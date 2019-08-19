Поиски иностранного вмешательства в московские выборы призваны перебить протестную повестку
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Члены совета Госдумы, прервав отпуска, собрались в понедельник на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос об иностранном вмешательстве во внутренние дела России. Поводом для этого стали продолжающиеся в Москве с 14 июля акции протеста против недопуска независимых кандидатов на сентябрьские выборы в Мосгордуму.
По итогам заседания совет решил создать в нижней палате парламента специальную комиссию по борьбе с иностранным вмешательством во внутренние дела России. В нее войдет 12 человек: шесть представителей «Единой России» и по два депутата от трех других парламентских фракций. Среди членов комиссии, в частности, единороссы Андрей Исаев, Наталья Поклонская, Ирина Белых и Андрей Альшевских, коммунисты Ризван Курбанов и Юрий Синельщиков, Вадим Деньгин (ЛДПР) и Николай Рыжак («Справедливая Россия»). Возглавит новый орган председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»), а первое заседание комиссии запланировано на 30 августа.
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