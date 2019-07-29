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В 64-ой горбольнице у Навального диагностировали крапивницу

Врачи 64-ой городской больницы, в которую был госпитализирован Алексей Навальный из спецприемника, диагностировали у политика «крапивницу», сообщает «Интерфакс». «Навальный поступил в приемное отделение больницы около 11 утра в воскресенье [28 июля]. Он был осмотрен врачом-терапевтом, который поставил ему предварительный диагноз "генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека "крапивницы", — цитирует агентство врача терапевтического отделения Эльдара Казахмедова.

По его словам, Навального осмотрел главный иммунолог-аллерголог Москвы и поставил ему диагноз "контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области". Состояние Навального врачи больницы назвали "удовлетворительным, с положительной динамикой". В понедельник, 29 июля, будет решен вопрос о его выписке и дальнейшем амбулаторном лечении.

Личные врачи Навального Анастасия Васильева (является председателем профсоюза «Альянс врачей») и ее коллега Ярослав Ашихмин, которым удалось осмотреть политика только через щель в двери, ранее предположили, что у политика не аллергия, а отравление неизвестным химическим веществом. «Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего «третьего лица», — написала Васильева на своей странице в Facebook. Она заявила о том, что он нуждается в срочном офтольмологической помощи. В эфире телеканала «Дождь» Васильева Навального заявила о том, что взяли у политика футболку и волосы для проведения анализов. Она допустила, что они могут быть отправлены в Европу для независимой экспертизы.

Навальный 24 июля был арестован на 30 суток за призывы выйти на несогласованную акцию протеста. Утром 28 июля его госпитализировали в 64-ую больницу имени В.В. Виноградова. Позже пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что ему поставили диагноз «острая аллергическая реакция» и что ранее политик не страдал от аллергических реакций.

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