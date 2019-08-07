Парк Горького анонсировал фестиваль в день акции протеста

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ЦИК окончательно отказал Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Центризбирком окончательно отказал бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму. «В ходе изучения в ЦИК подписных листов, исследованных Московской городской избирательной комиссией, установлена обоснованность выводов избирательных комиссий в части признания недостоверными и (или) недействительными 829 подписей избирателей, что превышает 10% от общего количества подписей», – говорится в постановлении комиссии.

Сам Гудков на странице в Facebook отметил, что ЦИК признал недействительными 829 подписей из 5846 сданных Гудковым для регистрации (для успешной регистрации необходимо было собрать 5315 действительных подписей. – «Ведомости»). Наибольшее число подписей забраковали после проведения почерковедческой экспертизы – 462 подписи. По заключению МВД о недостоверных данных об избирателях были признаны недействительными 284 подписи, еще 83 подписи забраковали «по иным основаниям».

Представитель Гудкова Виталий Венидиктов назвал результаты экспертизы (ознакомиться с ними ему удалось только накануне вечером) «липовыми»: все заключение изложено на трех листах и не содержит конкретных замечаний к подписям: лишь вывод о том, что в 499 подписях «отмечены отдельные совпадения общих частных признаков». По мнению Венедиктова, ЦИК так и не рассмотрел жалобу Гудкова по существу.

Не помогли даже подписанные избирателями заявления о том, что они действительно выступили в поддержку кандидата. «Законодательством Российской Федерации о выборах не предусмотрена возможность проверки достоверности подписей избирателей путем опроса избирателей, а также предоставления в избирательную комиссию заявлений избирателей или копий их паспорта», – говорится в решении ЦИК. Кроме того, добавил зампред ЦИК Николай Булаев, подписи в некоторых таких заявлениях не совпадают с теми, что есть в подписных листах.

Аналогичное разъяснение содержится в проекте постановления об отказе в удовлетворении жалобы Любови Соболь, у которой МГИК забраковал 688 из 4940 подписей, а ЦИК счел возможным вернуть только восемь. В ее случае Центризбирком также отказался учесть результаты проведенной судебным экспертом по инициативе кандидата графологической экспертизы, подтвердившей подлинность собранных автографов: проверка подписей избирателей проводится в порядке, предусмотренном законодательством о выборах, а не в порядке, предусмотренном для проведения судебной экспертизы, который в данном случае не может применяться.

Кроме того, по мнению Памфиловой, кандидат вправе взыскать с экспертного учреждения, проводившего экспертизу, затраченные средства (около 4 млн руб.), т. к. проводить ее по ксерокопиям подписных листов было непрофессионально.

Накануне, 6 августа, рабочая группа ЦИК по итогам собственной экспертизы вернула Гудкову 31 подпись из 862, забракованных МГИК, в результате у Гудкова 5017 из требуемых 5315, то есть их недостаточно для регистрации. По словам Памфиловой, ЦИК провел повторную экспертизу подписей с привлечением экспертов «более высокого уровня», чем Мосгоризбирком, и на него ранее не работавших.

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