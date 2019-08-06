Как Сергей Собянин все правильно сделал

В России мэры, защищающие простых людей от силовиков, у власти долго не задерживаются — а у московского главы впереди счастливое руководящее будущее

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Андрей Гордеев / Ведомости

Тут некоторые не очень сознательные граждане, комментируя так называемые протесты в Москве, договорились до того, что, мол, Сергей Собянин больше никакой не мэр столицы, потому как не защитил москвичей ни от беззакония избиркомов, ни от дубинок силовиков. Как коренной москвич с 2002 г., не могу не высказать по этому поводу свое глубокое возмущение и не поддержать нашего всенародно избранного градоначальника.

Итак, пройдусь по пунктам.