работал – непонятно, чьей работе мы могли воспрепятствовать».

Горбунов сказал «Ведомостям», что 14 июля его не было в здании МГИК, но во время избирательной кампании рабочие группы и члены комиссии работают в том числе по выходным: «Сроки сжатые, а итоги надо подвести».

Горбунов узнал об уголовном деле из СМИ и не в курсе, кто подал заявление: «Я считаю, что надо действовать в рамках закона. [Председатель ЦИК Элла] Памфилова сказала, что митинги – не форма политической работы, работать надо в правовом поле. Я могу только сказать, что митинг у МГИК был несанкционированным, а комментировать ответственность за это – дело правоохранительных органов».

Правда, 14 июля Горбунов говорил «Ведомостям», что в воскресенье МГИК не работает: «Они [оппозиционеры] с таким же успехом могли в воскресенье прийти на какую-нибудь фабрику, которая в воскресенье не работает».

Возбуждение дела скорее всего сценарий силовиков для запугивания протестующих, полагает близкий к мэрии человек, понятно, что на несанкционированном митинге 27 июля будут задержания.

Статья 141 УК, по данным судебной статистики, крайне редкая, за последние 10 лет самыми урожайными были 2009 и 2011 годы: 15 и 11 осужденных. В 2009 г. из-за многочисленных злоупотреблений на выборах мэра Дербента было заведено шесть уголовных дел, а в 2011 г. по ч. 3 ст. 141 обвинили и. о. главы администрации Энгельсского района Саратовской области Андрея Ручкина – за вмешательство в работу избиркома. В 2018 г. дело по ст. 141 возбудили против псковских яблочников за призыв портить бюллетени на выборах губернатора, но прекратили его – за отсутствием состава преступления.

Особенность ст. 141 УК в том, что реализации избирательных прав или работе избиркомов мешают в основном сотрудники исполнительной власти, но их к ответственности почти не привлекают, поясняет сопредседатель «Голоса» Андрей Бузин: «Такие уголовные дела было заводить неприлично, и несколько лет назад похожая статья была введена в КоАП, и по ней привлекли несколько наблюдателей». Ситуация поставлена с ног на голову, уверен он: «Выступления были как раз в защиту избирательных прав, поэтому тут скорее комиссии препятствуют гражданам».

«Правоприменительной практики по ст. 141 почти нет, сложно сказать, кого по ней привлекают, мы не сталкивались, – комментирует руководитель Международной «Агоры» Павел Чиков. – Был случай в Подмосковье, напали на кандидатов, но уголовного дела добиться не удалось». Теперь же эту статью используют как политическую, продолжает Чиков: «Это вариант болотного дела 2012 г., только полегче, тогда была статья о массовых беспорядках». После обысков видимо надо ждать задержаний, добавляет Чиков.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму