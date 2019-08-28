Мосгорсуд признал законным отказ мэрии Москвы в проведения шествия 31 августа

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РЖД протестировала беспилотный поезд «Ласточка» в Москве

РЖД провела тестовую поездку первого беспилотного поезда «Ласточка», сообщается в пресс-релизе на сайте государственной компании. Поездка была совершена на экспериментальном железнодорожном кольце в городе Щербинке под Москвой. В ней участвовали вице-премьер Максим Акимов и гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Как подчеркивается в пресс-релизе, для движения в автоматическом режиме на «Ласточке» установлено оборудование для позиционирования положения поезда на инфраструктуре, связи с диспетчерским центром и обнаружения препятствий на пути. Поезд способен следовать по графику, а при обнаружении препятствия на пути – тормозить. Управление поездом может осуществляться машинистом из кабины или машинистом-оператором из центра управления перевозками.

Белозеров отметил, что машинистам не стоит переживать из-за того, что их труд окажется невостребованным. Их функционал изменится, но наблюдение за системами все равно останется за человеком, добавил он.

В ближайший год будет отрабатываться технология движения в автоматическом режиме под контролем машинистов, но тестовых поездок с пассажирами не планируется, отмечает РЖД. Если будут приняты необходимые законодательные инициативы, в будущем беспилотные технологии могут использоваться, к примеру, на Московском центральном кольце (МЦК), подчеркивается в пресс-релизе. Белозеров заявил, что госкомпания планирует запустить эти поезда по МЦК в 2021 г., передает «Интерфакс».

«Ласточки» производит завод «Уральские локомотивы» — российское совместное предприятие группы «Синара» бизнесмена Дмитрия Пумпянского и немецкой Siemens. Беспилотный поезд компания передала РЖД в июне этого года.