Порошенко подписал закон об украинском языке
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О функционировании украинского языка как государственного». Об этом украинский лидер написал в Twitter.
Подписывая документ, Порошенко отметил «исключительную сбалансированность» закона о языке. «Я скрепляю подписью тщательно сбалансированный языковой закон... Он выверен настолько, что ни одна политическая сила, которая стоит на государственных, патриотических позициях, не имела оснований инициировать его пересмотр», – передает его слова «Интерфакс-Украина».
Верховная рада 25 апреля приняла закон о языке в третьем, окончательном чтении. Он предусматривает обязательное использование украинского языка как государственного в органах власти и других публичных сферах общественной жизни. Действие закона не должно распространяться на сферу частного общения и осуществление религиозных обрядов. Чтобы получить гражданство Украины, необходимо будет подтвердить знание украинского языка. Украинским языком должны будут в полной мере владеть чиновники всех уровней, судьи, сотрудники правоохранительных органов, учителя, врачи, адвокаты и нотариусы. В учебных заведениях преподавание будет осуществляться только на украинском языке. Телеканалы и радио должны буду вещать также на украинском языке.