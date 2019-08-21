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Минздрав закупит за границей дефицитные психотропные лекарства для детей

Ведомости
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Правительство поручило Минздраву, Минпромторгу и ФГУП «Московский эндокринный завод» направить запрос зарубежным производителям лекарств о поставке четырех психотропных препаратов, которые не производятся в России, и еще одного, который не зарегистрирован. Об этом сообщил представитель вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой. По его словам, Московский эндокринный завод запросил не менее 10 000 упаковок. При положительном решении поставка препаратов может начаться в конце октября.

В секретариате Голиковой отметили нехватку некоторых психотропных лекарств, необходимых детям. Например, свечи, сиропы, специальные растворы. Такие формы производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в России.

16 августа директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила о задержании на почте матери, которая пришла получить посылку с лекарством для больного ребенка. Речь идет о не зарегистрированном в России препарате фризиум. Мать ребенка заказала его через интернет, а при получении посылки ее задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы России. Через несколько дней прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины. Сейчас она проходит свидетелем.

Летом 2018 г. в Москве также было возбуждено уголовное дело против матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой. Она хотела продать остатки диазепама, которые использовала для лечения. Договорилась с покупателем через интернет, но он оказался сотрудником полиции. Женщину обвинили в сбыте наркотиков. Дело закрыли после того, как оно приобрело широкий общественный резонанс.

Чтобы Московский эндокринный завод мог ввезти в страну лекарства, правительство разработало поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», сообщил представитель Голиковой. По его словам, поправки в закон упростят использование психотропных лекарств и снимут ответственность с врачей.

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Политика
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Кремль прокомментировал возможность возвращения России в G8

Ведомости
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Прежде, чем говорить о возможности участия России в G8, необходимо узнать мнение всех стран-участниц саммита, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал журналистам в Хельсинки информацию СNN о том, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону целесообразность возвращения к формату G8 с участием России. «Там много других членов. Мы знаем о настроениях двоих. Нужно узнать о настроениях остальных членов», — пояснил Песков.

На вопрос о том, обсуждалась ли эта инициатива во время переговоров в Хельсинки, Песков ответил отрицательно.

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Первая женщина-предприниматель из «списка Титова» вернулась в Россию

Ведомости
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Обвиненная в мошенничестве Юлия Макурина, которая включена в так называемый «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, вернулась в Россию, сообщили в секретариате Титова. Женщину встретили на пограничном пункте в Брянской области представители Следственного комитета и общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей Дмитрий Григориади. В ближайшие дни Макурина вместе с адвокатом придет к следователям для защиты своих прав, уточники в секретариате бизнес-омбудсмена.

Макурину обвиняли в том, что в 2004 году она вместе с соучастниками путем обмана завладела контрольным пакетом акций одного из постсоветских научно-исследовательских институтов ОАО «НИИЭМИ». Суд предъявил ей обвинение в феврале 2007 года, но она выехала из России на Украину. Все это время женщина находилась в федеральном розыске. Защита утверждает, что Макурина приобрела акции исключительно для дальнейшей перепродажи. Сейчас стороны конфликта не имеют друг к другу претензий, а следствие не предоставило доказательств против предпринимателя.

Макурина стала первой женщиной-предпринимателем из «списка Титова», которой удалось вернуться в Россию. «Список Титова» был составлен бизнес-омбудсменом в феврале 2018 г. Тогда Титов встретился с предпринимателями, на которых заведены уголовные дела в России. После встречи он составил список бизнесменов, которые хотели бы вернуться обратно, и передал его президенту Владимиру Путину. В него вошли 52 человека.

Ранее по «списку Титова» первым в Россию вернулся ростовский предприниматель Андрей Каковкин. Всего в рамках инициативы бизнес-омбудсмена в страну вернулись 6 предпринимателей.

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Экономика
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Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублей

Ведомости
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Экономический ущерб от лесных пожаров с начала этого года составил около 7 млрд руб., заявил врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов, передает РИА «Новости». По словам Клинова, общая площадь горящих лесов в Сибири – 1,121 млн га. Из них 1,013 млн – труднодоступные территории.

Он отметил, что оценить ущерб точно пока невозможно, так как «необходимо обследование мест, пройденных пожарами, чтобы понять, погибли ли насаждения и требуется ли им восстановление, определить количество и качество пострадавшей древесины». Клинов добавил, что ситуация с пожарами начинает стабилизироваться.

В начале августа Счетная палата оценила ущерб от пожаров в 2,4 млрд руб. Ведомство назвало одной из главных причин масштабных пожаров нехватку финансирования для защиты лесов от пожаров.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура заподозрила региональные власти в искажении статистики по лесным пожарам. По словам прокурора главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Романа Федосова, искажались данные о возгораниях, об их ликвидации, а также о расстоянии от мест возгорания до населенных пунктов.

Лесные пожары в Сибири начались в первой половине июля. Режим чрезвычайной ситуации сохраняется в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии.

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Политика
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Генпрокуратура просит взыскать с полковника ФСБ Черкалина 6,3 млрд рублей

Ведомости
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Генпрокуратура обратилась в Головинский суд Москвы с ходатайством об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на общую сумму 6,3 млрд руб., говорится в сообщении надзорного ведомства.

В иске говорится о наличных деньгах, обнаруженных при обыске в доме, машине и служебном кабинете полковника. Речь идет о 800 млн руб., $72 млн и 8 млн евро. В ходе проверки было выявлено, что Черкалин, получив доход из не предусмотренных законом источников, купил и зарегистрировал на родственников пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7116 кв. м, 14 нежилых помещений и два автомобиля.

Совокупный легальный доход Черкалина и членов его семьи с 2005 по 2019 г. составил 55 млн руб., отметили в Генпрокуратуре.

Черкалин ранее возглавлял второй отдел управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ. Полковника арестовали в апреле этого года. Вместе с ним были задержаны экс-сотрудники ФСБ Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Всем фигурантам дела были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, с ноября 2013 по февраль 2015 г. Черкалин получил от бизнесмена через посредника взятку в размере $850 000 «за совершение действия и бездействие в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство». В 2011 г. Черкалин, Васильев и Фролов обманули бизнесмена Сергея Гляделкина, пригрозив ему уголовным делом. В результате бизнесмен передал им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» стоимостью около 490 млн руб., считает следствие.

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Бизнес
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«Пулково» пригрозил авиакомпании «Россия» прекратить обслуживание ее рейсов

Ведомости
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Оператор аэропорта «Пулково» – ООО «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС) – предупредил авиакомпанию «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») о риске прекращения обслуживания ее рейсов. Об этом заявил «Ведомостям» официальный представитель «России».

По ее данным, 2 августа она получила от ВВСС информацию, по которой у нее имеется задолженность в 123 млн руб. В июле задолженности у нее не было, отмечает «Россия»: причиной стало требование предоплаты. 8 августа, сообщает перевозчик, руководство ВВСС проинформировало авиакомпанию о возможном прекращении обслуживания рейсов.

«Подобными действиями менеджмент оператора аэропорта "Пулково" нивелирует усилия прошлых лет, которые были предприняты совместно с базовым перевозчиком по развитию маршрутной сети и увеличению пассажиропотока из северной столицы», – подчеркивает «Россия». Она отмечает, что «продолжит предпринимать все доступные законом действия», не уточняя, что имеет под этим в виду.

«Договорными отношениями между авиакомпаниями и аэропортом предусмотрена возможность приостановления обслуживания рейсов в связи с задолженностью перевозчиков», – говорится в пресс-релизе «Пулково». В настоящий момент решение приостановить обслуживание рейсов «России» не принималось, отмечается в нем.

Комментируя ситуацию ТАСС, пресс-служба ВВСС сообщила, что с 1 августа «Пулково» изменил условия обслуживания авиакомпаний – в частности, порядок оказания услуг перевозчикам. В соответствующий договор был добавлен пункт, что право на оплату услуг по факту может получить только та авиакомпания, которая показала 10% роста пассажиропотока.

«Пулково» – базовый аэропорт для «России». В 2018 г. авиакомпания перевезла 11,1 млн пассажиров. Основной объем перевозок – около 5,5 млн пассажиров, согласно отчету «Аэрофлота», – пришелся на «Пулково». «Пулково», в свою очередь, отчитывался о том, что обслужил в 2018 г. рекордные 18,1 млн пассажиров. Таким образом, на «Россию» приходится почти треть пассажиропотока аэропорта.

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Бизнес
Новости

Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»

Ведомости
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Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.

С развитием Приобского месторождения связано развитие крупнейшего актива госкомпании – «Юганскнефтегаза», сказал Федоров. По его словам, налоговые стимулы уже «были одобрены президентом Российской Федерации».

Федоров заявил, что налоговый вычет госкомпании составит по 46 млрд руб. в год на протяжении 10 лет, а суммарный положительный эффект для бюджета от этих послаблений – 660 млрд руб. на протяжении 10 лет. При этом Федоров оценил общий эффект для экономики в 5 трлн руб.

По словам Федорова, «Роснефть» уже получила положительные заключения со стороны Минприроды и Минэнерго на расчет объемов данных стимулов. «Проходим оформление получения этих стимулов в федеральных органах», – добавил он.

В конце июля «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов попросил президента ввести мораторий на предоставление новых налоговых льгот для нефтяников до 2024 г. Исключение должны были сделать для Приобского месторождения «Роснефти».

Финансы
Новости

Немецкий банк разместил ипотечные бонды с рекордной отрицательной доходностью

Ведомости
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Банк Berlin Hyp провел эмиссию трехлетних ипотечных облигаций размером 1 млрд евро с доходностью -0,588%. Это рекордно низкая доходность для такого типа бондов, говорится в заявлении банка. Однако спрос инвесторов оказался высоким: Berlin Hyp получил 38 заявок на общую сумму 1,15 млрд евро.

Berlin Hyp и прежде устанавливал аналогичные рекорды. В 2016 г. он стал первым негосударственным заемщиком, выпустившим номинированные в евро облигации с отрицательной доходностью, отмечает Financial Times. Немецкие банки уже 250 лет выпускают облигации, обеспеченные платежами по кредитам или другими активами, а также гарантированные самими эмитентами, и за это время на этом рынке не случилось ни одного дефолта, отмечает издание. Поэтому у бондов Berlin Hyp – наивысший рейтинг ААА.

В основном покупателями бондов Berlin Hyp стали другие кредиторы, отмечает банк Credit Agricole, который был одним из организаторов эмиссии. По словам стратега ABN Amro Йоста Бомона, эти облигации привлекают банки, потому что другие виды вложений в еврозоне могут оказаться еще более убыточными. Так, доходность трехлетних гособлигаций Германии сейчас составляет -0,94%, и если держать их до погашения, инвестор гарантированно получит убыток. Более серьезный убыток, чем по облигациям Berlin Hyp, корпоративный инвестор получит и в том случае, если будет держать деньги на банковском счете, так как для корпоративных клиентов ставки по вкладам на большие суммы у многих банков тоже отрицательные.

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Бизнес
Новости

Uniqlo открыла интернет-магазин в России

Ведомости
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Сеть магазинов одежды Uniqlo открыла интернет-магазин в России. Информация об этом появилась на сайте компании. Первым на это внимание обратил The Village.

Доставка будет бесплатной для всех заказов дороже 4000 руб., а если сумма покупки меньше, то стоимость доставки составит 300 руб. Партнером компании выступает курьерская служба DPD. Доставка возможна не на всей территории России, отмечает Uniqlo.

Первый магазин Uniqlo был открыт в 1984 г. в Японии. Сейчас у компании более 3200 магазинов по всему миру. В России сеть появилась в 2010 г.: в настоящее время в стране 35 магазинов японского бренда – в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

Политика
Новости

Кудрин назвал беспрецедентным применение силы полицией на акциях протеста в Москве

Ведомости
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На протестных акциях в Москве, которые проводились из-за отказа независимым кандидатам в допуске на выборы в Мосгордуму, правоохранительные органы беспрецедентно применяли силу, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Twitter.

На насилие со стороны правоохранительных органов обращал внимание Совет по правам человека при президенте России (СПЧ), напомнил Кудрин. «Важно публично разобраться в каждом случае. Все должно всегда оставаться в правовом поле», – подчеркнул он.

Накануне, 20 августа, СПЧ заявил, что в отдельных случаях во время протестов в июле – августе в Москве правоохранительные органы нарушали права граждан. Совет обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, директору Росгвардии Виктору Золотову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку.

За день до этого протесты впервые прокомментировал президент Владимир Путин. «Все это связано с электоральным циклом. В 2014 г. к выборам не было допущено 111 человек (прошлые выборы в Мосгордуму. – "Ведомости"). В этом году – 56, там были сфальсифицированы подписи, как утверждают специалисты», – сказал Путин.

В Москве с середины июля проходят акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Три из шести акций – 20 июля, 10 и 17 августа – были согласованы с мэрией и проходили на проспекте Сахарова. Две другие акции протеста – 27 июля и 3 августа – закончились разгоном митингующих и массовыми задержаниями.

Политика
Новости

WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии

Ведомости
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Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Кроме того, американские власти рассматривали вопрос о единовременной крупной выплате Дании, размер которой не уточняется.

В середине августа The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Дональд Трамп заинтересовался покупкой Гренландии. Позже президент США подтвердил журналистам, что считает приобретение острова «стратегически интересным».

Датский премьер Метте Фредериксен назвала эту идею абсурдной. Министр иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер заявила, что остров не продается, но открыт для бизнеса.

Гренландия – крупнейший на Земле остров, имеющий стратегическое значение для освоения Арктики. Он также обладает большими запасами редкоземельных металлов, которые сейчас на мировой рынок в основном поставляет Китай.

Политика
Новости

СМИ: Россия и Украина до конца августа могут обменяться задержанными

Ведомости
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Россия и Украина вышли на финишную прямую в переговорах об обмене удерживаемыми на территории обеих стран лицами, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. По его словам, списки для обмена сейчас уточняются, он может состояться до конца августа. При этом, как рассказал собеседник издания, на Украину могут вернуться и моряки, задержанные в ноябре прошлого года за нарушение российской границы.

Информацию о скором обмене задержанными подтверждает источник РБК. Он утверждает, что решение о передаче моряков было принято еще давно и что скорее всего она произойдет в августе.

По данным «Коммерсанта», договоренность об обмене задержанными и осужденными лицами была достигнута после первого телефонного разговора между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, который состоялся 11 июля. Один из собеседников РБК рассказал, что договоренность об обмене была достигнута на встрече Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном 19 августа.

Рассматривается ли вопрос передачи Киеву осужденного в России режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме, источник «Коммерсанта» сказать затруднился. Он также отказался отвечать на вопрос, кого в обмен на моряков выдаст России Украина. Источники РБК об этом также не сказали.

По данным «Интерфакса», Россия готовится выдать Украине пятерых осужденных за различные преступления. Накануне правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что пятерых украинцев, которых планируется передать Киеву, уже перевели из исправительных колоний в следственный изолятор «Лефортово» в Москве. Фамилии этих людей пока не называются, однако журналистка Виктория Ивлева на странице в Facebоok сообщила, что в сизо у нее приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко.

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