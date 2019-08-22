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«Росатом» рассказал о состоянии пострадавших при взрыве под Архангельском

Сотрудники «Росатома», пострадавшие в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области, идут на поправку. Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель госкорпорации. «Можно с уверенностью говорить о положительной динамике их состояния», – сказал собеседник агентства, выразив надежду на скорое выздоровление пострадавших.

Взрыв на полигоне под Архангельском произошел 8 августа во время испытаний реактивного двигателя, в результате погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

После инцидента в Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города заверили, что угрозы здоровью населения нет. Позже Норвегия сообщила, что после взрыва под Архангельском обнаружила небольшое количество радиоактивного йода в воздухе в районе российской границы.

Трое пострадавших сотрудников «Росатома» после взрыва были доставлены в Архангельскую областную клиническую больницу. Как сообщило издание The Moscow Times со ссылкой на медиков, у раненых были обнаружены признаки радиоактивного заражения. При этом врачей не предупредили, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации, утверждают источники. Кроме того, собеседники издания утверждают, что ФСБ попросила медиков подписать соглашение о неразглашении, а у одного врача после случившегося нашли в организме радиоактивный изотоп.

Министерство здравоохранения опровергло информацию о заражении врача радиацией. Превышения содержания радиоактивных веществ в организме выше допустимых уровней ни у кого из медиков не выявлено, заявило ведомство.