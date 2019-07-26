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В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли следователи

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального в Москве пришли сотрудники Следственного комитета России (СКР) и полицейские. Об этом написал в своем Twitter директор ФБК Иван Жданов.

В ФБК пришел следственный комитет. pic.twitter.com/ZrdakHlvBA — Ivan Zhdanov (@IoannZH) July 26, 2019

Позже Жданов уточнил, что в офисе ФБК начался обыск. Согласно постановлению об обыске, которое зачитал сотрудникам фонда представитель правоохранительных органов, визит следователей и полиции связан с уголовным делом по ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). О возбуждении дела СКР сообщил 24 июля. Ведомство уточняло, что поводом для него стал митинг около здания Мосгоризбиркома, прошедший 14 июля.

Одновременно полицейские пришли с обыском к родителям муниципального депутата Константина Янкаускаса. Сам депутат, которому ранее отказали в регистрации кандидатом на сентябрьских выборах в Мосгордуму, заявил, что не проживает по этому адресу уже несколько лет. Он связал происходящее с подготовкой протестной акции против отказа в допуске независимых кандидатов к предстоящим выборам.

Вечером 24 июля с обысками также пришли к директору ФБК Жданову, бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и его соратнику Александру Соловьеву, а также муниципальному депутату Николаю Баландину. Жданова, Гудкова, Юлию Галямину, Любовь Соболь, Елену Русакову и Янкаускаса также вызвали на допрос. Самого Навального суд ранее отправил под арест на 30 суток за призывы к участию в протестной акции у здания московской мэрии 27 июля.