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Лидера движения «За права человека» Льва Пономарева оштрафовали на 100 000 рублей

Мещанский суд Москвы оштрафовал на 100 000 руб. лидера общественного движения «За права человека» Льва Пономарева из-за отсутствия в его статье для «Новой газеты» указания, что его организация выполняет функции иностранного агента. Об этом сообщается на сайте движения.

Речь идет о статье «Под колесами 37-го», опубликованной в издании 3 июня этого года. Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу обратило внимание на то, что в подписи к материалу говорится, что Пономарев – руководитель движения «За права человека», но не указывается, что это движение – некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента. Пономарев был привлечен к ответственности как должностное лицо по ч. 2 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности некоммерческой организации (НКО) – иностранного агента).

Как отмечает «За права человека», ошибка связана с техническими проблемами, произошедшими в редакции «Новой газеты». Издание принесло извинения в письменном виде, предоставив письмо в суд и руководству Роскомнадзора, однако в суде это доказательство не исследовалось, подчеркивает движение.

Движение «За права человека» было признано иностранным агентом в феврале этого года.

Закон об НКО – иностранных агентах был принят в 2012 г. По нему НКО, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, должны регистрироваться в качестве иностранных агентов.