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Школам рекомендовали ограничить использование детьми мобильных телефонов

Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования разработали методические рекомендации для руководства общеобразовательных школ, в которых указывается на необходимость ограничить использование мобильных телефонов детьми в учебных заведениях. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Министерства просвещения.

В материале указывается, что руководству школ рекомендуется предусмотреть «целесообразность перевода устройств мобильной связи в режим «без звука» при входе в образовательную организацию, а также ограничить использование школьниками устройств мобильной связи во время учебного процесса». При этом необходимо также предусмотреть места для хранения мобильных телефонов, а также согласовать способы связи родителей с учениками на случай непредвиденных обстоятельств.

Разработанные методические рекомендации поступят в школы и региональные департаменты образования до 1 сентября и будут действовать с начала учебного года. Роспотребнадзор в течение года будет следить, улучшилось ли здоровье школьников при ограничении использования мобильных телефонов, а Рособрнадзор будет выяснять, удастся ли повысить эффективность образовательного процесса.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала запретить ученикам носить телефоны в школу, поскольку они отвлекают детей от учебы. В ответ на ее предложение руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство подготовит документы для запрета использования мобильных телефонов в школах.