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Макрон объявил о планах провести встречу в «нормандском формате» в сентябре

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что переговоры в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии пройдут в сентябре, передает «Интерфакс». Он не пояснил, где пройдут переговоры.

Ситуация на Украине стала одной из главных тем прошедших 19 августа переговоров президента Владимира Путина с Макроном. Макрон после переговоров разместил в своем Facebook пост на русском языке, в котором назвал Россию «глубоко европейской страной». Как сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, встрече в «нормандском формате» будет предшествовать серьезная работа на экспертном уровне, «чтобы не проводить встречу ради встречи».

Нормандский формат переговоров об урегулировании на Украине появился в июне 2014 г. по инициативе тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда. Самым результативным стал третий саммит, в феврале 2015 г., по итогам которого были подписаны минские соглашения. Но после берлинской встречи в октябре 2016 г. руководители четырех стран общались совместно только по телефону.

Путин впервые обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность работы в «нормандском формате» 11 июля. Первая беседа президентов состоялась по телефону.