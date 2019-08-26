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«Диссернет» и «Агора» оспорили переназначение ВАК в Верховном суде

Ведомости
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Независимое научное сообщество «Диссернет» и правозащитная организация «Агора» обратились в Верховный суд с исками о признании недействительным нового состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК), отвечающей за присвоение и лишение ученых степеней, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на юриста «Агоры» Кирилла Коротеева. По его словам, организации подали в суд два разных заявления, однако их действия были скоординированы.

Оба иска оспаривают распоряжение премьера Дмитрия Медведева об утверждении состава ВАК 22 мая этого года. В заявлениях «Агора» и «Диссернет» ссылаются на положение о комиссии, в котором говорится, что полномочия членов ВАК ограничиваются двумя сроками подряд. Такое положение было утверждено постановлением правительства 26 марта 2016 г., отмечает «Коммерсантъ». В свою очередь в Минобрнауки, которому подчиняется ВАК, считают новый состав комиссии легитимным.

По мнению заявителей, переназначение 17 членов ВАК незаконно. Из-за этого любые решения ВАК также будут незаконными, отмечается в иске. В результате переназначения 12 членов ВАК будут находиться в составе комиссии уже третий срок подряд, трое членов ВАК – четвертый срок. Настоящими долгожителями в составе ВАК истцы считают ректора МГУ Виктора Садовничего и председателя комиссии ректора РУДН Владимира Филиппова, так как они переназначены на шестой срок подряд.

«Сейчас наша главная задача – чтобы Верховный суд принял иск к рассмотрению. Нельзя просто взять и оспорить постановление правительства – надо объяснить суду, как этот документ нарушает права конкретного заявителя», – пояснил газете Коротеев. «Агора» будет представлять в Верховном суде интересы доктора филологических наук Алексея Касьяна. Как отметил юрист, Касьян также подавал заявку на включение в состав ВАК, но ему было отказано. «Зато попали 17 человек с явным нарушением процедуры. Очевидно, что они занимают места добросовестных кандидатов», – считает Коротеев. «Если бы их не включили в комиссию, то Касьян мог бы стать членом ВАК», – пояснил юрист. «Мы надеемся, что Верховный суд согласится с тем, что у Касьяна есть основания оспаривать распоряжение правительства», – пояснил он. Заявителем иска от «Диссернета» является сопредседатель сообщества, физик Андрей Заякин. Он рассказал газете, что регулярно направляет в ВАК жалобы на некорректные диссертации. Однако если состав ВАК нелегитимен, то и его решения о лишении ученой степени можно оспорить в суде, в этом случае усилия «Диссернета» будут напрасными.

Новый состав ВАК при Минобрнауки был утвержден 22 мая. В него вошли 139 человек, из них 94 (68%) ранее не были членами ВАК, отмечал РБК. При этом из состава ВАК были исключены сооснователь «Диссернета» биолог Михаил Гельфанд, научный руководитель Госархива Сергей Мироненко и другие ученые.

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Бизнес
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РБК узнал о желании Индии заменить турбины «Силовых машин» для АЭС на японские

Ведомости
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Корпорация по атомной энергии Индии (NPCIL), заказавшая России строительство атомной электростанции, рассматривает возможность заменить турбинное оборудование от «Силовых машин» Алексея Мордашова на японскую продукцию, пишет РБК со ссылкой на два источника, близкие к участникам переговоров между странами.

По словам одного из источников, индийская сторона недовольна качеством турбоустановок и генераторов, поставленных «Силовыми машинами» для возведенных блоков АЭС «Куданкулам». Однако речь не идет о замене поставщика турбин для строящихся сейчас блоков АЭС (всего должно быть шесть блоков, из них построены только два), так как все оборудование для них уже законтрактовано. Желание сменить поставщика касается только новой АЭС с шестью блоками, строительство которой предусмотрено межправительственным соглашением и должно завершиться до 2034 г. Для новой станции Индия еще не выбрала площадку. Этот вопрос будет обсуждаться на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в сентябре во Владивостоке, говорил ранее вице-премьер Юрий Борисов.

Согласно ранее заключенному контракту, все шесть блоков АЭС «Куданкулам» будут укомплектованы оборудованием «Силовых машин». Третий и четвертый блоки АЭС «Росатом» собирается сдать в эксплуатацию в 2023–2024 гг., а начать строить пятый и шестой — в 2019–2020 гг. Проекты всех шести блоков станции идентичны, на строительство последних двух блоков Россия выделит Индии кредит на десять лет в размере $4,2 млрд.

В пресс-службе «Росатома» не сообщили РБК, ведутся ли переговоры с японскими производителями о поставках турбин. Но во время визита в Россию премьера Японии Синдзо Абэ в январе этого года на совещании у президента Владимира Путина обсуждалось совместное строительство АЭС в Индии на новой площадке, рассказал изданию источник, знакомый с ходом переговоров. В «Силовых машинах» РБК заявили, что решение о выборе поставщиков оборудования принимает «Росатом».

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Новости

В работе сервиса «Сбербанк онлайн» произошел сбой

Ведомости
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Пользователи «Сбербанк онлайн» жалуются на сбой в работе сервиса, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Перебои в работе «Сбербанк онлайн» наблюдались утром в понедельник. 70% пользователей сервиса жаловались на невозможность войти в систему, еще 20% отмечали сбой всех сервисов, 10% клиентов банка не могли перевести деньги через «Сбербанк онлайн».

По данным Downdetector, сбои фиксировались в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Уфе.

На момент публикации новости корреспондент «Ведомостей» смог войти в приложение «Сбербанк онлайн» и совершить платеж.

«Сегодня в течение непродолжительного времени у некоторых клиентов могли возникнуть трудности со входом в «Сбербанк онлайн» на платформе мобильного приложения iOS. В настоящее время такие затруднения отсутствуют. Приносим извинения клиентам за доставленные неудобства», – сообщила пресс-служба Сбербанка «Ведомостям».

Ранее сбои в работе «Сбербанк онлайн» наблюдались в апреле. Тогда клиенты банка в течение семи часов не могли провести операции в «Сбербанк онлайн», а также в банкоматах и терминалах кредитной организации. Через два дня несколько часов снова не работало мобильное приложение «Сбербанк онлайн». Тогда причинами сбоя были ошибки подрядчика и обновление программного обеспечения, утверждал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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Бизнес
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Минпроторг попросил автоконцерны оценить возможные потери из-за санкций

Ведомости
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Минпромторг накануне ужесточения санкций по делу Скрипалей обратился к автоконцернам с просьбой оценить возможные риски прекращения поставок в Россию запчастей и оборудования иностранного производства, пишет газета «Коммерсантъ». По информации издания, соответствующий запрос от ведомства получили как российские производители, так и иностранные автоконцерны, имеющие производственные мощности на территории России. Оценку рисков автоконцерны должны предоставить Минпромторгу до 30 августа.

Речь идет о возможных ограничениях на поставки в Россию автокомпонентов, комплектующих, оборудования, а также сервисного обслуживания. По словам источников газеты в отрасли, ранее подобные письма автоконцерны не получали. В Минпромторге не стали комментировать данную информацию. По информации издания, разослав запросы, ведомство таким образом отреагировало на поручение правительства проанализировать возможные последствия ужесточения санкций.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего автомобильную отрасль, отметили, что соответствующее поручение было. По словам двух источников газеты, поручение Козака было давно и нынешний запрос Минпромторга к его исполнению не относится. Источники газеты в иностранных автоконцернах считают, что реальной угрозы прекращения импорта иностранных запчастей в Россию нет.

С 26 августа вступает в силу второй пакет санкций из-за отравления в марте 2018 г. в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Новый пакет санкций предполагает введение ограничений на экспортно-импортные операции. Однако ужесточение санкций не коснется работы 100%-ных российских подразделений иностранных компаний, а также товаров, не нуждающихся в экспортной лицензии по кодам исключений для гражданской продукции, запчастей.

Первый пакет санкций США ввели летом 2018 г. в соответствии с законом о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 г.

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Бизнес
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«Аэрофлот» после Bloomberg пересчитал долю женщин-пилотов в авиакомпании

Ведомости
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Представитель «Аэрофлота» заявил, что рейтинг Bloomberg «весьма субъективен и не отражает действительности». Так в авиакомпании отреагировали на сообщения о том, что «Аэрофлот» занял последнее место в рейтинге авиакомпаний по числу женщин-пилотов. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на исследование портала FromAtoB.com. В нем говорится, что доля женщин-пилотов в «Аэрофлоте» составляет 1,4% (58 из 4200 человек). Авиакомпания позже скорректировала эту цифру, уточнив, что женщин-пилотов в «Аэрофлоте» сейчас 62, девять из которых являются командирами воздушных судов. То есть доля женщин 2,2%.

«В "Аэрофлоте" в настоящее время работает около 2800 пилотов, а не 4200, как утверждается в рейтинге Bloomberg. Соответственно, рейтинг сложно назвать достоверным. При приеме на работу пилотов "Аэрофлот" предоставляет равные возможности всем кандидатам, и главным критерием является исключительно профессионализм», – сообщили в авиакомпании.

Профессия пилота в России «до недавнего времени считалась мужской, именно поэтому до недавних пор женщин-пилотов практически не было в авиакомпаниях», но ситуация меняется, добавили в «Аэрофлоте».

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Бизнес
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Bloomberg назвал «Аэрофлот» антилидером по числу женщин-пилотов

Ведомости
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Российский «Аэрофлот» занял последнее место в рейтинге авиакомпаний по числу женщин-пилотов, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование портала FromAtoB.com. В нем говорится, что доля женщин-пилотов в «Аэрофлоте» составляет 1,4% (58 из 4200 человек). Авиакомпания в беседе с агентством скорректировала эту цифру, уточнив, что женщин-пилотов в «Аэрофлоте» сейчас 62, девять из которых являются командирами воздушных судов.

Также в числе антилидеров оказались базирующаяся в ОАЭ Emirates (2,3%), новозеландская Jetconnect (2,3%), Qatar Airways (2,4%) и Finnair (2,8%). В финской авиакомпании агентству сообщили, что у них примерно 30 женщин-пилотов на 1000 сотрудников.

Больше всего летчиков женского пола работает в австралийской авиакомпании QantasLink (11,6%). Также в первую пятерку вошли британская Flybe (10%), люксембургская Luxair (10%), Express Freighters Australia (9,8%) и американская Hawaiian Airlines (9,6%).

Всего в рейтинг были включены 45 перевозчиков. По данным исследования, в среднем в этих авиакомпаниях работает 5,2% женщин-пилотов. Список составлялся на основе данных Международной ассоциации пилотов и Международного общества женщин-пилотов.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

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Политика
Новости

СКР проверит информацию об отказе тюменских врачей принять пациентку

Ведомости
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Следователи начали проверку после появления информации о том, что врачи в Тюмени отказались принять пациентку с отеком легких, потому что у них заканчивалась смена. Об этом сообщается на сайте тюменского управления Следственного комитета России.

По предварительным данным, утром 25 августа жительнице Тюмени стало плохо, у нее началась сильная аллергическая реакция. Приехавшие на вызов медики сделали девушке укол и отвезли в больницу. Однако там пациентку не приняли, сославшись на окончание смены. После этого девушка была доставлена в другое медицинское учреждение. Следователи проверят, насколько эта информация соответствует действительности.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, на котором врачи приемного покоя отказываются принять девушку с отеком легких, которую привезли на скорой. Одна из медиков объясняет, что до конца смены осталось пять минут, а пациентку нужно наблюдать два часа.

Политика
Новости

Комитет Госдумы по безопасности поддержал инициативу об идентификации силовиков

Ведомости
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В Госдуме поддерживают необходимость уточнения процедуры идентификации сотрудников полиции и Росгвардии, сообщил «Ведомостям» председатель комитета по безопасности единоросс Василий Пискарев. Более того, по его словам, комитет тоже подготовил соответствующий законопроект.

Накануне член Совета Федерации и бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, предлагающий обязать сотрудников Росгвардии и полиции носить идентификационные номера во время службы. Номер, по мнению сенатора, должен находиться на форменной одежде или амуниции так, чтобы его было хорошо видно.

Инициатива Лукина будет внимательно изучена, отметил Пискарев. «Мы готовы взаимодействовать с автором, чтобы совместно выйти на проработанное решение данного вопроса», – сказал он.

Что касается законопроекта, подготовленного комитетом по безопасности, то он, например, предлагает обязать сотрудников Росгвардии, находящихся при исполнении, представляться при обращении к гражданам, рассказал Пискарев. Однако он отметил, что необходимы такие изменения, которые, с одной стороны, защитят права граждан, а с другой – не будут подвергать опасности самих сотрудников полиции и Росгвардии и членов их семей.

Предложение ввести обязательную идентификацию полицейских и сотрудников Росгвардии появилось на фоне массовых задержаний и разгонов протестов в Москве. На них сотрудники правоохранительных органов перестали носить жетоны с номерами и стали скрывать лица.

Технологии
Новости

Рогозин рассказал о тренировке экипажа МКС перед перестыковкой «Союза»

Ведомости
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Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), провели тренировку по перестыковке космического корабля «Союз МС-13», сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter. По его словам, тренировка прошла без замечаний, экипаж готов к операции.

Перестыковка потребовалась для того, чтобы пристыковать корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту. Он должен был пристыковаться к МКС утром 24 августа, но на станции возникли проблемы в работе системы «Курс». В результате стыковка была приостановлена, а корабль с роботом отошел от МКС на безопасное расстояние.

Рогозин в субботу заявил, что ситуация сложная, но находится под контролем.

Согласно дальнейшему плану, в ночь на понедельник российские космонавты в ручном режиме перестыкуют корабль «Союз МС-13», на котором они прибыли на МКС, с одного стыковочного узла на другой – к которому ранее не смог пристыковаться «Союз МС-14». После этого будет предпринята повторная попытка пристыковать корабль с «Федором» в автоматическом режиме – к исправному стыковочному узлу.

Сейчас корабль с андроидом находится недалеко от МКС, в ожидании повторной стыковки, отметил Рогозин. Начать перестыковку космонавты должны в 3.30 мск 26 августа, в 7.00 они должны пристыковаться к другому узлу. Стыковка «Союза МС-14» запланирована на 8.30 мск.

Как выглядят роботы российского производства

Политика
Новости

Джонсон отказался платить Евросоюзу отступные в случае Brexit без сделки

Ведомости
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Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения сэкономит Лондону крупную сумму, поскольку в этом случае об отступных не может быть и речи, заявил премьер Борис Джонсон телеканалу ITV News. «Если мы выйдем без сделки, конечно, о выплате 39 млрд фунтов стерлингов (около $49 млрд – Ред.) речи не будет», – сказал Джонсон на саммите G7, подчеркнув, что это не угроза, а простая констатация факта.

Одновременно с этим в интервью британскому телеканалу Sky News премьер выразил уверенность в том, что соглашение о Brexit скоро будет достигнуто. «Сейчас есть реальный шанс, что мы достигнем сделки», – сказал он, отметив, что, несмотря на это, Британия должна подготовиться к выходу из Евросоюза без сделки.

Джонсон ранее неоднократно заявлял, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в оговоренные с Брюсселем сроки – 31 октября. При этом премьер отмечал, что заключение сделки является для него приоритетной задачей.

В июне президент США Дональд Трамп посоветовал властям Великобритании не выплачивать Брюсселю отступные за выход из Евросоюза. Он также пообещал в течение нескольких месяцев после Brexit заключить с Лондоном сделку о свободной торговле, чтобы помочь ему компенсировать потери, понесенные в результате изменений в торговых отношениях с ЕС.

Деловые переговоры, светские беседы и протесты. Как проходит саммит G7

Бизнес
Новости

В британских аэропортах снимут ограничения на провоз жидкостей

Ведомости
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Правительство Великобритании рассчитывает до конца 2022 г. оборудовать все главные аэропорты страны 3D-сканерами для багажа, передает телерадиокомпания BBC. Это позволит снять ограничения на провоз жидкостей в ручной клади в любых объемах.

Сейчас новое оборудование установлено только в лондонском аэропорту «Хитроу». Оно позволяет сотрудникам служб безопасности более четко рассмотреть содержимое багажа, а также увеличивать и поворачивать изображение при досмотре. Ожидается, что 3D-сканеры повысят уровень безопасности аэропортов и ускорят проверки.

В настоящее время практически во всех аэропортах мира действуют одинаковые ограничения на провоз жидкости: в салон самолета можно брать только емкости объемом не более 100 мл, в общей сложности один пассажир может провезти не более литра. В некоторых аэропортах, например во многих странах Евросоюза, емкости с жидкостями просят упаковать в пластиковые пакеты размером 20 х 20 см.

В 2006 г. британская полиция сообщала, что предотвратила теракт с использованием взрывчатых веществ, замаскированных под бутылки с напитками. После этого случая были введены ограничения на провоз жидкостей.

10 самых загруженных аэропортов Европы

Бизнес
Новости

В России создадут новый самолет на замену «кукурузнику»

Ведомости
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Новый региональный самолет вместимостью 9–14 человек создадут в России на смену Ан-2, сообщила «РИА Новости» пресс-служба Министерства промышленности и торговли. Ранее планировалось, что такой заменой станет одномоторный самолет ТВС-2ДТС «Байкал», серийное производство которого должно начаться в 2021 г.

«ТВС-2ДТС – экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий», – пояснил Минпромторг. На основе опыта, полученного при его создании, в России будет создан новый серийный легкий многоцелевой самолет, добавили в ведомстве. Министерство добавило, что такой самолет необходим для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России.

Ан-2 («Аннушка», «кукурузник») – советский многоцелевой самолет. Из-за простоты в эксплуатации, неприхотливости и возможности работать на небольших грунтовых аэродромах получил широкое распространение на местных авиалиниях. Также может использоваться для различных хозяйственных работ.

ТВС-2ДТС – это турбовинтовой самолет с полностью композитным планером, благодаря современной авионике может эксплуатироваться в любое время суток в любую погоду, способен взлетать и садиться на неподготовленные площадки. Его производство будет организовано в 2019 г. на Улан-Удэнском авиационном заводе.

Легендарному «кукурузнику» Ан-2 исполнилось 70 лет

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