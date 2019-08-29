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СМИ: сотрудники «Росатома» погибли при подъеме ракеты со дна залива

Сотрудники «Росатома» могли погибнуть не при испытаниях, а при попытке поднять ракету со дна залива. Сначала об этом сообщил CNBC со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки, позже – «Радио Свобода». Второе издание ссылается на информацию из открытых источников: спутниковые снимки, видео Минобороны, а также рассказ очевидца.

«Это не было новым запуском оружия, это была миссия по восстановлению, чтобы спасти потерянную ракету из предыдущего испытания», – сказал источник CNBC. «Радио Свобода» уточняет, что эта ракета упала на дно залива во время неудачного пуска. Другой собеседник CNBC уточнил, что на одном из судов, которое участвовало в спецоперации, произошел взрыв, он и вызвал реакцию в ядре ракеты.

При этом в разведывательном отчете США не упоминаются потенциальные риски для здоровья или окружающей среды, вызванные повреждением ракетного ядерного реактора, отмечает CNBC. По информации «Радио Свобода», недалеко от происшествия был замечен корабль «Росатома» для сбора радиоактивных отходов.

В Архангельской области, в 40 км от Северодвинска, 8 августа произошел взрыв. Как сообщали «Росатом» и Минобороны, ЧП произошло во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной реактивной двигательной установке. При взрыве погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое пострадали. Ранее The New York Times предположила, что инцидент связан с испытаниями крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Аналогичную версию позже высказал президент США Дональд Трамп. Кремль не подтвердил эту информацию. Песков 13 августа сослался на официальное заявление «Росатома» и отказался от дальнейших комментариев.