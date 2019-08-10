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Варнава отказалась вести фестиваль в Парке Горького в день митинга в Москве

Ведомости
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Актриса юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава отказалась вести фестиваль Meat & Beat, который проходит в Парке Горького в Москве 10 и 11 августа. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. «Для тех, кто засомневался, что делать 10 августа, и моя персона стала этим сомнениям почему-то причиной – уточню, что в эту субботу мероприятие в Парке Горького веду не я», – написала актриса.

О фестивале было объявлено 7 августа – за три дня до согласованного митинга оппозиции на проспекте Академика Сахарова. Ранее такой фестиваль никогда не проводился в столице. На сайте Парка Горького сообщалось, что вход на мероприятие свободный, а гостей ждут концерт с участием Егора Крида, Полины Гагариной, группы «Градусы» и других российских исполнителей, а также еда от лучших московских рестораторов. В качестве ведущих были заявлены звезды ТНТ Екатерина Варнава и Сергей Матвиенко.

Неделю назад, когда в Москве проходила несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, в Парке Горького также проходил фестиваль – «Шашлык Live», с участием известных рок-музыкантов. От участия в нем отказались группы «Браво», Tequilajazzz и «Ногу свело!». Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, который должен был вести мероприятие, отказался «по этическим причинам» и поддержал протестующих.

Сегодня в столице проходит пятая по счету крупная акция из-за выборов в Мосгордуму. На этот раз митинг на проспекте Сахарова согласован с властями. На него собираются прийти журналист Юрий Дудь, телеведущий Леонид Парфенов, рэперы Oxxxymiron и Face и другие блогеры, журналисты и музыканты.

Парфенов, Дудь и Oxxxymiron. Кто идет на митинг на проспекте Сахарова

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Экономика
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Fitch повысило рейтинг России

Ведомости
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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг России с уровня «BBB-» до «BBB», прогноз стабильный, об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Свое решение Fitch объяснило тем, что Россия укрепила заслуживающую доверия устойчивую политическую базу, что позволяет повышать макроэкономическую стабильность, снижать влияние нефтяных цен на экономику и поддерживать стойкость к внешним потрясением. 

Агентство также отметило более гибкий курс рубля, сильную приверженность таргетированию инфляции, благоразумную налоговую стратегию России устойчивый налоговый и внешний баланс. Все это помогает Москве справляться с повышенным риском санкций, заключило Fitch.

Министр финансов России Антон Силуанов поприветствовал решение агентства (его слова приводит «РИА Новости»). Он рассчитывает, что примеру Fitch последуют и другие рейтинговые агентства  Moody's и S&P. 

Восемь необычных экономических индикаторов

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Политика
Новости

Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 12

Ведомости
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По уточненным данным, 12 жителей деревни Каменка обратились за медицинской помощью после взрывов боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Четыре человека госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, остальным оказана помощь в приемном покое. Детей среди пострадавших нет.

Власти рекомендовали местным жителям воздержаться от прогулок в лесах рядом с Ачинском, пока саперы не проверят местность.

На территории воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края 5 августа произошел пожар, повлекший взрывы снарядов. Огонь удалось потушить только спустя сутки. В результате случившегося один человек погиб, 13 пострадали. В районе был введен режим чрезвычайной ситуации, из населенных пунктов в радиусе 20 км от места происшествия были эвакуированы 16 000 человек. После того как пожар был потушен, люди стали возвращаться в свои жилища. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери домов.

В пятницу 9 августа под Ачинском произошел новый взрыв после того, как в стеллаж с боеприпасами попала молния.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском

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Бизнес
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Члены правления «Роснефти» во II квартале получили 1,7 млрд рублей

Ведомости
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Вознаграждения членам правления «Роснефти» за II квартал составили 1,694 млрд руб., увеличившись в два с половиной раза по сравнению с I кварталом 2019 г., говорится в ежеквартальном отчете компании. При этом объем вознаграждения снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: за апрель – июнь 2018 г. оно составило 1,697 млрд руб.

Кроме того, заработная плата членов правления «Роснефти» во II квартале сократилась по сравнению с январем – мартом 2019 г. на 14,6%.

При этом представитель компании пояснил «РИА Новости», что президент России в апреле наградил более 60 сотрудников «Роснефти», в том числе членов правления компании, орденами за вклад в развитие нефтегазовой отрасли. Кроме того, выплаты премий членам правления связаны с выполнением ключевых показателей деятельности.

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Политика
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Бывший куратор систем связи «Роскосмоса» перешел в Минтранс

Ведомости
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Бывший гендиректор АО «Спутниковая система «Гонец» (единый оператор по системам связи, вещания и ретрансляции госкорпорации «Роскосмос») Дмитрий Баканов перешел в Министерство транспорта, где занял пост директора департамента цифровой трансформации, рассказали «Ведомостям» два источника на рынке услуг связи. Это новый департамент, говорит собеседник «Ведомостей», близкий в ведомству.

В министерстве он займется внедрением инноваций в транспортный комплекс, в том числе в железнодорожный, авиационный и морской, говорит один из собеседников: «Соответствующие приказы уже подписаны, он выйдет на работу в ближайшее время». Сам Баканов на звонки «Ведомостей» не ответил.

В конце июля источники «Ведомостей» сообщали о грядущих изменениях в руководстве АО «Спутниковая система «Гонец». И, в частности, о том, что компанию покинет ее президент Дмитрий Баканов. Он возглавил «Гонец» в 2012 г. и был одним из самых молодых топ-менеджеров отраслевых компаний. По словам одного из источников, близких к «Роскосмосу», Баканов возглавил организацию в сложный период, когда она была на грани банкротства, а к предыдущему руководству были предъявлены претензии со стороны правоохранительных органов.

В 2017 г. «Гонец» вошел в проект международной телекоммуникационной системы связи OneWeb, создав СП «УанВэб» с 40%-ной российской долей участия. Это СП должно было получить эксклюзивное право на предоставление услуг беспроводного интернета в России, но против развертывания наземных станций, необходимых для работы OneWeb, на территории страны выступила ФСБ.

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Политика
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Суд в Москве арестовал еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках

Ведомости
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Басманный суд Москвы отправил под арест двенадцатого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве – Данилу Беглеца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Беглец, ранее объявленный в розыск и задержанный 9 августа, арестован на срок до 9 октября.

Следователь в суде заявил, что есть видеозапись, на которой видно, как Беглец наносит удары сотрудникам правоохранительных органов, «тем самым препятствуя их законной деятельности». Свою причастность к преступлению фигурант не признал. Беглец просил суд выбрать меру пресечения, не связанную с арестом, поскольку у него двое детей 2018 и 2019 г. рождения, а «жена два месяца после кесарева сечения».

Не согласованная с московскими властями акция протеста прошла в Москве 27 июля. Протестующие требовали допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов, которым было отказано в регистрации. В ходе акции, по данным МВД, были задержаны 1074 человека. «ОВД-инфо» сообщало о 1373 задержанных. По итогам акции 27 июля следователи завели дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти.

Ранее московские суды арестовали 11 фигурантов дела – Евгения Коваленко, Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Алексея Миняйло, Егора Жукова, Даниила Конона, Владислава Барабанова, Сергея Абаничева, Айдара Губайдулина и Сергея Фомина. Ни один из них вину не признал. Позже ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о задержании 13-го фигуранта – Дмитрия Васильева. Его статус в деле не уточняется.

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Политика
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Генпрокуратура начала проверку СИЗО в Петербурге после сообщений о пытках

Ведомости
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Генпрокуратура начала проверку после избиения заключенного в петербургском СИЗО, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Генпрокуратура намерена выяснить, совершали ли сотрудники исправительного учреждения неправомерные действия в отношении других арестованных.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал заявление, в котором говорилось, что руководство петербургского СИЗО № 1, известного как «Кресты-2», организовало так называемые пресс-хаты. В них по требованию администрации «активисты» из числа заключенных избивали других арестованных, требуя от них определенных показаний или денег. Пытки «активисты» снимали на мобильные телефоны, уточнял Gulagu.net. Портал опубликовал видеозапись с избиением одного из заключенных.

Комиссия центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и следователи Следственного комитета России начали проверку запечатленного на камеру инцидента. Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко 8 августа заявил, что сотрудники СИЗО виновны как минимум в том, что не пресекли избиение заключенного и допустили появление запрещенных предметов в учреждении.

Максименко уточнил, что сообщение о пресс-хатах проверяется. Он добавил, что, по предварительным данным, причиной избиения заключенного стал конфликт с соседями по камере. Инцидент произошел 18 июля. Заключенный, по словам замдиректора ФСИН, был избит за то, что без спроса взял чужие сигареты. Сам избитый мужчина опроверг эту версию в разговоре с сотрудником аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова. Он также передал омбудсмену заявление с просьбой о помощи, говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Политика
Новости

ТАСС сообщил о новом фигуранте дела о массовых беспорядках в Москве

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов задержали нового фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника, задержанный – Дмитрий Васильев. Он доставлен на допрос в Следственный комитет России (СКР). Статус задержанного в рамках дела не уточняется.

Васильев может стать 13-м обвиняемым в массовых беспорядках в Москве, отмечает агентство.

Несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла в Москве 27 июля. В ходе акции, по данным МВД, были задержаны 1074 человека. «ОВД-инфо» сообщало о 1373 задержанных. По итогам акции 27 июля СКР завел уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти.

Ранее московские суды арестовали 11 фигурантов дела – Евгения Коваленко, Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Алексея Миняйло, Егора Жукова, Даниила Конона, Владислава Барабанова, Сергея Абаничева, Айдара Губайдулина и Сергея Фомина. Суд также рассмотрит ходатайство об аресте Данилы Беглеца, который был объявлен в розыск и задержан 9 августа. Ни один из фигурантов вину не признал.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

Политика
Новости

Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков на акции 27 июля

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов 27 июля ошибочно задержали 37 подростков, которые не участвовали в акции протеста в центре города. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ прокуратуры уполномоченному по правам ребенка в Москве Евгению Бунимовичу.

Всего во время акции были задержаны 76 несовершеннолетних, сообщили в ведомстве. 53 из них живут в Москве, 23 приехали из регионов, говорится в ответе прокуратуры. На 32 подростков составили протоколы за нарушение порядка митинга по статье 20.2 КоАП. Родителям задержанных выписали семь протоколов о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ч. 1 ст. 5.35 КоАП).

В конце июля Бунимович направил заявление в полицию и прокуратуру о «необоснованности многих задержаний и неоправданном применении силы». По его данным, во время акции были задержаны 47 несовершеннолетних.

27 июля в центре Москвы прошла протестная акция, которая не была согласована со столичными властями. Ее участники требовали допустить до сентябрьских выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, которым было отказано в регистрации из-за нарушений при сборе подписей. В МВД сообщили, что в ходе акции были задержаны свыше 1000 участников. По данным «ОВД-инфо», было задержано 1373 человека.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

Политика
Новости

СК предупредил об ответственности за участие в несогласованных акциях 10 августа

Ведомости
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Следственный комитет накануне согласованной акции протеста на проспекте Академика Сахарова выпустил предупреждение о недопустимости призывов к несогласованным акциям. За несколько часов до этого аналогичное предупреждение опубликовало столичное управление МВД.

СК отмечает, что в интернете и социальных сетях звучат призывы к участию в «мирных прогулках» по Москве 10 августа после согласованного митинга. «Следственный комитет России информирует, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности», – отмечается в сообщении. Ведомство подчеркивает, что молодым людям, а особенно несовершеннолетним и их родителям, следует помнить о последствиях участия в подобных мероприятиях: привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем.

В Москве 10 августа планируется пятая за месяц крупная протестная акция из-за выборов в Мосгордуму. Из четырех предыдущих только одна (20 июля) была согласована с властями, три другие (14 и 27 июля, а также 3 августа) закончились разгоном протестующих и массовыми задержаниями. Согласно данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001. МВД насчитало 1074 и 600 задержанных соответственно.

Политика
Новости

Местные власти рассказали об обстоятельствах новых взрывов под Ачинском

Ведомости
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Новые взрывы на военном арсенале под Ачинском (Красноярский край) произошли в момент проведения работ по разминированию, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края. В результате были ранены пять человек и поврежден автомобиль. В сообщении уточняется, что жители Каменки эвакуированы в пункт временного размещения поселка Малиновка.

В то же время ТАСС сообщает о восьми пострадавших при новых взрывах. «К нам в учреждение обратились восемь человек», – рассказали агентству в Ачинской межрайонной центральной больнице.

Пожар и взрывы на складе с боеприпасами в Красноярском крае начались днем 5 августа. Детонация боеприпасов прекратилась только к пяти часам утра следующего дня. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места, были эвакуированы более 16 000 человек. Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков назвал причиной пожара и последующих взрывов человеческий фактор.

Ранее сегодня агентства со ссылкой на источники сообщили о новых взрывах на военном арсенале под Ачинском. По словам собеседников ТАСС и «Интерфакса», их причиной стало попадание молнии в площадки с боеприпасами. Представитель экстренных служб региона уточнил «РИА Новости», что из-за этого два пассажирских поезда, в которых находятся около 800 человек, будут направлены в объезд места взрыва.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском. Фотографии

Бизнес
Новости

Директор Gett в России предупредил о росте цен на такси из-за сделок «Яндекса»

Ведомости
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Консолидация «Яндексом» активов на российском рынке такси может помешать развитию конкурентной среды и ограничить доступ к рынку для новых игроков, заявил директор Gett в России Максим Жаворонков. Его слова приводит газета «Коммерсантъ». По словам Жаворонкова, цены на такси в результате могут вырасти на 20%.

Директор Gett уточнил, что причиной монополизации рынка может стать сделка «Яндекс.Такси» с Uber и объявление компании о покупке активов ГК «Везет». «Не рынок, а монополия будет диктовать всем нам свои условия: цены для пассажиров могут вырасти до 20%, средняя комиссия для водителей – еще на 5–10%. Для успешной конкуренции с монополистом потребуется платформа, сопоставимая по возможностям монополисту – «Яндексу», – заключил Жаворонков.

«Яндекс» в связи со сделкой с ГК «Везет» не планирует менять цены и повышать комиссию, сообщила Forbes пресс-служба компании.

«Яндекс.Такси» объявило 15 июля, что планирует купить основную часть бизнеса своего конкурента. На сделку может потребоваться около $187 млн – в такую сумму оценивается покупка программного обеспечения (ПО) и колл-центров сервиса «Везет». Предполагается, что сделку удастся закрыть до конца года, если ее одобрит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). 18 июля «Яндекс.Такси» подало в ФАС соответствующее ходатайство.

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