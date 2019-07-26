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МИД России прокомментировал розыск Австрией подозреваемого в шпионаже россиянина

Россия и Австрия не ведут серьезного разговора по существу в связи с розыском подозреваемого в шпионаже россиянина Игоря Зайцева, «шпионский скандал» исчерпан, сообщили «Интерфаксу» в российском МИДе.

«Весьма сожалеем, что находятся желающие реанимировать вброшенный в ноябре прошлого года "острый сюжет" о русских шпионах в альпийской республике», – заявило министерство.

Зайцева подозревают в ведении разведывательной деятельности в ущерб Австрии и разглашении военной тайны. По версии следствия, он передал отставному австрийскому полковнику почти 30 000 евро наличными за выдачу гостайны.

О задержании 70-летнего отставного полковника австрийской армии, заподозренного в шпионаже в пользу России, сообщалось в ноябре 2018 г. Kronen Zeitung писала, что он каждые две недели встречался с куратором Юрой и передавал ему некие секретные сведения.