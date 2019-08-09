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Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа

Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова. Журналист в своем Instagram уточнил, что придет сам и планирует выступить на мероприятии. «10 августа в 14.00 митинг на Сахарова – я иду, буду выступать и всех зову», – написал Парфенов.

Митинг в Москве 10 августа станет пятой за месяц крупной акцией протеста из-за недопуска оппозиции на выборы в Мосгордуму. Из четырех предыдущих лишь одна (20 июля) была согласована с властями, три другие (14 и 27 июля, а также 3 августа) завершились разгоном участников и массовыми задержаниями. Согласно данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001. МВД насчитало 1074 и 600 задержанных соответственно.

Участники акций протеста требовали допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. Основные организаторы протестов – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Алексей Навальный, Константин Янкаускас и другие – сейчас находятся под арестом.

Накануне субботнего митинга столичное управление МВД напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста. В ведомстве пояснили, что «отдельные лица» в интернете призывают к участию в несанкционированных акциях в центре Москвы. «Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», – заявило ведомство. Попытки провести несогласованные публичные мероприятия будут пресекаться, подчеркнули в МВД.

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