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Памфилова пообещала оперативно рассмотреть жалобы кандидатов в Мосгордуму

Центризбирком получил девять жалоб от независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму на отказ в регистрации, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она пообещала, что комиссия максимально оперативно и открыто рассмотрит эти жалобы. Первое заседание рабочей группы назначено на 1 августа.

Кандидатов, которые находятся под арестом, могут представлять их доверенные лица, уточнила Памфилова. По ее словам, в ЦИК поступили жалобы от Ирины Собяниной, Дмитрия Гудкова, Константина Лисицы, Юлии Серебрянской, Ивана Жданова, Любови Соболь, Екатерины Игнатовой. Всего, по данным Памфиловой, 13 кандидатов имеют право подать апелляцию в ЦИК на отказ Мосгоризбиркома в регистрации. Это не относится к кандидату от «Яблока» Сергею Митрохину, который уже добился от Мосгоризбиркома отмены решения окружной комиссии об отказе в регистрации.

Памфилова подчеркнула, что ЦИК не может, как от него требует оппозиция, зарегистрировать всех кандидатов. Но она пообещала «доброжелательно ко всем отнестись» и заверила, что все сомнения будут трактоваться в пользу кандидатов.

По ее мнению, упреки в адрес ЦИК безосновательны. «Мы не беспомощны, просто мы – федеративное государство, и наши возможности ограничены. Если бы это была федеральная кампания, то мы бы реагировали более оперативно. Мы не можем действовать через голову Мосгоризбиркома», – отметила Памфилова.

Выборы в Мосгордуму должны пройти в единый день голосования, 8 сентября. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отчитался о том, что для участия в выборах было зарегистрировано 233 кандидата, еще 57 было отказано в регистрации.