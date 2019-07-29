Офис Зеленского сообщил о планах запустить госканал на русском языке
Власти Украины планируют создать всемирный русскоязычный канал для усиления позиций государства в информационной борьбе, сообщил в интервью «Интерфакс-Украина» замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко.
Такой канал необходим, чтобы Украина могла бороться за умы украинцев в Донбассе и Крыму, а также за умы россиян, пояснил он. Тимошенко отметил, что это должен быть государственный канал, но они сейчас договариваются с частными каналами о передаче прав на использование их контента.
На Украине до 2014 г. можно было официально использовать русский язык в нескольких регионах. В мае бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О функционировании украинского языка как государственного», который предусматривает обязательное использование украинского языка в органах власти и других публичных сферах общественной жизни.
Президент Украины Владимир Зеленский – один из основателей студии «Квартал-95». В частности, она снимает юмористическое шоу «Вечерний квартал», которое выходит на украинском и русском языках. С 2012 г. студия сотрудничает с телеканалом «1+1», который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому.