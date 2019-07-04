Матвиенко предложила запретить носить мобильные телефоны в школу

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Кудрин рассказал об отставании России в вопросе духовных ценностей

Россия не является лидером в вопросах духовных ценностей и сохранения семейных традиций. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании Совета при президента по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, передает «Интерфакс».

В подтверждение этих слов он привел «тревожные цифры». По его словам, детская смертность в России – пять на 1000 рожденных, в то время как в Евросоюзе три, а в Финляндии – 1,7. На 100 браков в России приходится 63 развода, а в Швеции и Германии – 46 и 38 соответственно, констатировал Кудрин. Он отметил, что Россия обгоняет США по количеству абортов в два раза, а Германию – более чем в два раза. Кроме того, добавил председатель Счетной палаты, с 2013 по 2016 г. с 19 до 26% выросла детская бедность.

Кудрин также обратил внимание на то, что выплаты на первого ребенка, введенные с 2018 г., планировалось выделить всем семьям с детьми. Это была «разумная сумма, чтобы на десятки процентов снизить бедность в семьях», отметил он. Но в результате эти деньги выделили только для родивших после начала 2018 г., заключил председатель Счетной палаты.

«В вопросах духовных ценностей, сохранения семейных традиций мы пока не лидеры, надо тянуться, чтобы быть лидерами и примером в этих вещах», – подчеркнул Кудрин.

Он также указал на то, что в рамках патриотического воспитания необходимо «вести больший анализ истории репрессий в России». «Изучать, – пояснил он, – почему вообще в стране с высокими идеалами стало возможно, что сотни тысяч, миллионы людей пострадали в рамках наших же ценностей и традицией. Чтобы это не повторилось, надо изучать».

В июне Кудрин назвал уровень бедности в России позором. В стране с таким уровнем ВВП на душу населения и с такими постоянно растущими зарплатами не должно быть такого количества бедных, особенно в семьях, отметил он.

Это заявление прокомментировали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и премьер Дмитрий Медведев. Первый заявил, что проблема действительно существует, но оценивать ее «гипертрофированно» Кремль считает неверным. Второй подчеркнул, что проблема бедности требует консолидированной работы «абсолютно всех», и добавил: «Всех, подчеркиваю, но на своих местах, в рамках своей компетенции, а не общих рассуждений в экспертно-популистском ключе».