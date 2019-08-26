Политика

Новости

Суд обязал мэрию Москвы найти площадку для акции оппозиции 31 августа

Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск Либертарианской партии России, поданный к мэрии Москвы из-за отказа согласовывать шествие против политических репрессий 31 августа, сообщил в Twitter заместитель секретаря московского комитета партии Игорь Ефремов.

«Решение об отказе признано незаконным, но наш маршрут не был автоматически согласован», – пояснил он. По его словам, партия готовится подать апелляцию на решение суда. Партия хотела провести шествие по бульварам, от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова.

Мэрия Москвы 22 августа отказалась согласовывать все заявки на проведение акций протеста 31 августа. Муниципальный депутат от «Яблока» Елена Русакова и Либертаринаская партия получили отказ на проведение шествия по бульварам. Также мэрия отказала в проведении митинга на проспекте Мира и проспекте Сахарова члену совета московского отделения «Партии перемен» Эльвире Вихаревой и представителю движения «Психология за права человека» Ивану Брушлинскому. Чиновники обосновали отказ тем, что на проспекте Сахарова в этот день запланировано другое мероприятие, а в остальных местах проведение акций создаст помехи движению пешеходов и транспорта. При этом организаторам не предложили альтернативных площадок для их мероприятий.

Как и представители Либертарианской партии, Вихарева обжаловала в суде отказ в проведении акции протеста – 23 августа она подала иск в Басманный суд столицы. Кроме того, Вихарева подала в мэрию заявку на шествие 3 сентября от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара.

В Москве с середины июня проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными.