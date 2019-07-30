Мосгоризбирком разрешил допустить Митрохина до выборов в Мосгордуму

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Мосгоризбирком отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы Сергея Митрохина, передает «Интерфакс». Такое решение в отношении оппозиционного политика в ходе нынешней предвыборной кампании Мосгоризбирком принимает впервые.
По данным агентства, в результате проверки рабочей группы Мосгоризбиркома дополнительно засчитаны 203 подписи избирателей из тех, что ранее предоставил Митрохин. Этого оказалось достаточно, чтобы зарегистрировать его кандидатом. Ранее рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала удовлетворить жалобу Митрохина и допустить его до выборов.
Митрохин в числе девяти кандидатов от партии «Яблоко» в начале июля подал документы на регистрацию его кандидатом в депутаты Мосгордумы. Он избирается по 43-му округу (районы Арбат, Пресненский, Хамовники). В середине июля окружная комиссия отказала ему в регистрации: подписи, собранные кандидатом, она сочла недействительными, процент брака был выше 10%, необходимых для положительного решения о регистрации. Митрохин с этим решением не согласился и подал жалобу в Мосгоризбирком.
Выборы в Мосгордуму должны пройти в единый день голосования, 8 сентября. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отчитался о том, что для участия в выборах было зарегистрировано 233 кандидата, еще 57 было отказано в регистрации. Большинство оппозиционных политиков, среди которых юрист ФБК Любовь Соболь и соратник Алексея Навального Иван Жданов, муниципальный депутат Константин Янкаускас, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев, член «Яблока» Елена Русакова и Кирилл Гончаров, не были зарегистрированы кандидатами в депутаты.
«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму
Максим Стулов / Ведомости
Комиссии не допустили до выборов в Мосгордуму 13 оппозиционных кандидатов, которые собрали подписи в поддержку своего выдвижения. Среди них глава совета депутатов Красносельского муниципального округа Илья Яшин (избирательной округ №45)
1/8
Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Сняты с выборов пять из восьми выдвиженцев «Яблока», в том числе правозащитник и член президентского совета по правам человека Андрей Бабушкин (округ №11)
2/8
Максим Стулов / Ведомости
У избиркома возникли претензии к документам депутата муниципального округа Тимирязевский и кандидата в округе №9 Юлии Галяминой (избрана от «Яблока»)
3/8
Сергей Портер / Ведомости
Дмитрий и Геннадий Гудковы (округа №2 и №5) также не смогли собрать подписи избирателей, которые устроили бы проверяющих
4/8
Максим Стулов / Ведомости
Александр Соловьев (округ №3), который во время работы Дмитрия Гудкова депутатом Госдумы помогал ему в качестве юриста, также не будет кандидатом в депутаты. Сейчас он возглавляет московское отделение Партии перемен
5/8
Евгений Разумный / Ведомости
Забраковали подписи юриста ФБК Любови Соболь (округ №43). В 2014 г. она сама сняла кандидатуру с выборов и не стала сдавать подписи граждан, чтобы не делиться базой сторонников с мэрией
6/8
Отказано в регистрации директору ФБК Алексея Навального Ивану Жданову, который выдвинулся в округе №21: там от КПРФ баллотируется один из спонсоров партии – Вадим Кумин
7/8
Андрей Гордеев / Ведомости
На выборах осталось шесть кандидатов, которых причисляют к независимым. Самый известный среди них – «яблочник» и депутат Мосгордумы трех созывов Евгений Бунимович, ныне уполномоченный по правам ребенка в Москве (округ №6). Еще трое – Максим Круглов от «Яблока» и самовыдвиженцы Сергей Цукасов и Дмитрий Клочков – баллотируются друг против друга в одном округе (№14)
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Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэнерго и Минфину в течение месяца проработать вопрос поддержки Антипинского НПЗ, сообщил «Ведомостям» его представитель. Это поручение было дано в ответ на соответствующую просьбу председателя правления Сбербанка Германа Грефа.
Греф попросил помочь предприятию в письме президенту России Владимиру Путину. Предправления Сбербанка предложил две меры поддержки: увеличить компенсацию Антипинскому НПЗ при закупках нефти и разрешить своп-операции в условиях лицензий на добычу нефти под национальным парком «Бузулукский бор». По оценкам главного экономиста Vygon Consulting Сергея Ежова, изменение компенсации лишит бюджет примерно 12 млрд руб. в год.
В апреле Антипинский НПЗ был остановлен, так как ему не на что стало покупать сырье, и возобновил работу только в середине июля. Сейчас он находится в предбанкротном состоянии: долг компании достиг $5 млрд, из них $3 млрд завод должен Сбербанку. До мая предприятие принадлежало группе «Новый поток» Дмитрия Мазурова. После получения Сбербанком контроля над Антипинским НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar.
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С 1 августа Renault Россия повышает рекомендованные цены на автомобили Logan, Sandero, Kaptur, Duster и Arkana 2019 года выпуска в среднем на 1,5%, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Повышение цен не коснется кроссовера Renault Koleos и коммерческой линейки автомобилей, добавил представитель. «Renault Россия внимательно следит за ситуацией на рынке и придерживается стратегии гибкого ценообразования», – отметил представитель.
О планируемом с 1 августа повышении рекомендованных розничных цен ранее «Ведомостям» рассказали менеджеры трех дилерских компаний марки. Они ожидали удорожания всех моделей примерно на 1–2%. Так, Logan подорожает примерно на 8000 руб., говорил один из дилеров. Сейчас он стоит от 569 000 руб. Новинка компании – купе-кроссовер Arkana – может подорожать примерно на 16 000–25 000 руб., добавлял дилер. Текущие цены начинаются с 999 000 руб.
На покупку автомобилей Renault действуют специальные предложения от компании, а также государственные кредитные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», напоминает представитель Renault. «Уверены, что грамотное ценовое позиционирование позволит компании увеличить продажи автомобилей в 2019 г., сохраняя при этом прибыльность бизнеса», – добавил он. По итогам первого полугодия 2019 г. российские продажи Renault упали на 9% до 64 431 шт., гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 2,4% и составил 828 750 шт.
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Мосгоризбирком признал законным отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы политикам Илье Яшину и Юлии Галяминой, передает ТАСС. Их жалобы на то, что собранные подписи были ошибочно забракованы из-за неверного ввода данных при проверке через базы МВД, оставлены без удовлетворения. Ранее рабочая группа Мосгоризбиркома, которая рассматривает претензии к решениям окружных избирательных комиссий, также рекомендовала Мосгоризбиркому не удовлетворять жалобы этих кандидатов.
Председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин собирался избираться по 45-ому округу (районы Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники). Он подал документы на регистрацию 5 июля. Через неделю он получил протокол о проверке подписных листов, согласно которому недействительными были признаны 562 подписи, что больше максимально допустимой по закону доли брака в 10%. С таким решением Яшин не согласился и обжаловал его в Мосгоризбиркоме. Щербинский районный суд 29 июля арестовал Яшина на 10 суток за призыв выйти на несогласованную акцию 27 июля в поддержку незарегистрированных депутатов, а затем Троицкий районный суд добавил ему еще 10 суток ареста.
Мунициальный депутат Юлия Галямина планировала избираться по 9-ому округу (Тимирязевский, Беговой, Савеловский районы). Ей также было отказано в регистрации из-за высокой доли брака в собранных подписях. Галямина по решению Хорошевского суда была арестована на 10 суток за призывы к несогласованным акциям протеста 27 июля.
Выборы в Мосгордуму должны пройти 8 сентября. В середине июля избиркомы отчитались о том, что рассмотрели документы кандидатов в депутаты Мосгордумы. В результате зарегистрировано 233 кандидата, еще 57 было отказано в регистрации. Большинство оппозиционных политиков, среди которых юрист ФБК Любовь Соболь и соратник Алексея Навального Иван Жданов, муниципальный депутат Константин Янкаускас, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев, члены «Яблока» Сергей Митрохин, Елена Русакова, Кирилл Гончаров, не были зарегистрированы кандидатами в депутаты.
«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму
Максим Стулов / Ведомости
Комиссии не допустили до выборов в Мосгордуму 13 оппозиционных кандидатов, которые собрали подписи в поддержку своего выдвижения. Среди них глава совета депутатов Красносельского муниципального округа Илья Яшин (избирательной округ №45)
1/8
Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Сняты с выборов пять из восьми выдвиженцев «Яблока», в том числе правозащитник и член президентского совета по правам человека Андрей Бабушкин (округ №11)
2/8
Максим Стулов / Ведомости
У избиркома возникли претензии к документам депутата муниципального округа Тимирязевский и кандидата в округе №9 Юлии Галяминой (избрана от «Яблока»)
3/8
Сергей Портер / Ведомости
Дмитрий и Геннадий Гудковы (округа №2 и №5) также не смогли собрать подписи избирателей, которые устроили бы проверяющих
4/8
Максим Стулов / Ведомости
Александр Соловьев (округ №3), который во время работы Дмитрия Гудкова депутатом Госдумы помогал ему в качестве юриста, также не будет кандидатом в депутаты. Сейчас он возглавляет московское отделение Партии перемен
5/8
Евгений Разумный / Ведомости
Забраковали подписи юриста ФБК Любови Соболь (округ №43). В 2014 г. она сама сняла кандидатуру с выборов и не стала сдавать подписи граждан, чтобы не делиться базой сторонников с мэрией
6/8
Отказано в регистрации директору ФБК Алексея Навального Ивану Жданову, который выдвинулся в округе №21: там от КПРФ баллотируется один из спонсоров партии – Вадим Кумин
7/8
Андрей Гордеев / Ведомости
На выборах осталось шесть кандидатов, которых причисляют к независимым. Самый известный среди них – «яблочник» и депутат Мосгордумы трех созывов Евгений Бунимович, ныне уполномоченный по правам ребенка в Москве (округ №6). Еще трое – Максим Круглов от «Яблока» и самовыдвиженцы Сергей Цукасов и Дмитрий Клочков – баллотируются друг против друга в одном округе (№14)
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Тверской суд Москвы арестовал политика Дмитрия Гудкова на 30 суток, сообщается в его телеграм-канале. Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).
Полиция задержала Гудкова 28 июля на выходе из магазина. Поводом стала акция у Мосгоризбиркома, прошедшая 14 июля, на которой его не было. Кроме того, 31 июля суд рассмотрит еще один протокол в отношении Гудкова о нарушении правил организации митинга 27 июля.
Московские суды накануне начали арестовывать оппозиционеров. Ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова арестовали на 30 суток, директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова – на 15 суток, главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина – на 10 суток, муниципального депутата Константина Янкаускаса – на 7 суток. Муниципальный депутат Юлия Галямина получила 10 суток ареста.
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Суд на Украине арестовал российский танкер Nika Spirit (Neyma), задержанный в порте Измаил (Одесская область). Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в Facebook. По его словам, судно арестовано вместе с изъятыми при обыске документами.
Матиос также отметил, что обыск танкера без разрешения российского консула был законен. «Судно после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины считается имеющим открытую границу», – подчеркнул он.
О задержании Nika Spirit сообщила Служба безопасности Украины 25 июля. По данным ведомства, именно этот корабль блокировал проход украинских кораблей во время конфликта в Керченском проливе в конце ноября 2018 г. Раньше он носил название Neyma, утверждает СБУ.
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Мосгорсуд оставил без изменения решение об административном аресте политика Алексея Навального, передает «Интерфакс». Апелляция на решение Симоновского суда Москвы, которую подала адвокат Навального Ольга Михайлова, была оставлена без удовлетворения.
Навальный был арестован 24 июля на 30 суток за призывы выйти на не согласованную властями акцию протеста, которые он озвучил на митинге на проспекте Сахарова 20 июля, а затем повторил в своих соцсетях. Утром 28 июля он был госпитализирован с подозрением на аллергию в 64-ю горбольницу. Врачи больницы поставили ему диагноз «крапивница», в выписном эпикризе значится диагноз «контактный дерматит». Личные врачи Навального предположили, что политик был отравлен неизвестным химическим веществом, и забрали у него футболку и образцы волос для проведения независимой экспертизы.
Навального выписали из больницы на следующий день и отправили обратно в спецприемник № 1, где он отбывает арест.
Адвокат политика просила прекратить дело ввиду отсутствия состава, события и недосказанности правонарушения либо приостановить исполнение наказания из-за состояния здоровья оппозиционера. Заседание прошло без участия Навального. Начальник московского спецприемника № 1 в ходе заседания также попросил суд приостановить арест политика на период лечения, передает «Медиазона» со ссылкой на судью Андрея Васильева.
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По решению Хорошевского суда Москвы муниципальный депутат и незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина арестована на 10 суток, сообщила она в своем аккаунте в Twitter. Ее признали виновной в организации несогласованной акции, которая прошла в Москве 27 июля (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).
Галямина – одна из организаторов несогласованной акции протеста в защиту кандидатов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. В день акции Галямину задержали, затем отпустили, назначив рассмотрение ее дела на 30 июля.
Акция протеста 27 июля была одной из самых массовых за последнее время. По данным МВД, на улицу вышло 3500 человек, из которых более тысячи было задержано. Акция началась у мэрии Москвы на Тверской, затем протестующие переместились к зданию Федеральной службы безопасности, где кричали «Долой власть чекистов», вечером состоялся митинг на Трубной площади. Полиция отчиталась о задержании 1074 человек. По данным «ОВД-инфо», задержанных больше – 1373 человека, не менее 25 из которых получили травмы. Многие участники акции получили административные штрафы, дела некоторых еще рассматриваются. По итогам акции 27 июля было заведено и несколько уголовных дел. Одно из них касается распыления перцового газа, от которого пострадали два бойца Росгвардии. Второе дело возбудили из-за броска фрагмента бордюрного камня в сторону военнослужащих.
Галямина – не единственный незарегистрированный кандидат, который получил 10 суток ареста. Щербинский районный суд 29 июля арестовал муниципального депутата и кандидата в Мосгордуму Илью Яшина на 10 суток, а затем другой московский суд добавил ему еще 10 суток ареста.
Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы
Евгений Разумный / Ведомости
У здания мэрии Москвы в 14.00 в субботу, 27 июля, должна была начаться несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Основные организаторы митинга – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, Любовь Соболь – были задержаны еще до его начала. Участников акции и случайных прохожих начали задерживать у здания мэрии за несколько часов до мероприятия. К началу митинга портал «ОВД-инфо» сообщал о 140 задержанных. Впоследствии это число значительно выросло. Что происходило у мэрии, смотрите в нашей галерее
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на митинге 27 июля, об этом он сообщил в эфире телеканала ТВЦ.
«Оцениваю как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные», – так мэр прокомментировал прошедшую акцию. По его словам, никто не пытался согласовать проведение мероприятия возле мэрии. Он добавил, что на согласованном мероприятии 20 июля прозвучал призыв «штурмовать мэрию». Собянин сказал, что поведение сотрудников полиции было адекватно тому, как вели себя протестующие.
«Я бы хотел сказать спасибо полицейским и сотрудникам Росгвардии. Они выполняли свой долг», – добавил мэр. По его данным, в больницы города обратились несколько десятков человек, получивших травмы во время акции, двое были госпитализированы, но их уже выписали. Он подчеркнул, что пострадавшие – «на совести организаторов». По его данным, несанкционированные митинги начались до того, как поступили жалобы в избирательные комиссии. Собянин уверен, что протестующим нужны не выборы, а захват власти. «Кто громче крикнул, тот и власть? Мы же не в Зимбабве живем», – добавил мэр.
По его словам, люди, идущие в законодательную власть, не должны нарушать закон. Он также прокомментировал решение Либертарианской партии не соглашаться на проведение акции 3 августа на проспекте Сахарова. Он назвал желание провести акцию без согласования с городскими властями «очередной провокацией».
«Анархия, беспорядки, вседозволенность только усугубляют реальные проблемы, и заканчивается это трагедией. Примеров в истории нашей страны более чем достаточно», – заявил он, пообещав, что власти снова обеспечат порядок в городе.
Возле мэрии на Тверской улице и других улицах столицы 27 июля провели не санкционированную властями акцию протеста. Москвичи призывали зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полицейские начали задержания еще до начала акции, в автозаках оказывались не только протестующие, но и туристы и прохожие. Многих протестующих задерживали с применением силы.
По официальным данным, в тот день полицейские задержали за участие в митинге 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных, в том числе 18 журналистов и 42 несовершеннолетних; минимум 25 человек при задержании получили травмы и около 150 граждан провели в отделениях полиции ночь. Многие участники акции получили штрафы и административные аресты, но суды еще продолжают рассматривать дела.
По итогам несогласованной акции также заведено три уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти. По этой статье предусмотрен либо штраф в размере до 200 000 руб., либо арест на срок до полугода, либо лишение свободы на срок до пяти лет. Одно дело завели из-за распыленного в бойцов Росгвардии перцового спрея, второе – из-за брошенного в полицейских куска бордюрного камня. Третье дело заведено против участника акции Евгения Коваленко, который признал, что бросил мусорный бак в бойца ОМОНа.
Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы
Евгений Разумный / Ведомости
У здания мэрии Москвы в 14.00 в субботу, 27 июля, должна была начаться несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Основные организаторы митинга – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, Любовь Соболь – были задержаны еще до его начала. Участников акции и случайных прохожих начали задерживать у здания мэрии за несколько часов до мероприятия. К началу митинга портал «ОВД-инфо» сообщал о 140 задержанных. Впоследствии это число значительно выросло. Что происходило у мэрии, смотрите в нашей галерее
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Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на странице партии в Twitter. Заседание комиссии, на котором будет принято окончательное решение, состоится 30 июля в 17.00.
Окружная избирательная комиссия признала недействительными 618 из 4940 подписей избирателей, собранных Митрохиным. Это выше допустимых 10%, поэтому его сняли с выборов в Мосгордуму. На заседании рабочей группы Мосгоризбиркома Митрохин попросил признать действительными 233 забракованные ранее подписи, передает «Интерфакс».
Отказы в регистрации на выборы в Мосгордуму получили большинство оппозиционеров: сторонники Алексея Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, глава муниципалитета Красносельского района Москвы Илья Яшин, муниципальные депутаты Константин Янкаускас и Юлия Галямина, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев.
Бизнес
Новости
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
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Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта. Об этом он сам сообщил на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС.
По его словам, аэропорт будет носить имя Юрия Гагарина. Старый саратовский аэропорт не соответствует потребностям региона и будет закрыт со временем, добавил Медведев. «Мы рассчитываем, что новый аэропорт сможет стать крупным международным хабом», – подчеркнул премьер.
Строительство аэропорта началось в 2012 г. Он расположен в районе села Сабуровка Саратовской области, в 20 км от Саратова. Общая площадь пассажирского терминала, согласно данным на сайте аэропорта, составит 23 000 кв. м, пропускная способность – 1 млн пассажиров в год. Ввод в эксплуатацию планируется 20 августа.
В 2018 г. совокупная доходность крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ) оказалась в 2,5 раза меньше инфляции. В мае председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям» отметила, что разные фонды показывают разные результаты и разброс доходности достаточно большой. По ее словам, сейчас ведется юридическая работа для подачи исков с требованием, чтобы собственники и менеджмент фондов возместили полученные убытки.