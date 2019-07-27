У мэрии Москвы еще до начала митинга начались задержания

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К двенадцати часам дня у мэрии Москвы, где 27 июля должен пройти несанкционированный митинг оппозиции, задержали как минимум шесть человек, сообщает «ОВД-инфо». Всех их собираются везти в один из отделов полиции, в какой — пока не сообщается.
Первым задержанным оказался дизайнер Константин Коновалов. По его словам, его задержали во время утренней пробежки. «Вышел на утреннюю пробежку, бежал перед мэрией, меня задержали, повалили лицом в асфальт», — написал он в Twitter.
Один из задержанных, по данным «ОВД-инфо», приехал в Москву из Сочи. Он рассказал изданию, что катался на скейтборде у мэрии и фотографировал автозаки, в этот момент его без объяснения причин задержали.
Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил, что его задержали. Накануне у него в штабе прошли обыски, были изъяты несколько телефонов и пара ноутбуков.
Оппозиционеры, не допущенные к выборам в Мосгордуму, в субботу намерены провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы. Неделю назад они выдвинули ультиматум московским властям, пообещав 27 июля выйти на несанкционированный митинг у здания мэрии, если к этому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты.
Как власти Москвы готовятся к несанкционированному митингу
Евгений Разумный / Ведомости
Оппозиционеры, которых не допустили до выборов в Мосгордуму, днем 27 июля намерены провести у столичной мэрии несанкционированную акцию протеста. С утра в районе Тверской улицы начали появляться автозаки, сотрудники Росгвардии перекрывают выходы из метро, задержания начались за несколько часов до митинга. Как власти готовятся к протестам, смотрите в нашей фотогалерее
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Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что его задержали. «Я задержан. Всем хорошего дня. Россия будет свободной!» – написал он в Twitter. Других подробностей Жданов не привел.
Накануне в штабе директора ФБК прошли обыски, были изъяты несколько телефонов и пара ноутбуков. Об этом сообщал руководитель международной правозащитной группы Павел Чиков.
Жданов и ряд других оппозиционеров, которых не допустили к выборам в Мосгордуму, днем 27 июля намерены провести у мэрии Москвы несанкционированную акцию. О ней было объявлено еще неделю назад на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты. Оппозиция тогда выдвинула ультиматум московским властям, пообещав 27 июля выйти на несанкционированный митинг у здания мэрии, если к этому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты.
«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму
Максим Стулов / Ведомости
Комиссии не допустили до выборов в Мосгордуму 13 оппозиционных кандидатов, которые собрали подписи в поддержку своего выдвижения. Среди них глава совета депутатов Красносельского муниципального округа Илья Яшин (избирательной округ №45)
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Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Сняты с выборов пять из восьми выдвиженцев «Яблока», в том числе правозащитник и член президентского совета по правам человека Андрей Бабушкин (округ №11)
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Максим Стулов / Ведомости
У избиркома возникли претензии к документам депутата муниципального округа Тимирязевский и кандидата в округе №9 Юлии Галяминой (избрана от «Яблока»)
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Сергей Портер / Ведомости
Дмитрий и Геннадий Гудковы (округа №2 и №5) также не смогли собрать подписи избирателей, которые устроили бы проверяющих
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Максим Стулов / Ведомости
Александр Соловьев (округ №3), который во время работы Дмитрия Гудкова депутатом Госдумы помогал ему в качестве юриста, также не будет кандидатом в депутаты. Сейчас он возглавляет московское отделение Партии перемен
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Евгений Разумный / Ведомости
Забраковали подписи юриста ФБК Любови Соболь (округ №43). В 2014 г. она сама сняла кандидатуру с выборов и не стала сдавать подписи граждан, чтобы не делиться базой сторонников с мэрией
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Отказано в регистрации директору ФБК Алексея Навального Ивану Жданову, который выдвинулся в округе №21: там от КПРФ баллотируется один из спонсоров партии – Вадим Кумин
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Андрей Гордеев / Ведомости
На выборах осталось шесть кандидатов, которых причисляют к независимым. Самый известный среди них – «яблочник» и депутат Мосгордумы трех созывов Евгений Бунимович, ныне уполномоченный по правам ребенка в Москве (округ №6). Еще трое – Максим Круглов от «Яблока» и самовыдвиженцы Сергей Цукасов и Дмитрий Клочков – баллотируются друг против друга в одном округе (№14)
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Коммерческая космическая ракета МОМО-4 упала в море через некоторое время после запуска в Японии из-за сбоя в бортовом компьютере. Об этом сообщила в Twitter венчурная компания Interstellar Technologies, которой принадлежала ракета.
Запуск был осуществлен около 11 часов утра по московскому времени 27 июля, он транслировался в прямом эфире. Старт прошел в штатном режиме, однако через несколько минут в бортовом компьютере ракеты произошел сбой, который привел к отключению двигателя.
МОМО-4 представляет собой малогабаритную ракету длиной 10 м с диаметром 50 см. Ее стоимость оценивается в 50 млн иен ($445 000).
Это был четвертый запуск ракеты MOMO, разработанной Interstellar Technologies. Только один из четырех пусков был удачным: в мае МОМО-3 благополучно вышла на заданную орбиту. После того как ракета достигла открытого космоса, она при помощи специальной установки запустила бумажный самолетик.
Ракеты MOMO могут использоваться для запуска на орбиту сверхмалых спутников. Interstellar Technologies планирует после 2020 г. наладить коммерческое производство таких аппаратов.
Крупные страховые выплаты за неудачные запуски ракет
Роскосмос
23,8 млрд руб. 16 мая 2015 г. аварией завершился запуск с космодрома Байконур ракеты «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и мексиканским спутником связи MexSat-1 («Мексат-1»). Страховщик – Marsh & McLennan (США)
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Сергей Казак / РИА Новости
7,5 млрд руб. 28 февраля 2006 г. при запуске с Байконура ракета-носитель «Протон-М» не вывела на орбиту саудовский спутник связи ArabSat-4A. Страховщики – группа российских и зарубежных компаний, в том числе «Русский страховой центр»
2/5
Олег Урусов / РИА Новости
7,5 млрд руб. 18 августа 2011 г. при запуске с Байконура ракета-носитель «Протон-М» с блоком «Бриз-М» не смогла вывести на расчетную орбиту спутник связи «Экспресс-АМ4». Страховщик – «Ингосстрах»
3/5
Роскосмос
7,2 млрд руб. 26 декабря 2017 г. с космодрома Байконур ракетой «Зенит- 3SLБФ» был запущен ангольский спутник «Ангосат-1». 27 декабря на этапе раскрытия солнечных батарей «Ангосата-1» с ним пропала связь. Страховщики – «Согаз» и «ВТБ страхование»
4/5
ЦВО / ТАСС
4,6 млрд руб. 11 октября 2018 г. произошла авария при запуске с Байконура ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-10». Страховщик – СК «Согласие»
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На несогласованной акции протеста, которая должна состояться сегодня у здания мэрии Москвы, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на митинг активно агитируют приезжать граждан из других регионов.
О каких именно провокациях идет речь, мэр не уточнил, отметив только, что это данные правоохранительных органов. «Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом», – написал он в Twitter.
Также Собянин призвал оппозицию решать все правовые вопросы в установленном порядке, а не с помощью ультиматумов и беспорядков, которые «ни к чему хорошему не приведут».
Оппозиционеры, не допущенные к выборам в Мосгордуму, неделю назад выдвинули ультиматум московским властям. Они пообещали 27 июля выйти на несанкционированный митинг у здания мэрии, если к этому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты. Оппозиция также требовала встречи с Собяниным, однако мэр так и не ответил на это предложение.
Митинг за допуск независимых кандидатов на выборы
Tatyana Makeyeva / Reuters
В Москве на проспекте Академика Сахарова 20 июля прошел митинг «За допуск на выборы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. В нем принял участие основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. На фото с супругой Юлией
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Tatyana Makeyeva / Reuters
Это была одна из самых массовых акций оппозиции за последнее время. Данные о числе участников митинга расходятся: полиция насчитала 12 000 человек, организаторы – 20 000, «Белый счетчик» – 22 500
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Евгений Разумный / Ведомости
Мероприятие было согласовано с московскими властями, его организаторами выступили представители незарегистрированной Либертарианской партии
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Андрей Гордеев / Ведомости
На акции выступили соратники Навального Любовь Соболь и Иван Жданов
4/18
Андрей Гордеев / Ведомости
На митинг также пришли член «Яблока» Елена Русакова (слева), глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин (в центре), муниципальный депутат Юлия Галямина (вторая справа) и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков (справа)
5/18
Евгений Разумный / Ведомости
«Белый счетчик» сообщал, что полиция задерживала проход людей, об этом же заявил со сцены муниципальный депутат Константин Янкаускас. Столичный главк МВД опроверг эту информацию
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Евгений Разумный / Ведомости
Поводом для проведения акции стал недопуск ряда оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму
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Евгений Разумный / Ведомости
В частности, к выборам не допустили Яшина, Гудкова и его соратника Александра Соловьева, Соболь, Жданова, Русакову
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Андрей Гордеев / Ведомости
Также в регистрации отказали «яблочникам» Кириллу Гончарову и Сергею Митрохину, муниципальным депутатам Янкаускасу, Анастасии Брюхановой и Галяминой
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Shamil Zhumatov / Reuters
Избирательные комиссии Москвы сообщили, что обнаружили у них большое количество недействительных подписей избирателей
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Андрей Гордеев / Ведомости
Оппозиционеры считают, что подписи были забракованы специально, чтобы не пустить их на выборы
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Андрей Гордеев / Ведомости
Русакова, выступая со сцены, призвала расформировать Мосгоризбирком и отправить в отставку его председателя Валентина Горбунова
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Евгений Разумный / Ведомости
Навальный на митинге выдвинул ультиматум московским властям
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Евгений Разумный / Ведомости
Политик предложил через неделю провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы, если к тому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты в депутаты
14/18
Евгений Разумный / Ведомости
Об этом также заявил в своем выступлении Яшин. «Мы даем мэрии Москвы неделю на допуск нас к выборам», – сказал он
15/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Также Навальный призвал запустить проект «Умное голосование» и с помощью него поддерживать на выборах любых кандидатов, кроме единороссов
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Евгений Разумный / Ведомости
Из-за проведения митинга было ограничено движение на ряде улиц в центре города. На акции дежурили сотрудники Росгвардии
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Евгений Разумный / Ведомости
Люди скандировали: «Допускай», «Путин – вор», «Собянина под плитку», «Мы здесь власть»
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Президент США Дональд Трамп поручил Торговому представительству США принять меры для того, чтобы некоторые страны перестали признавать в ВТО развивающимися, следует из меморандума президента.
ВТО сегодня использует устаревшее разделение между развитыми и развивающимися странами, что позволяет некоторым членам организации несправедливо получать преимущества на международной торговой арене, считает Трамп. В пример он привел Турцию, Мексику, Южную Корею, Гонконг и другие страны. Особенно ярко это демонстрирует Китай, отмечает американский президент.
Если в течение 90 дней в этом вопросе не будет достигнут существенный прогресс, США в одностороннем порядке перестанут признавать такие страны развивающимися, добавил Трамп.
Администрация США ранее неоднократно выступала за пересмотр международных торговых правил. Трамп не раз грозил выходом страны из ВТО, если организация не станет относиться к ней лучше и справедливее.
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В предвыборный штаб главы совета депутатов Красносельского района Ильи Яшина пришли с обыском. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Сейчас в штабе никого нет, рассказал Яшин «МБХ медиа».
Полицейские 26 июля также пришли с обыском к родителям муниципального депутата Константина Янкаускаса и в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. 24 июля обыски проходили у директора ФБК Ивана Жданова и экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Нескольких незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали на допрос.
Ранее Следственный комитет завел уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома по ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). 27 июля в Москве пройдет несогласованная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
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Компания, эксплуатирующая мусорный полигон «Ядрово», предупредила о возможных выбросах газа в атмосферу или даже «взрыве газа и пожаре на полигоне». Как пояснили «Коммерсанту» владельцы компании, это может произойти из-за эксплуатации оборудования по сжиганию газа сотрудниками Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы, у которых нет необходимой квалификации.
Накануне Волоколамский городской суд передал аварийной службе арестованное имущество полигона на срок предварительного следствия. В частности, под арест попали уплотнитель для мусора, мини-завод по сжиганию газа, система для сбора фильтрата, весы для взвешивания мусоровозов и система видеонаблюдения.
В отношении ООО «Ядрово» в июне было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Сотрудники компании считают, что судебный процесс сопровождается грубыми нарушениями законодательства.
Владельцы полигона утверждают, что только сотрудники ООО «Ядрово» прошли все этапы обучения работы с заводом по сжиганию газа и знакомы с технологией дегазации. Эксплуатация мощностей без необходимой квалификации, по их мнению, может привести к серьезным последствиям.
По словам подмосковных чиновников, у аварийной службы, которой было передано оборудование, имеются необходимые лицензии на обращение с отходами, пишет «Коммерсантъ».
Весной прошлого года жители Волоколамского района Подмосковья начали жаловаться на неприятный запах с местного мусорного полигона «Ядрово». В больницах оказались около 50 детей с жалобами на плохое самочувствие, однако врачи не нашли у них признаков отравления газом со свалки. В городе проходили многочисленные митинги с требованием закрыть полигон. Однако власти закрыли только часть полигона, где случился выброс свалочного газа.
10 крупнейших свалок Подмосковья
Портал Правительства Московской области
Крупнейший в Подмосковье полигон «Тимохово» расположен в Ногинском районе возле одноименной деревни. Он введен в эксплуатацию в 1977 г. Проектная вместимость – 42,5 млн т, полигон может принять еще до 17,8 млн т мусора, то есть полигон способен принимать до 1,1 млн т отходов в год. Закрытие запланировано на 2032 г. Эксплуатирующая организация: ОАО «Полигон Тимохово» (здесь и далее данные министерства экологии и природопользования Московской области)
1/10
Портал Правительства Московской области
«Кулаковский» полигон находится недалеко от деревни Манушкино в Чеховском районе. Ввод в эксплуатацию состоялся в 1959 г. Проектная вместимость – 8,4 млн т, полигон может принять всего 345 000 т мусора. Мощность - до 100 000 т отходов в год. Эксплуатирующая организация: ПАО «Промэкотех». Закрытие запланировано на 2017 г.
2/10
Портал Правительства Московской области
Полигон «Алексинский карьер» находится под Клином. Его ввели в эксплуатацию в 1993 г. Проектная вместимость – 6,2 млн т, остаточная вместимость – 5,99 млн т. Способен принимать до 400 000 т отходов в год. Эксплуатирующая организация: ООО «Комбинат». Закрытие запланировано на 2032 год
3/10
Евгений Разумный / Ведомости
Полигон «Торбеево» располагается в одноименном поселке в Люберецком районе. Год открытия Минприроды Подмосковья не называет. Проектная вместимость – 5,96 млн т, остаточная вместимость – 1,86 млн т. Полигон рассчитан на 400 000 т отходов в год. Завершение эксплуатации планируется на 2021 г. Эксплуатирующая организация: ООО «Энергетика и Технология»
4/10
Сергей Бобылев/ТАСС
Полигон «Царево», расположенный в Пушкинском районе, открыт в 1984 г. Проектная вместимость – 4,2 млн т, он способен принять еще 188 000 т отходов. Полигон рассчитан на 200 000 т отходов в год, при этом завершение эксплуатации планируется на 2021 г. Эксплуатирующая организация: ОАО «Экопром»
5/10
Портал Правительства Московской области
Полигон «Лесная», расположенный на границе с Серпуховом, начал работать в 2012 г. Проектная вместимость – 3,95 млн т, он способен принять еще 3,38 млн т отходов. Полигон рассчитан на 600 000 т отходов в год, а завершение эксплуатации планируется на 2019 г. Эксплуатирующая организация: ООО «Скайвэй»
6/10
МУП «Спецавтохозяйство»
«Воловичи» расположен вблизи одноименной деревни под Коломной. Полигон открыт в 1990 г. и рассчитан на 3,5 млн т отходов. Полигон пока загружен лишь наполовину - в него еще можно вместить 1,87 млн т мусора. В год он способен принимать до 140 000 т отходов. Эксплуатирующая организация: МУП «Спецавтохозяйство». Завершить эксплуатацию планируется в 2034 г.
7/10
involokolamsk.ru
Полигон «Ядрово» – самый молодой. Он открыт недалеко от Волоколамска в 2013 г. Проектная вместимость – 3,3 млн т, он способен принять еще 3 млн т отходов. Полигон рассчитан на 420 000 т отходов в год, а завершение эксплуатации планируется на 2032 г. Эксплуатирующая организация: ООО «Ядрово»
8/10
Митя Алешковский / ИТАР-ТАСС
«Сабурово» открыт в Щелковском районе в 2003 г. Полигон рассчитан на 2,2 млн т, остаточная вместимость – 390 000 т. Полигон рассчитан на 120 000 т отходов в год. Закрытие запланировано на 2017 г, но точного подтверждения этому «Ведомости» не получили
9/10
Портал Правительства Московской области
Полигон «Малая Дубна» расположен в Орехово‑Зуевском районе, его открытие состоялось в 1959 г. Полигон рассчитан на 2,1 млн т отходов и способен принять еще 354 000 т отходов. Завершить эксплуатацию планируется в 2020 г. Эксплуатирующая организация: ООО МУП «ОЗГПКХиБ»
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Россия и Австрия не ведут серьезного разговора по существу в связи с розыском подозреваемого в шпионаже россиянина Игоря Зайцева, «шпионский скандал» исчерпан, сообщили «Интерфаксу» в российском МИДе.
«Весьма сожалеем, что находятся желающие реанимировать вброшенный в ноябре прошлого года "острый сюжет" о русских шпионах в альпийской республике», – заявило министерство.
Зайцева подозревают в ведении разведывательной деятельности в ущерб Австрии и разглашении военной тайны. По версии следствия, он передал отставному австрийскому полковнику почти 30 000 евро наличными за выдачу гостайны.
О задержании 70-летнего отставного полковника австрийской армии, заподозренного в шпионаже в пользу России, сообщалось в ноябре 2018 г. Kronen Zeitung писала, что он каждые две недели встречался с куратором Юрой и передавал ему некие секретные сведения.
Технологии
Новости
Интернет-омбудсмен раскритиковал законопроект о значимых информресурсах
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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев опасается, что закон об ограничении доли участия иностранного капитала 20% в информационно значимых интернет-ресурсах ухудшит финансовое положение отечественных компаний. Об этом он сказал «Интерфаксу».
По мнению Мариничева, введение подобных ограничений негативно скажется на инвестициях в отечественную IT-отрасль, тогда как главной задачей должно быть ее развитие. «Это повлияет таким образом, что вообще иностранных инвестиций не будет в IT-отрасли России, в принципе, да их и уже нет», – сказал омбудсмен. Никому не интересно инвестировать в сервисы, которые априори не смогут стать мировыми гигантами, пояснил он.
Фактически этот закон будет стимулировать миграцию специалистов, ухудшать конкурентное положение отечественных IT-компаний в мире и приводить к деградации российских информационных сервисов, продолжил Мариничев. «Это все от абсолютного непонимания, как работает и устроена передача информации», – добавил он.
Ранее 26 июля депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин внес на рассмотрение парламента поправки, которые ограничивают право иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития инфраструктуры интернет-ресурсами. Как и в ситуации с официально зарегистрированными СМИ, владение иностранцев и иностранных компаний предлагается ограничить 20% долей или акций.
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Полицейские пришли с обыском к родителям муниципального депутата, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса, сообщил он на своей странице в Twitter. Янкаускас уточнил, что не живет в этой квартире.
Мать Янкаускаса сообщила Дождю, что заперлась изнутри и ждет адвоката. По ее словам, 77-летний отец политика находится в подъезде с силовиками, они ему угрожают и выламывают руки. К ним выехала адвокат от проекта «ОВД-инфо» Вера Гончарова.
Вечером 24 июля с обысками пришли к экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и его соратнику Александру Соловьеву, директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову и муниципальному депутату Николаю Баландину. Жданова, Гудкова, Юлию Галямину, Любовь Соболь, Елену Русакову и Янкаускаса также вызвали на допрос.
Ранее Следственный комитет завел уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома 14 июля в связи с недопуском независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. 27 июля в Москве пройдет несогласованная акция протеста в поддержку оппозиционеров.
Политика
Новости
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли следователи
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В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального в Москве пришли сотрудники Следственного комитета России (СКР) и полицейские. Об этом написал в своем Twitter директор ФБК Иван Жданов.
Позже Жданов уточнил, что в офисе ФБК начался обыск. Согласно постановлению об обыске, которое зачитал сотрудникам фонда представитель правоохранительных органов, визит следователей и полиции связан с уголовным делом по ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). О возбуждении дела СКР сообщил 24 июля. Ведомство уточняло, что поводом для него стал митинг около здания Мосгоризбиркома, прошедший 14 июля.
Одновременно полицейские пришли с обыском к родителям муниципального депутата Константина Янкаускаса. Сам депутат, которому ранее отказали в регистрации кандидатом на сентябрьских выборах в Мосгордуму, заявил, что не проживает по этому адресу уже несколько лет. Он связал происходящее с подготовкой протестной акции против отказа в допуске независимых кандидатов к предстоящим выборам.
Вечером 24 июля с обысками также пришли к директору ФБК Жданову, бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и его соратнику Александру Соловьеву, а также муниципальному депутату Николаю Баландину. Жданова, Гудкова, Юлию Галямину, Любовь Соболь, Елену Русакову и Янкаускаса также вызвали на допрос. Самого Навального суд ранее отправил под арест на 30 суток за призывы к участию в протестной акции у здания московской мэрии 27 июля.
Политика
Новости
На митинге 27 июля в Москве будут искать уклонистов
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Уклоняющихся от военной службы будут искать на несогласованном митинге 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Анализ проведенных в Москве массовых публичных акций показал, что среди их участников много лиц, уклоняющихся от военной службы, рассказали в департаменте. Для их выявления с целью последующего призыва в городе будут задействованы специальные группы.
У задержанных на акции молодых людей будут проверять законность получения ими военных билетов, сказал «Интерфаксу» источник, близкий к столичному военкомату. По его словам, возможны отмены решения о предоставлении отсрочки. О несовершеннолетних информация будет вноситься в личные дела, «в том числе возможны варианты службы с более суровыми климатическими условиями», добавил собеседник агентства.
В Москве 20 июля прошел согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На нем политик Алексей Навальный призвал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля. За это суд 24 июля арестовал его на 30 суток.