Мосгорсуд признал законным отказ мэрии Москвы в проведения шествия 31 августа
Мосгорсуд отменил решение, обязывающее власти Москвы предоставить площадку Либертарианской партии для проведения митинга в центре столицы 31 августа, передает «Интерфакс».
Мэрия Москвы 22 августа отказалась согласовывать все заявки на проведение акций протеста 31 августа. В частности, отказ в проведении шествия по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова получила Либертаринаская партия. При этом организаторам не предложили альтернативных площадок для мероприятия, хотя это необходимо сделать по закону. Тверской суд Москвы 26 августа частично удовлетворил иск Либертарианской партии России, обязав мэрию предложить протестующим альтернативный маршрут для шествия.
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