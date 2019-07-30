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Мосгоризбирком разрешил допустить Митрохина до выборов в Мосгордуму

Мосгоризбирком отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы Сергея Митрохина, передает «Интерфакс». Такое решение в отношении оппозиционного политика в ходе нынешней предвыборной кампании Мосгоризбирком принимает впервые.

По данным агентства, в результате проверки рабочей группы Мосгоризбиркома дополнительно засчитаны 203 подписи избирателей из тех, что ранее предоставил Митрохин. Этого оказалось достаточно, чтобы зарегистрировать его кандидатом. Ранее рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала удовлетворить жалобу Митрохина и допустить его до выборов.

Митрохин в числе девяти кандидатов от партии «Яблоко» в начале июля подал документы на регистрацию его кандидатом в депутаты Мосгордумы. Он избирается по 43-му округу (районы Арбат, Пресненский, Хамовники). В середине июля окружная комиссия отказала ему в регистрации: подписи, собранные кандидатом, она сочла недействительными, процент брака был выше 10%, необходимых для положительного решения о регистрации. Митрохин с этим решением не согласился и подал жалобу в Мосгоризбирком.

Выборы в Мосгордуму должны пройти в единый день голосования, 8 сентября. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отчитался о том, что для участия в выборах было зарегистрировано 233 кандидата, еще 57 было отказано в регистрации. Большинство оппозиционных политиков, среди которых юрист ФБК Любовь Соболь и соратник Алексея Навального Иван Жданов, муниципальный депутат Константин Янкаускас, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев, член «Яблока» Елена Русакова и Кирилл Гончаров, не были зарегистрированы кандидатами в депутаты.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму