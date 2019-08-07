Парк Горького анонсировал фестиваль в день акции протеста
Парк Горького сообщил о проведении 10 августа фестиваля Meat&Beat. В этот же день в Москве пройдет очередная согласованная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
На фестивале выступят Егор Крид, Полина Гагарина, группа «Градусы», Клава Кока, Бьянка, MANIZHA, Рита Дакота и другие исполнители, говорится в сообщении. Изначально в нем указывалось, что на фестивале также будет выступать группа OQJAV, но потом эта информация была удалена. На странице OQJAV во «В контакте» сообщается, что информация об ее участии «в московском уличном мероприятии» 10 августа не соответствует действительности. Кроме того, концертный директор певицы Полины Гагариной сказал «Открытым медиа», что ей пока не поступало предложение выступать на фестивале.
О проведении фестиваля Meat&Beat до 7 августа не было известно. Аналогично мэрия Москвы анонсировала за несколько дней до проведения в парке Горького фестивали «Бургерфест» 27 июля и «Шашлык Live» 3 августа с участием DJ Smash, Artik&Asti, Maruv, «Сплин», Uma2rman и другими артистами, однако некоторые из них позже отказались выступать. В эти же дни в Москве прошли несогласованные акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.