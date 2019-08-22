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Мэрия Москвы отказалась согласовать акции протеста 31 августа

Мэрия Москвы отказалась согласовать все заявки на проведение 31 августа акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Уведомления об отказе опубликовала на своей странице в Facebook Любовь Соболь.

Муниципальный депутат от «Яблока» Елена Русакова и Либертаринаская партия получили отказ на проведение шествия по бульварам 31 августа. Кроме того, мэрия отказала в проведении митинга на проспекте Мира и проспекте Сахарова члену совета московского отделения «Партии перемен» Эльвире Вихаревой и представителю движения «Психология за права человека» Ивану Брушлинскому.

Власти Москвы обосновали отказ тем, что на проспекте Сахарова в этот день другое мероприятие, а в остальных местах проведение акций создаст помехи движению пешеходов и транспорта. Соболь отмечает, что организаторам не предложили альтернативных вариантов, что противоречит закону.

В Москве с середины июня проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными. На несогласованной акции 27 июля были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек, а Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе митинга 3 августа также были задержаны порядка 1000 человек.