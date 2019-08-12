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Призывавшего митингующих идти к администрации президента арестовали на 30 суток

Тверской суд Москвы арестовал на 30 суток начальника штаба Ивана Жданова Бориса Золотаревского. Об этом он сообщил в своем Twitter. Он признан виновным в повторном нарушении порядка организации массового мероприятия.

10 августа на проспекте Сахарова в Москве прошел самый массовый за последние семь лет митинг – его посетили почти 50 000 человек (данные «Белого счетчика»). Участники акции призывали освободить всех, кто был арестован на предыдущих протестных акциях, в том числе по делу о массовых беспорядках, а также допустить на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов.

Единственным задержанным на митинге оказался Золотаревский, призвавший со сцены «прогуляться» после акции к администрации президента. Сразу после выступления Золотаревского задержали. Его призыву последовали несколько сотен человек, добравшихся до метро «Китай-город». Там дежурили правоохранители, которые почти сразу перешли к задержаниям. По данным МВД, были задержано 136 человек, по подсчетам «ОВД-инфо» – 256.

Борис Золотаревский в здании суда Успел посмотреть несколько видео с прогулки напротив Приёмной Президента. Какие же вы крутые!



Россия будет свободной! 🇷🇺



P.S.: Меня всё же хотят судить. Обещают, что заседание пройдёт в 440 зале Тверского суда. pic.twitter.com/8sGH2qazAU — Борис Золотаревский (@ZolotorevskiyB) August 12, 2019

Кампания по выборам депутатов Мосгордумы уже несколько недель сопровождается массовыми протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации большинству оппозиционных кандидатов, признав собранные в их поддержку подписи недействительными. Мосгоризбирком отказался отменять эти решения, что вызвало возмущение избирателей.

Начались акции протеста. Из четырех предыдущих только одна (20 июля) была согласована с властями, три другие (14 и 27 июля, а также 3 августа) закончились разгоном протестующих и массовыми задержаниями. Согласно данным «ОВД-инфо», на акции 27 июля были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001. МВД насчитало 1074 и 600 задержанных соответственно.

Митинг в центре Москвы. Фотографии