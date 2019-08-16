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Экс-владельца ФК «Кубань» приговорили к девяти годам колонии за мошенничество

Ведомости
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Мосгорсуд приговорил украинского бизнесмена, директора украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана к девяти годам лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве на 1 млрд руб., передает «Интерфакс». Вину Мкртчан не признал.

Его также приговорили к штрафу в размере 900 000 руб. Дело слушалось в закрытом режиме, поэтому оглашены были лишь вводная и резолютивная части приговора.

По версии следствия, бизнесмен под видом легальных сделок в период с 2009 по 2013 г. организовал получение через офшорную компанию кредитных денежных средств Внешэкономбанка. Отмечается, что суд в рамках уголовного дела вынес около 40 постановлений о наложении ареста на имущество Мкртчана. Общая сумма арестованных активов обвиняемого составляет около 8 млрд руб.

В свою очередь адвокат обвиняемого Игорь Поповский заявил после заседания, что речь идет о хищении $2,5 млрд, отмечает «РИА Новости». Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны – некоммерческой организации «Фонд промышленных активов» (стала потерпевшей стороной вследствие переуступки прав) на сумму более 199 млрд руб.

Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), согласно информации на ее сайте, была основана в 1995 г. в Донецке. ИСД объединяла более 40 компаний, в том числе Алчевский металлургический комбинат и «Алчевсккокс». Ранее владельцы ИСД заявили о потере контроля над своими активами в Донбассе – Алчевским металлургическим комбинатом, Алчевским коксохимическим заводом и предприятием «Экоэнергия». Мкртчан заявлял, что его предприятия могут работать «исключительно в правовом поле Украины», однако «в нынешней ситуации это не представляется возможным».

Как писал ранее «Коммерсантъ», в 2009 г. на развитие и различные проекты ИСД было выдано несколько миллиардов долларов, среди инвесторов СМИ называли тогда ВЭБ. Отмечалось, что часть этих средств могли вывести через офшорные компании и похитить. Мкртчан ранее владел также рядом предприятий на Кубани и краснодарским ФК «Кубань», однако несколько лет назад он передал акции увязшей в долгах «Кубани» властям края.

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Финансы
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ЕЦБ может удивить инвесторов в сентябре

Ведомости
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Европейский центральный банк на следующем заседании в сентябре объявит о мерах стимулирования экономики, которые могут превзойти ожидания инвесторов. Об этом в интервью The Wall Street Journal рассказал Олли Рен, председатель центробанка Финляндии и один из управляющих ЕЦБ.

По его словам, из-за замедления мировой экономики европейский центробанк готовит меры, которые будут включать «значительную и эффективную» программу покупки облигаций, а также снижение ключевой процентной ставки. «Когда имеешь дело с финансовыми рынками, обычно лучше превзойти ожидания инвесторов, чем разочаровать их», – заявил Рен.

Президент ЕЦБ Марио Драги в конце июля намекнул на возможное снижение процентных ставок в ближайшие месяцы. Сейчас ставка рефинансирования ЕЦБ находится на нулевом уровне, а ставка по депозитам равна -0,4%.

Федеральная резервная система США через несколько дней после выступления Драги опустила ставки на 0,25 процентного пункта до 2-2,25%, объяснив это неопределенностью из-за замедления мировой экономики и торговых конфликтов. После этого торговая война Вашингтона и Пекина обострилась и появились новые признаки замедления китайской экономики и угрозы рецессии в США. Кроме того, ВВП Германии, крупнейшей экономики еврозоны, сократился в последнем квартале.

По прогнозам аналитиков, ЕЦБ в сентябре объявит о снижении ставки по депозитам до -0,5% и покупке облигаций примерно на 50 млрд евро в месяц, пишет WSJ. Его предыдущая программа денежного стимулирования завершилась в конце 2018 г. Кроме того, Рен в интервью заявил, что ЕЦБ может сделать более благоприятными условия новых долгосрочных займов для коммерческих банков. Как он отметил, пакет из нескольких мер благодаря синергии будет более эффективным, чем применение отдельных мер по очереди.

Рен считался одним из претендентов на пост президента ЕЦБ, который в октябре оставит Драги. Но в итоге должность досталась директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард.

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Новости

Путин присвоил звания героев пилотам аварийно севшего в Подмосковье самолета

Ведомости
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Президент Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые экстренно посадили самолет Airbus A-321 на кукурузном поле в Подмосковье. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества. Об этом Путин сообщил на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Президент выразил надежду на то, что таких происшествий в России будет как можно меньше. «Хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило», – цитирует Путина «Интерфакс». Качество подготовки летного состава «Уральских авиалиний» президент назвал удовлетворительным.

Утром 15 августа пассажирский Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи аэропорта «Жуковский». Лайнер вылетел в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским»

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Политика
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Власти Жуковского оценили ликвидацию свалки возле аэропорта в 100 млн рублей

Ведомости
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Власти города Жуковский оценили стоимость очистки от мусора берегов озера Глушица вблизи аэропорта «Жуковский» в 90–110 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на министра экологии Подмосковья Дмитрия Куракина. Об этом чиновник заявил, выехав для осмотра нелегальной свалки возле аэропорта «Жуковский» в составе специальной комиссии, созданной после аварийной посадки самолета Airbus А-321 «Уральских авиалиний».

Он рассказал, что нелегальный сброс мусора на свалку пресекли еще в 2017 г., но «она не полностью убрана». «Нужно найти дополнительно 90–110 млн руб. Объемы средств будут уточняться после исследования», – сказал Куракин. Чиновник уверяет, что остатки мусора на берегах озера Глушица «не привели к созданию аномальной орнитологической ситуации».

Как сообщил министр, до 2017 г. участок, на котором появилась свалка, находился в частной собственности. Хозяин земли допустил его захламление. Началось уголовное преследование собственника, в итоге удалось передать участок муниципалитету и остановить нелегальный ввоз отходов. Но сейчас на берегах водоема лежат пластиковый мусор, рваные полиэтиленовые пакеты, битый кирпич, стекло, дерево и прочие отходы. Куракин допустил, что после очистки территории в этом месте могут создать рекреационную зону. «Это решение напрашивается», – добавил он.

Росприроднадзор ранее сообщал, что получал жалобы на свалку возле аэропорта «Жуковский» с мая 2017 г. По итогам расследования к ответственности за создание нелегальной свалки отходов привлекли ООО «Вымпел К», компанию несколько раз штрафовали. Росприроднадзор ценил в 25,2 млн руб. ущерб, нанесенный компанией экологии. Компания не стала компенсировать эту сумму добровольно, дело против нее рассматривается в суде. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», владельцем зарегистрированной в городе Раменское компании ООО «Вымпел К» является Родион Кузин. Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова, в чьем ведении находится используемый аэропортом «Жуковский» аэродром, также сообщал, что обращался в прокуратуру с жалобами на птиц вокруг взлетно-посадочной полосы.

Самолет «Уральских авиалиний» должен был 15 августа выполнить рейс из «Жуковского» в Симферополь. Он был вынужден совершить аварийную посадку из-за того, что при взлете в оба двигателя попали птицы. Это была стая чаек, которых могла привлечь свалка мусора возле аэропорта. В результате лайнер экстренно сел на кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы аэродрома «Жуковский». На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате аварийной посадки никто не погиб. Согласно данным МЧС, 76 человек получили легкие травмы.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским»

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Политика
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ФТС объяснила задержание матери, купившей лекарство за границей

Ведомости
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Федеральная таможенная служба (ФТС) прокомментировала задержание в московском отделении «Почты России» матери, которая заказала за рубежом лекарства для ребенка, больного эпилепсией. В комментарии ведомства говорится, что она была задержана 12 августа, когда пришла получить посылку с психотропным препаратом фризиум, не зарегистрированным в России.

«Она не представила соответствующего рецепта врача или заключения консилиума о необходимости применения данного препарата», – подчеркнули в ведомстве, напомнив, что в России его оборот запрещен. ФТС завела уголовное дело по факту ввоза психотропных веществ. Задержанная проходит свидетелем по этому делу.

Ранее директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава рассказала в Facebook о задержании матери, которая пришла получить посылку с препаратом для своего сына, у которого диагностирована эпилепсия. Лекарство, не зарегистрированное в России, она заказала из-за рубежа. Фризиум ребенку назначил врач, уточнила Мониава. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск дома у женщины, в ходе которого изъяли компьютер.

По данным Мониавы, 16 августа уголовное дело против матери будет передано в Главное следственное управление. Она не уточнила, в составе какого ведомства находится это подразделение. Ранее Следственный комитет России заявил, что не возбуждал дело в отношении матери и не получал такое дело в свое производство.

Новости СМИ2
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Политика
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Пираты захватили троих россиян у берегов Камеруна

Ведомости
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Неизвестные захватили у берегов Камеруна датское грузовое судно «Мармалайта», на борту которого находились трое россиян, сообщило Министерство иностранных дел России. По данным ведомства, инцидент произошел 15 августа в районе камерунского порта Дуала.

Судно, которое было атаковано пиратами, принадлежит датской компании «Ультрабалк», оно следовало под флагом Антигуа и Барбуды, уточнил МИД. Были захвачены восемь членов экипажа, в том числе трое россиян.

Власти Камеруна и представители компании-судовладельца предпринимают меры по выяснению обстоятельств произошедшего, добавил МИД. Российские дипломаты работают над освобождением российских граждан.

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Технологии
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«Ростелеком» назвал причину масштабного сбоя в работе сети

Ведомости
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«Ростелеком» разъяснил причину сбоя, который зафиксировали 16 августа жители восточных регионов страны. Это случилось из-за несогласованных строительно-монтажных работ, которые проводила энергосетевая организация, рассказал «Ведомостям» представитель компании. В ходе работ была повреждена магистральная волоконно-оптическая линия связи, а у клиентов «Ростелекома» в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае возникли проблемы со связью.

По словам представителя «Ростелекома», аварийная бригада выехала к месту повреждения. Сейчас работа линии восстановлена, услуги предоставляются клиентам в полном объеме, добавили в компании.

Клиенты «Ростелекома» 16 августа стали жаловаться на сбои. По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои в интернете и мобильной сети, начиная с 10.00 утра проблемы со связью отмечались у жителей Приморья, Хабаровского, Красноярского и Забайкальского краев, Иркутской области, а также в Москве. Большинство пользователей писали о проблемах с интернетом. «Ростелеком» в своем микроблоге Twitter сообщил клиентам о «массовой аварии, которая затронула сразу несколько регионов», и назвал ориентировочный срок решения всех проблем – 17 августа.

Финансы
Новости

Гонконгские миллиардеры потеряли $15 млрд из-за протестов

Ведомости
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Капитализация компаний, принадлежащих 10 самым богатым бизнесменам Гонконга, сократилась в августе на $15 млрд, подсчитала Financial Times на основе данных Bloomberg. Фондовый рынок Гонконга до недавнего времени практически не реагировал на массовые протесты, идущие с начала июня: горожане требуют отозвать законопроект об экстрадиции обвиняемых в материковый Китай и восстановить демократические свободы. Но с начала августа, когда столкновения полиции с демонстрантами стали приобретать все более конфронтационный характер, а власти Китая начали открыто требовать подавления протестов и проводить на границе с Гонконгом показательные учения военных и спецподразделений по разгону массовых акций, индекс Hang Seng упал на 8%.

Рынок недвижимости – основа гонконгской экономики и акции работающих на нем компаний упали сильнее общего индекса – на 8,5%, отмечает FT. В результате самый богатый житель Гонконга Ли Ка-Шин понес бумажные потери в размере $3 млрд из-за сокращения капитализации его конгломерата CK Hutchison. Также упали акции Henderson Land другого крупного бизнесмена Ли Шау-Ки.

Экономика Гонконга страдает не только от сложившейся из-за протестов ситуации, которая начала сказываться, в частности, на розничных продажах, туристическом секторе, авиаперевозках (в понедельник и вторник из-за блокирования демонстрантами аэропорта было отменено 272 рейса) и инвестиционном климате. На последний, по словам аналитиков, негативно влияют угрозы Пекина обеспечить восстановление порядка собственными силами. На Гонконг негативно влияют замедление экономического роста в Китае и мире, падение торгового оборота. В четверг министр финансов Пол Чан объявил о снижении прогноза роста ВВП в 2019 г. с 2–3% до 0–1%. При этом во II квартале был спад на 0,5% по сравнению с предыдущим (данные статистики были представлены в пятницу), а в текущем квартале ожидается не менее значительное сокращение ВВП. То есть в экономике начнется рецессия.

Совокупная капитализация 35 крупнейших компаний Гонконга, входящих в индекс Hang Seng, сократилась примерно на $340 млрд. На этой неделе Hang Seng упал ниже отметки, на которой закончил 2018 г., – единственный из 25 основных индексов на развитых рынках, отслеживаемых Bloomberg.

Чем похожи протесты в Гонконге и Москве

Политика
Новости

ФСИН признала систематические пытки заключенных в петербургском СИЗО

Ведомости
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) выявила многочисленные нарушения содержания осужденных в петербургском следственном изоляторе № 1, известном как «Кресты-2», а также установила факты избиений и вымогательств, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора службы Валерия Бояринева.

Ранее портал Gulagu.net сообщил, что руководство петербургского СИЗО организовало так называемые пресс-хаты. В них по требованию администрации «активисты» из числа заключенных избивали других арестованных, требуя от них определенных показаний или денег. Пытки «активисты» снимали на мобильные телефоны, уточнял Gulagu.net. В подтверждение портал опубликовал видеозапись якобы с избиением одного из заключенных.

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, комментируя инцидент, заявил, что сотрудники СИЗО виновны как минимум в том, что не пресекли избиение заключенного и допустили появление запрещенных предметов в учреждении. Причиной избиения заключенного, запечатленного на видео, мог стать конфликт с соседями по камере, отмечал он.

В связи с инцидентом проверки начали ФСИН, Генпрокуратура и Следственный комитет России. ФСИН подтвердила факты избиений, вымогательств и факты «преступной безответственности» и превышения должностных полномочий со стороны сотрудников учреждения, рассказал Бояринев. Он добавил, что служба также оценит роль в произошедшем руководства управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти. «Мы должны понять, как организовывалась в Петербурге профилактика и обеспечение лиц, которые содержатся под стражей, почему вопросы и жалобы родственников осужденных остались без рассмотрения, и т. д.», – заключил он. Результаты проверки будут представлены на следующей неделе.

Политика
Новости

Владелец аэродрома в Жуковском рассказал о жалобах в прокуратуру на птиц

Ведомости
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Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова, в чьем ведении находится используемый аэропортом «Жуковский» аэродром, неоднократно жаловался в прокуратуру на птиц вокруг взлетно-посадочной полосы. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора управляющей компании аэропорта «Рампорт аэро» Евгений Солодилин, передает ТАСС.

По его словам, последняя жалоба была «буквально месяц назад». Прокуратура всегда реагировала и проводила в ответ на жалобы соответствующие проверки, добавил он. Солодилин не уточнил детали проверок и их результаты.

Накануне, 15 августа, самолет Airbus A-321 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку на кукурузном поле около подмосковного аэропорта «Жуковский». Оттуда самолет изначально вылетел в Симферополь, но при взлете в оба двигателя лайнера попали птицы. В результате произошел отказ силовых установок. Пилоты самолета приняли решение садиться на поле, всех пассажиров удалось спасти. Всего на борту находились более 230 человек, среди них 41 ребенок.

Согласно последним данным, в результате жесткой посадки пострадали 75 человек, один пострадавший госпитализирован.

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Политика
Новости

СКР опроверг возбуждение дела против матери, купившей лекарство для ребенка

Ведомости
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Следователи не возбуждали уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении матери, заказавшей за рубежом лекарства для своего ребенка, больного эпилепсией, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России (СКР). «Никаких уголовных дел по указанному факту не возбуждалось и в производство сотрудников ведомства не передавалось», – говорится в сообщении ведомства.

Агентство напоминает, что предварительным следствием по делам о преступлениях, связанных с контрабандой наркотиков, психотропных веществ, занимаются следователи органов внутренних дел.

Ранее директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава рассказала в Facebook о задержании женщины, которая получала посылку с препаратом фризиум, не зарегистрированным в России. Лекарство она заказала из-за рубежа для своего ребенка, у которого диагностирована эпилепсия. Фризиум ребенку назначил врач. Сотрудники правоохранительных органов провели дома у женщины обыск, в ходе которого изъяли компьютер. Саму ее также допросили.

По данным Мониавы, 16 августа уголовное дело против матери будет передано в Главное следственное управление. Она не уточнила, в составе какого ведомства находится это подразделение. Директор благотворительного фонда напомнила, что аналогичные дела против двух других матерей ранее были закрыты, но дети до сих пор не получают необходимое лекарство. Это, по ее словам, связано с тем, что Минздрав не закупает его из-за того, что оно не имеет регистрации в России. Пресс-служба Минздрава, в свою очередь, заявила «Интерфаксу», что проверит все неправомерные случаи назначения врачами незарегистрированных лекарственных средств.

Политика
Новости

СКР проводит обыски в офисе «Правовой инициативы» по делу о беспорядках в Москве

Ведомости
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В офисе НКО «Правовая инициатива» в Назрани проходят обыски, сообщает проект «ОВД-инфо». Мероприятия связаны с расследованием массовых беспорядков в Москве 27 июля и 3 августа, передает «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение главка МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

«Установлено, что одним из организаторов несанкционированных протестных акций является неустановленная группа лиц, являющиеся координаторами деятельности находящихся на территории СКФО автономных некоммерческих организаций и общественных объединений, получающих иностранное финансирование», – цитирует агентство текст документа. Цель обыска в Назрани – установить граждан, причастных к экстремистской деятельности и организации проведения протестных акций и митингов.

Адвокат НКО Ольга Гнездилова на своей странице в Facebook сообщила, что в офис в Назрани выехал адвокат Тагир Шамсутдинов.

Это не первый обыск в «Правовой инициативе». Два дня назад сотрудники ФСБ пришли в московский офис НКО, сообщила пресс-секретарь проекта Ксения Бабич в Facebook. По ее словам, они заявили, что у них есть «постановление – обыск на все здание», и «обыск они проводили в соседнем офисе, не относящемся к проекту». На некоторое время силовики изъяли телефоны у всех сотрудников и сфотографировали документы, а также попытались проникнуть в кабинет руководителя. Бабич написала, что обыск в офисном здании связан со ст. 210 УК РФ ( Организация преступного сообщества или участие в нем).

«Правовая инициатива» работает с 2000 г. и представляет в Европейском суде по правам человека родственников лиц, исчезнувших, казненных, а также пострадавших от пыток и несправедливого судебного разбирательства. Правозащитники ведут дела, связанные с нарушением прав человека на Кавказе, в том числе на территории Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана.

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