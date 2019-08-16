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Экс-владельца ФК «Кубань» приговорили к девяти годам колонии за мошенничество

Мосгорсуд приговорил украинского бизнесмена, директора украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана к девяти годам лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве на 1 млрд руб., передает «Интерфакс». Вину Мкртчан не признал.

Его также приговорили к штрафу в размере 900 000 руб. Дело слушалось в закрытом режиме, поэтому оглашены были лишь вводная и резолютивная части приговора.

По версии следствия, бизнесмен под видом легальных сделок в период с 2009 по 2013 г. организовал получение через офшорную компанию кредитных денежных средств Внешэкономбанка. Отмечается, что суд в рамках уголовного дела вынес около 40 постановлений о наложении ареста на имущество Мкртчана. Общая сумма арестованных активов обвиняемого составляет около 8 млрд руб.

В свою очередь адвокат обвиняемого Игорь Поповский заявил после заседания, что речь идет о хищении $2,5 млрд, отмечает «РИА Новости». Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны – некоммерческой организации «Фонд промышленных активов» (стала потерпевшей стороной вследствие переуступки прав) на сумму более 199 млрд руб.

Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), согласно информации на ее сайте, была основана в 1995 г. в Донецке. ИСД объединяла более 40 компаний, в том числе Алчевский металлургический комбинат и «Алчевсккокс». Ранее владельцы ИСД заявили о потере контроля над своими активами в Донбассе – Алчевским металлургическим комбинатом, Алчевским коксохимическим заводом и предприятием «Экоэнергия». Мкртчан заявлял, что его предприятия могут работать «исключительно в правовом поле Украины», однако «в нынешней ситуации это не представляется возможным».

Как писал ранее «Коммерсантъ», в 2009 г. на развитие и различные проекты ИСД было выдано несколько миллиардов долларов, среди инвесторов СМИ называли тогда ВЭБ. Отмечалось, что часть этих средств могли вывести через офшорные компании и похитить. Мкртчан ранее владел также рядом предприятий на Кубани и краснодарским ФК «Кубань», однако несколько лет назад он передал акции увязшей в долгах «Кубани» властям края.