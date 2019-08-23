Организатор акции 31 августа подала в суд на мэрию за отказ в согласовании
Муниципальный депутат, член совета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева подала в Басманный суд столицы иск к мэрии Москвы из-за отказа в согласовании акции протеста 31 августа, об этом она сообщила в Facebook.
Мэрия отказала Вихаревой и представителю движения «Психология за права человека» Ивану Брушлинскому в проведении митинга на проспекте Мира и проспекте Сахарова. При этом чиновники не предложили альтернативных площадок для проведения акций протеста. Власти столицы обосновали отказ тем, что на проспекте Сахарова в этот день другое мероприятие, а в остальных местах проведение акций создаст помехи движению пешеходов и транспорта. Муниципальный депутат от «Яблока» Елена Русакова и Либертарианская партия также получили отказ на проведение шествия по бульварам 31 августа.
Ранее сообщалось, что Вихарева, муниципальный депутат Елена Филина и журналист Виктория Ивлева подали в мэрию заявку на шествие 3 сентября от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара.
В Москве с середины июня проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными.