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Власти Москвы объяснили рассылку sms о концерте просьбой организаторов

Департамент информационных технологий Москвы разослал москвичам sms с приглашением на фестиваль на проспекте Сахарова 31 августа по просьбе его организаторов – Российского союза молодежи (РСМ), сообщили «Ведомостям» в ведомстве.

Ведомости

Ранее мэрия Москвы отказалась согласовывать все заявки на проведение акций протеста 31 августа. В частности, отказ на проведение митинга на проспекте Сахарова из-за другого мероприятия в этом месте получили член совета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева и представитель движения «Психология за права человека» Иван Брушлинский. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь предложила москвичам в любом случае выйти на акцию протеста.

Акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходят в столице с середины июля. Большинство из них были несогласованными. В дни проведения митингов в городе были также организованы фестивали. При этом некоторые заявленные в афише артисты не были предупреждены об участии в них. Впоследствии часть музыкантов отказывалась выступать на фестивалях, в том числе группы «Ногу свело!», «Браво» и Tequilajazzz.