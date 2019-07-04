Матвиенко предложила запретить носить мобильные телефоны в школу
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить детям носить телефоны в школу, поскольку нет необходимых условий для их хранения. Такое заявление она сделала на заседании Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, передает «Интерфакс».
По ее мнению, смартфоны также отвлекают школьников от учебы во время уроков, поэтому вопрос необходимо решить к 1 сентября. В свою очередь руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство в течение месяца подготовит предложения по запрету использования мобильных телефонов в школах.
Матвиенко также на заседании высказала мнение, что главная опасность для детей в настоящее время исходит из интернета. Она пояснила, что, являясь полезным средством для обучения и общения, интернет вобрал в себя «негативные явления». По словам спикера Совфеда, различные формы преступности и кибербуллинг «наполняют всемирную сеть ядом античеловечности». Она также сравнила интернет с паутиной, в которую могут попасть «доверчивые детские души». Матвиенко призвала развивать площадки для диалога с детьми в цифровой среде, чтобы помогать подрастающему поколению социализироваться.