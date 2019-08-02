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Зеленский подтвердил существование заявления об отставке руководителя его офиса

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что руководитель его офиса Андрей Богдан написал заявление об отставке. Оно не подписано.

По словам Зеленского, все ключевые люди, которые пришли вместе с ним, договорились написать заявление на увольнение на случай, если «общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами». Президент Украины пообещал при необходимости показать все заявления на увольнение от членов его команды.

О том, что Богдан написал заявление на увольнение по собственному желанию, ранее сообщил украинский «24-й канал» со ссылкой на источники. По его информации, Богдан после отставки вступит в должность председателя Высшего совета правосудия. В офисе Зеленского эту информацию назвали чепухой.

Богдан возглавил офис Зеленского на следующий день после его инаугурации в мае. Ранее сам Богдан в интервью телеканалу «1+1» говорил о том, что может поменяться постами с Сергеем Шефиром, который является первым помощником Зеленского.