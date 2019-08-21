Политика

Новости

Минздрав закупит за границей дефицитные психотропные лекарства для детей

Правительство поручило Минздраву, Минпромторгу и ФГУП «Московский эндокринный завод» направить запрос зарубежным производителям лекарств о поставке четырех психотропных препаратов, которые не производятся в России, и еще одного, который не зарегистрирован. Об этом сообщил представитель вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой. По его словам, Московский эндокринный завод запросил не менее 10 000 упаковок. При положительном решении поставка препаратов может начаться в конце октября.

В секретариате Голиковой отметили нехватку некоторых психотропных лекарств, необходимых детям. Например, свечи, сиропы, специальные растворы. Такие формы производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в России.

16 августа директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила о задержании на почте матери, которая пришла получить посылку с лекарством для больного ребенка. Речь идет о не зарегистрированном в России препарате фризиум. Мать ребенка заказала его через интернет, а при получении посылки ее задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы России. Через несколько дней прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины. Сейчас она проходит свидетелем.

Летом 2018 г. в Москве также было возбуждено уголовное дело против матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой. Она хотела продать остатки диазепама, которые использовала для лечения. Договорилась с покупателем через интернет, но он оказался сотрудником полиции. Женщину обвинили в сбыте наркотиков. Дело закрыли после того, как оно приобрело широкий общественный резонанс.

Чтобы Московский эндокринный завод мог ввезти в страну лекарства, правительство разработало поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», сообщил представитель Голиковой. По его словам, поправки в закон упростят использование психотропных лекарств и снимут ответственность с врачей.