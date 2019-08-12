Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму на конец осени

В письме Яшин указывает, что выборы в Мосгордуму обернулись «полицейским произволом» и «настоящей спецоперацией» Евгений Разумный / Ведомости

Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин призвал председателя Центризбиркома Эллу Памфилову отменить назначенные на 8 сентября выборы в Мосгордуму и перенести их на конец осени, при этом обеспечив участие в кампании оппозиционеров. Письмо с таким предложением он направил главе ЦИК из 2-го спецприемника ГУ МВД России по Москве, где отбывает второй подряд административный арест за нарушение правил проведения публичных мероприятий. «Ведомости» ознакомились с письмом.

В письме Яшин указывает, что выборы в Мосгордуму обернулись «полицейским произволом» и «настоящей спецоперацией». Но силовые методы не напугали горожан, пишет политик, поскольку на согласованный митинг на проспекте Сахарова 10 августа вышло 60 000 москвичей – в три раза больше, чем на предыдущее такое же мероприятие.

«Хочу спросить: разумно ли так демонстративно игнорировать мнение граждан? Ведь, судя по новостям из вашего ведомства, на решения ЦИК не влияет и закон. А именно беззаконие провоцирует уличные протесты», – пишет Яшин.

В прошлую пятницу ЦИК решил не удовлетворять жалобу Яшина и отказать ему в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. В своем письме он ссылается на свой разговор с Памфиловой тет-а-тет в конце 2018 г., который «произвел приятное впечатление». «Вы показались искренним человеком. Помните, что вы тогда говорили? Обещали лично бороться за каждого независимого кандидата. Гарантировали честные и конкурентные выборы. И что в итоге? Я вместе с другими кандидатами под арестом. Бандиты в черных масках избивают на улицах наших избирателей, а некоторых сажают в тюрьмы. А вы, как будто ничего не происходит, подписываете решения ЦИК, которые лишают Москву права на выбор», – пишет политик. По его словам, чтобы имя Памфиловой не ассоциировалось «с произволом и полицейщиной», он предлагает ей отменить сентябрьские выборы в Мосгордуму, назначить новые на конец осени и обеспечить в них участие оппозиции.

В конце июля на встрече с независимыми кандидатами в Мосгордуму Памфилова заявила, что митинг в поддержку регистрации кандидатов, прошедший 20 июля, никак не повлиял на взаимодействие кандидатов с властью и принятие решений Центризбиркомом: «Эффект митингов на ее [комиссии] решения – ноль». «Ведомости» направили запрос в пресс-службу ЦИК.

Оппозиция должна постоянно демонстрировать то, что она готова играть по правилам – в рамках существующих институтов, считает политолог Аббас Галлямов: «В этом смысле предложение Яшина абсолютно адекватно, в нем есть логика, с которой согласится большинство сторонних наблюдателей». Пойти на это власти никогда не согласятся, потому что это будет обозначать верное поражение, добавляет он: «Режиму не остается ничего другого, кроме как стоять на своем, несмотря на очевидные долгосрочные негативные последствия такого упрямства».

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября по 45 одномандатным округам. Сначала окружные комиссии, а затем Мосгоризбирком и ЦИК отказали большинству известных оппозиционеров в регистрации кандидатами из-за того, что доля недействительных подписей избирателей в их поддержку, по мнению избиркомов, превысила допустимые по закону 10%.

С 14 июля в Москве начались протестные акции за допуск оппозиционных кандидатов к выборам – как согласованные, так и не согласованные с властями города. У большинства оппозиционеров прошли обыски по уголовному делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий, а сейчас политики, пытавшиеся принять участие в выборах, в том числе Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие, отбывают административные аресты за нарушение правил проведения публичных мероприятий. Кроме того, после несанкционированной акции у мэрии Москвы 27 июля было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Последний согласованный митинг за допуск оппозиционеров к выборам прошел в субботу на проспекте Сахарова и собрал, по данным «Белого счетчика», от 50 000 до 60 000 человек. Это крупнейшая акция оппозиции с зимы 2011/12 гг., когда москвичи протестовали против массовой фальсификации итогов выборов в Госдуму.