Оппозиционеры подали в мэрию Москвы заявку на шествие по бульварам 3 сентября

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Архангельские власти объяснили попадание радиоактивного вещества в организм врача

После взрыва на военном полигоне под Архангельском были обследованы более 100 человек – врачи, лечившие раненых, различные специалисты, водители, пилоты и другие люди, участвовавшие в ликвидации последствий инцидента, сообщил пресс-центр правительства Архангельской области. Превышения допустимых уровней радиоактивности ни у кого из них не выявлено, говорится в сообщении.

Однако у одного специалиста в мышечных тканях были обнаружены «подпороговые количества элемента цезий-137», который является продуктом распада радионуклидов. Но архангельские власти не стали связывать этот факт с взрывом. По их мнению, цезий-137 мог попасть в организм врача через продукты, которые он ел, например, через рыбу, грибы, лишайники и водоросли.

Взрыв на полигоне под Архангельском произошел 8 августа во время испытаний реактивного двигателя, в результате погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. После инцидента в Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона.

На прошлой неделе издание The Moscow Times со ссылкой на источники сообщило, что врачей Архангельской областной клинической больницы, куда были доставлены трое пострадавших, не предупредили о том, что раненые могли подвергнуться воздействию радиации. Кроме того, собеседники издания утверждают, что ФСБ попросила медиков подписать соглашение о неразглашении, а у одного врача после случившегося нашли в организме радиоактивный изотоп.

Информацию 23 августа частично подтвердил один из сотрудников больницы Игорь Семьин. Согласно информации на сайте медицинского учреждения, он является сердечно-сосудистым хирургом. На своей странице «В контакте» Семьин написал, что его коллеги, которые лечили раненых, не были защищены от радиации. «Врачи, мои коллеги, которые оказались перед пострадавшими без ничего, банально респираторов не было. Никто ничего не сказал, не предупредил и все. Бросили их, дальше разбирайтесь как хотите», – написал он.

Всего с пострадавшими, которые могли быть заражены радиацией, контактировали около 90 человек, оказавшихся в зоне риска может быть больше, рассказали телерадиокомпании BBC сотрудники архангельской больницы. По их словам, у пострадавших были все признаки лучевой болезни. «Картина лучевого поражения развивалась по часам. Доза радиации была очень большой. Берутся анализы, и видно, как гибнет этот росток. Это означает: очень большая доза радиации», – рассказали собеседники BBC.

Когда выяснилось, что пациенты получили дозу радиации, врачи попытались изолировать их от остальных больных и обезопасить себя подручными средствами, продолжили медики. На следующий день, по их словам, пострадавших увезли в Москву, а в больнице провели дезактивацию.