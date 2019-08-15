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Лидера движения «За права человека» Льва Пономарева оштрафовали на 100 000 рублей

Ведомости
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Мещанский суд Москвы оштрафовал на 100 000 руб. лидера общественного движения «За права человека» Льва Пономарева из-за отсутствия в его статье для «Новой газеты» указания, что его организация выполняет функции иностранного агента. Об этом сообщается на сайте движения.

Речь идет о статье «Под колесами 37-го», опубликованной в издании 3 июня этого года. Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу обратило внимание на то, что в подписи к материалу говорится, что Пономарев – руководитель движения «За права человека», но не указывается, что это движение – некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента. Пономарев был привлечен к ответственности как должностное лицо по ч. 2 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности некоммерческой организации (НКО) – иностранного агента).

Как отмечает «За права человека», ошибка связана с техническими проблемами, произошедшими в редакции «Новой газеты». Издание принесло извинения в письменном виде, предоставив письмо в суд и руководству Роскомнадзора, однако в суде это доказательство не исследовалось, подчеркивает движение.

Движение «За права человека» было признано иностранным агентом в феврале этого года.

Закон об НКО – иностранных агентах был принят в 2012 г. По нему НКО, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, должны регистрироваться в качестве иностранных агентов.

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Политика
Новости

Командир А-321 рассказал подробности аварийной посадки самолета

Ведомости
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Командир аварийно севшего в поле Airbus А-321 Дамир Юсупов заявил, что принял решение об экстренной посадке воздушного судна после отказа второго двигателя, когда понял, что касание с землей неизбежно. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Первоначально появилось решение развернуться, посадить самолет, но когда увидели, что второй двигатель тоже отказывает, у меня появилось решение — сажать самолет», — заявил он. По его словам, экипаж решил сажать самолет без выпуска шасси, так как это безопасней.

Он поблагодарил за помощь в посадке самолета второго пилота Георгия Мурзина, а также членов экипажа, которые помогали в эвакуации пассажиров. Юсупов добавил, что планирует продолжить полеты.

«Я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж», — добавил Юсупов.

Самолет должен был выполнить рейс из «Жуковского» в Симферополь. По информации «Уральских авиалиний», самолет был вынужден совершить аварийную посадку из-за того, что при взлете в оба двигателя попали птицы, что вызвало отказ силовых установок. Росавиация уточняла, что это была стая чаек. В результате лайнер экстренно сел на кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы аэродрома «Жуковский». На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате аварийной посадки никто не погиб. Пострадали, согласно данным МЧС, 75 человек, один из пострадавших госпитализирован.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским». Фотографии

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Экономика
Новости

Мутко выступил против благоустройства городов за счет средств ФНБ

Ведомости
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Вице-премьер Виталий Мутко выступил против выделения средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на благоустройство городов. Ранее с таким предложением выступил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. «При всем уважении к благоустройству, — [средства ФНБ] есть куда еще направить», — цитирует Мутко «Интерфакс».

По мнению вице-премьера, на проекты благоустройства городов в стране итак выделяют достаточно ресурсов. «Никогда на благоустройство городов мы таких денег не выделяли. Второй год — это беспрецедентные деньги», — заявил он. Мутко пояснил, что до 40 млрд ежегодно выделяется на благоустройство и городскую среду их федерального бюджета, еще 20-25 млрд руб. выделяют субъекты, а 5 млрд руб. тратится на проведение конкурса в малых исторических городах.

Средства ФНБ лучше направить, например, в сферу строительства жилья, считает Мутко. Именно за эту сферу он отвечает в правительстве. «Нам нужны инвестиции в строительную индустрию, в подготовку комплексного освоения территории. Сегодня всего 35 млрд руб. мы тратим на инженерную подготовку территорий», — отметил вице-премьер. 

Спор, как и во что вкладывать средства ФНБ, будет одним из основных в правительстве в ближайшие месяцы. Ранее Шувалов предложил премьеру Дмитрию Медведеву пустить часть денег фонда на благоустройство городов. ВЭБ.РФ отобрал для этого 100 городов, которыми будет заниматься, в частности, в список попали Архангельск, Владивосток и Калининград. 

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Политика
Новости

Непал ужесточит правила для желающих подняться на Эверест

Ведомости
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Власти Непала намерены ужесточить правила для альпинистов, которые собираются покорить Эверест, сообщает Reuters. Например, по данным агентства, обязательным условием может стать наличие определенного опыта в альпинизме.

С таким предложением выступила специальная правительственная комиссия после того, как в мае этого года 11 альпинистов погибли или пропали без вести при восхождении на Эверест (девять с непальской стороны и двое – с тибетской).

Правительственная комиссия предлагает допускать к подъему на Эверест и другие горы выше 8000 м только альпинистов, которые ранее хотя бы однажды поднимались на высоту не ниже 6500 м. Кроме того, чтобы получить разрешение на восхождение, альпинисты должны будут предоставлять справки о хорошем здоровье и физической подготовленности. Также власти предлагают запретить подъемы без квалифицированных непальских гидов.

Помимо этого власти также могут сделать подъем на Эверест более дорогим. Сейчас каждый, кто намерен покорить вершину, должен заплатить $11 000, отмечает телерадиокомпания BBC. Эта сумма может вырасти до $35 000.

В Непале находятся восемь из 14 самых высоких вершин в мире, включая Эверест. Альпинизм является ключевым источником занятости и дохода для страны. В этом году Непал выдал уже 381 разрешение на подъем на Эверест.

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Политика
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Аэропорт «Жуковский» пообещал компенсации пассажирам севшего в поле лайнера

Ведомости
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Всем пассажирам аварийно севшего в Подмосковье самолета «Уральских авиалиний» будет выплачена компенсация в размере 100 000 руб. Об этом сообщил журналистам первый заместитель генерального директора ОАО «Рампорт аэро» (управляющая компания аэропорта «Жуковский») Евгений Солодилин (его слова приводит «РИА Новости»).

По его словам, такое решение было принято авиакомпанией и страховой компанией. Пассажиры, которые получили повреждения и находятся в больнице, получат дополнительные выплаты, поскольку это является страховым случаем, добавил Солодилин.

Утром 15 августа пассажирский Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи аэропорта «Жуковский». Лайнер вылетел в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским»

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Политика
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Суд в Москве отправил в СИЗО подозреваемого в государственной измене

Ведомости
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Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, передает ТАСС.

По ее словам, мера пресечения избрана для Лыхмуса Сергея Викторовича по ст. 275 Уголовного кодекса (госизмена), которая ему инкриминируется. Ему грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом в 500 000 руб.

Постановление было вынесено 13 августа на два месяца, то есть до 12 октября, отметила Первовласенко. Заседание прошло в закрытом режиме, так как в материалах дела есть информация под грифом «секретно», подчеркнула она. Подробности дела неизвестны.

В июле этого года стало известно о том, что фигурантом дела о госизмене стал Александр Воробьев, работающий помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Он был арестован Лефортовским судом, и его дело также маркировано грифом «секретно».

В апреле Московский окружной военный суд приговорил сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии по делу о госизмене. Его лишили звания майора.

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Технологии
Новости

«Роскосмос» отложил запуск миссии к Марсу после аварии на испытаниях

Ведомости
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Сроки запуска совместной российско-европейской миссии ExoMars-2020 сдвинуты после аварии при испытаниях в Швеции европейской парашютной системы, следует из пресс-релиза «Роскосмоса».

В сообщении госкорпорации говорится, что запуск миссии ExoMars-2020 запланирован на период с 26 июля по 13 августа 2020 г. с прибытием на Марс в марте 2021 г. Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что старт миссии состоится 25 июля 2020 г.

На прошлой неделе «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что испытания парашютной системы, которая будет использоваться в миссии ExoMars-2020, завершились неудачей. Новые испытания планируется провести до конца этого года.

Испытания прошли 5 августа, в ходе них аэростат с макетом станции ExoMars-2020 поднялся на многокилометровую высоту. По данным агентства, макет разбился при спуске с помощью парашютной системы.

Политика
Новости

Число пострадавших при аварийной посадке Airbus в поле выросло до 74

Ведомости
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Более 70 человек пострадали при аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний» в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах. «За медицинской помощью обратились 74 человека, в больнице остается один пострадавший», – сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» сообщает, что из числа пострадавших госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.

Позже МЧС подтвердило информацию о 74 пострадавших. По данным ведомства, среди них 19 детей. О характере травм не сообщается, известно только, что практически никому из пострадавших не понадобилась госпитализация.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате инцидента рядом с аэропортом «Жуковский» превысило 50 человек.

Утром 15 августа пассажирский Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи аэропорта «Жуковский». Лайнер вылетел в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским»

Политика
Новости

Мэрия Москвы отказала оппозиции в проведении пикетов на бульварах 17 августа

Ведомости
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Мэрия Москвы отказала в проведении 17 августа массового пикета за регистрацию оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму, сообщил муниципальный депутат Андрей Морев в Facebook.

Ранее Морев сообщил, что мэрия отказала в проведении шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, запланированного на 17 августа. Тогда власти города мотивировали отказ тем, что нарушены сроки подачи уведомления о проведении мероприятия. После этого заявители шествия подали другую заявку на проведение пикетов по тому же маршруту.

«Сегодня мы получили ответ: в согласовании отказано из-за «создания помех пешеходам», – отметил он. Морев заявил, что он и другие заявители акции выйдут 17 августа в 14.00 мск к памятникам Высоцкому, Шухову и Крупской с одиночными пикетами. Он также отметил, что не призывает москвичей выходить на несогласованные шествие и пикеты, поскольку это может обернуться задержанием, арестом или даже уголовным делом.

При этом он призвал сотрудников правоохранительных органов не устраивать 17 августа на улицах столицы «очередной силовой беспредел» и не мешать людям мирно гулять по городу.

Избирательная кампания в Москве уже несколько недель сопровождается протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму большинству оппозиционных кандидатов. Москвичи выходят на многотысячные акции протеста, только две из которых были согласованы с властями и состоялись на проспекте Сахарова 20 июля и 10 августа. Эти митинги собрали 22 500 и около 50 000 человек соответственно (данные «Белого счетчика»).

Остальные акции проходили возле мэрии, Мосгоризбиркома, на Трубной площади и на Бульварном кольце. Они заканчивались разгоном протестующих полицией и жесткими задержаниями. По итогам акции 27 июля заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

Чем похожи протесты в Гонконге и Москве

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Политика
Новости

Норвегия обнаружила радиоактивный йод в воздухе после взрыва под Архангельском

Ведомости
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Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности обнаружило небольшое количество радиоактивного йода в воздухе в районе российской границы сразу после взрыва на полигоне в Архангельской области. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.

Радиоактивные частицы были выявлены при заборе образцов в поселке Сванвик, который находится на границе с Мурманской областью. Исследования проводились в период с 9 по 12 августа. Агентство не уверено, что появление радиоактивного йода связано со взрывом в России, отмечает Reuters. По данным его источника, в Норвегии фиксируют наличие радиоактивных частиц в воздухе в среднем шесть-восемь раз в год.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа во время испытаний реактивного двигателя, погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

После инцидента в Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города заверили, что угрозы здоровью населения нет.

Политика
Новости

Суд оставил под арестом студента Бауманки и волонтера штаба Соболь

Ведомости
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Студент Московского государственного технического университета им. Баумана Даниил Конон и волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло останутся под арестом до 27 сентября. Такое решение вынес Мосгорсуд, отклонив апелляцию защиты, передает «Медиазона».

Поручителями Конона выступили 150 человек. Адвокат Конона Григорий Червонный также подал ходатайство об изменении меры пресечения на залог. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального согласился внести за студента залог 2 млн руб. У Миняйло также было несколько поручителей, в их числе Любовь Соболь, журналист Митя Алешковский, президент благотворительного фонда «Предание» Владимир Берхин и режиссеры Кама Гинкас и Генриетта Яновская. Мать обвиняемого согласилась выплатить залог за сына.

Следственный комитет России (СКР) 30 июля возбудил уголовное дело о массовых беспорядках во время несогласованной акции протеста 27 июля. Конон стал одним из фигурантов этого дела. Его задержали 3 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК), в доме студента прошел обыск. По версии следствия, неустановленные лица из толпы, в которой находился в том числе и Конон, наносили сотрудникам Росгвардии удары по рукам и распылили перцовый газ. В доказательство вины студента следователи привели видеозапись с акции протеста, результаты обысков и показания потерпевшего. Пресненский суд 2 августа отправил студента под арест до 27 сентября. Свою вину Конон не признал. Во время избирательной кампании в Мосгордуму он собирал подписи в поддержку незарегистрированного кандидата в депутаты Ивана Жданова.

Миняйло был тренером сборщиков подписей штаба Соболь. Он участвовал в несогласованной акции, но задержан на ней не был. Его задержали только в ночь на 1 августа. СКР предъявил ему обвинение в участии в массовых беспорядках. Суд арестовал его 2 августа. Свою вину Миняйло не признал. Находясь в СИЗО, Миняйло держал голодовку в солидарность с Соболь.

Политика
Новости

Минприроды потребовало проверить свалки в районе аэропорта «Жуковский»

Ведомости
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Министерство природных ресурсов и экологии потребовало от подмосковного Роспотребнадзора провести проверку свалок в районе аэропорта «Жуковский», где совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний». Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-служба ведомства.

Как пояснило Минприроды, по закону в радиусе 15 км от контрольной точки аэродрома запрещено размещение свалок. За это отвечает эксплуатирующая авиационная организация, добавило ведомство.

Утром 15 августа пассажирский Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи аэропорта «Жуковский». Лайнер вылетел в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, госпитализирован был только один человек, еще около 20 получили незначительные травмы.

Министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин опроверг версию о том, что самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицами с окрестных мусорных свалок. По его словам, ближайшая к месту аварийной посадки свалка «Сафоново» – закрыта.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским»

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