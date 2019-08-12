Политика / Демократия

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму на конец осени

Письмо главе ЦИК он передал из спецприемника, где отбывает административный арест

Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин призвал председателя Центризбиркома Эллу Памфилову отменить назначенные на 8 сентября выборы в Мосгордуму и перенести их на конец осени, при этом обеспечив участие в кампании оппозиционеров. Письмо с таким предложением он направил главе ЦИК из 2-го спецприемника ГУ МВД России по Москве, где отбывает второй подряд административный арест за нарушение правил проведения публичных мероприятий. «Ведомости» ознакомились с письмом.

В письме Яшин указывает, что выборы в Мосгордуму обернулись «полицейским произволом» и «настоящей спецоперацией». Но силовые методы не напугали горожан, пишет политик, поскольку на согласованный митинг на проспекте Сахарова 10 августа вышло 60 000 москвичей – в три раза больше, чем на предыдущее такое же мероприятие.

«Хочу спросить: разумно ли так демонстративно игнорировать мнение граждан? Ведь, судя по новостям из вашего ведомства, на решения ЦИК не влияет и закон. А именно беззаконие провоцирует уличные протесты», – пишет Яшин.

В прошлую пятницу ЦИК решил не удовлетворять жалобу Яшина и отказать ему в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. В своем письме он ссылается на свой разговор с Памфиловой тет-а-тет в конце 2018 г., который «произвел приятное впечатление». «Вы показались искренним человеком. Помните, что вы тогда говорили? Обещали лично бороться за каждого независимого кандидата. Гарантировали честные и конкурентные выборы. И что в итоге? Я вместе с другими кандидатами под арестом. Бандиты в черных масках избивают на улицах наших избирателей, а некоторых сажают в тюрьмы. А вы, как будто ничего не происходит, подписываете решения ЦИК, которые лишают Москву права на выбор», – пишет политик. По его словам, чтобы имя Памфиловой не ассоциировалось «с произволом и полицейщиной», он предлагает ей отменить сентябрьские выборы в Мосгордуму, назначить новые на конец осени и обеспечить в них участие оппозиции.

В конце июля на встрече с независимыми кандидатами в Мосгордуму Памфилова заявила, что митинг в поддержку регистрации кандидатов, прошедший 20 июля, никак не повлиял на взаимодействие кандидатов с властью и принятие решений Центризбиркомом: «Эффект митингов на ее [комиссии] решения – ноль». «Ведомости» направили запрос в пресс-службу ЦИК.

Оппозиция должна постоянно демонстрировать то, что она готова играть по правилам – в рамках существующих институтов, считает политолог Аббас Галлямов: «В этом смысле предложение Яшина абсолютно адекватно, в нем есть логика, с которой согласится большинство сторонних наблюдателей». Пойти на это власти никогда не согласятся, потому что это будет обозначать верное поражение, добавляет он: «Режиму не остается ничего другого, кроме как стоять на своем, несмотря на очевидные долгосрочные негативные последствия такого упрямства».

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября по 45 одномандатным округам. Сначала окружные комиссии, а затем Мосгоризбирком и ЦИК отказали большинству известных оппозиционеров в регистрации кандидатами из-за того, что доля недействительных подписей избирателей в их поддержку, по мнению избиркомов, превысила допустимые по закону 10%.

С 14 июля в Москве начались протестные акции за допуск оппозиционных кандидатов к выборам – как согласованные, так и не согласованные с властями города. У большинства оппозиционеров прошли обыски по уголовному делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий, а сейчас политики, пытавшиеся принять участие в выборах, в том числе Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие, отбывают административные аресты за нарушение правил проведения публичных мероприятий. Кроме того, после несанкционированной акции у мэрии Москвы 27 июля было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Последний согласованный митинг за допуск оппозиционеров к выборам прошел в субботу на проспекте Сахарова и собрал, по данным «Белого счетчика», от 50 000 до 60 000 человек. Это крупнейшая акция оппозиции с зимы 2011/12 гг., когда москвичи протестовали против массовой фальсификации итогов выборов в Госдуму.

Комментарии
rubinov
10:42 12.08.2019
влать хочет конфронтации? она ее получит
00
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике