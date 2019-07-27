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У мэрии Москвы еще до начала митинга начались задержания

К двенадцати часам дня у мэрии Москвы, где 27 июля должен пройти несанкционированный митинг оппозиции, задержали как минимум шесть человек, сообщает «ОВД-инфо». Всех их собираются везти в один из отделов полиции, в какой — пока не сообщается.

Первым задержанным оказался дизайнер Константин Коновалов. По его словам, его задержали во время утренней пробежки. «Вышел на утреннюю пробежку, бежал перед мэрией, меня задержали, повалили лицом в асфальт», — написал он в Twitter.

Один из задержанных, по данным «ОВД-инфо», приехал в Москву из Сочи. Он рассказал изданию, что катался на скейтборде у мэрии и фотографировал автозаки, в этот момент его без объяснения причин задержали.

Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил, что его задержали. Накануне у него в штабе прошли обыски, были изъяты несколько телефонов и пара ноутбуков.

Оппозиционеры, не допущенные к выборам в Мосгордуму, в субботу намерены провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы. Неделю назад они выдвинули ультиматум московским властям, пообещав 27 июля выйти на несанкционированный митинг у здания мэрии, если к этому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты.

Как власти Москвы готовятся к несанкционированному митингу