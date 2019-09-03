Суд арестовал ключевого фигуранта по делу Абызова

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В Воронежской области задержали гражданку Украины Инну Пикалову, возглавлявшую ранее кипрский офшор, участвовавший в сделках с подконтрольными бывшему министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову структурами, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, 2 сентября Басманный суд Москвы аресовал Пикалову до 1 ноября. Ей было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Пикалова частично признала вину, заявив, что «она была игрушкой в чужих руках».
Как отмечает «Коммерсантъ», Пикалова может оказаться ключевым фигурантом в деле против Абызова. По информации газеты, Следственный комитет интересует период 2012–2013 гг., когда обвиняемая была номинальным руководителем зарегистрированной в Лимасоле офшорной компании Blacksiris Trading Limited.
Следствие считает, что этот офшор контролировался Абызовым и использовался им для сделок криминального характера. В 2013 г. находившиеся под контролем экс-министра «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» (СИБЭКО и РЭС) купили акции четырех фирм, стоимость которых была сильно завышена. Денежные средства в размере 4 млрд руб. были перечислены на счета Blacksiris.
Адвокаты Абызова сообщили изданию, что им известно об аресте Пикаловой из СМИ, от других комментариев они отказались.
Абызов с 2012 по 2018 г. занимал должность министра по координации работы открытого правительства. Он был задержан в мае. Абызову предъявили обвинение в создании преступного сообщества, использовании служебного положения и мошенничестве. По информации следствия, в 2011–2014 гг. бывший министр создал и возглавил преступное сообщество, после чего, обманув акционеров СИБЭКО и РЭС, он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж. Абызов свою вину не признает.
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Журналиста Илью Азара отпустили из отделения полиции, передает «МБХ медиа». О своем освобождении в Twitter также сообщила и юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Соболь и Азара подозревают в повторном нарушении правил проведения митингов (ч.8 ст.20.2 КОАП РФ).
Вечером в понедельник, 2 августа Азара задержали и доставили в ОВД «Красносельский». В момент задержания журналист был «в тапочках и в домашних штанах» на лестничной клетке дома, рассказал он «МБХ медиа». Задержание проводили три сотрудника полиции в форме. «Я говорю: «Ну хорошо, у меня маленький ребенок дома, больше никого нет, давайте подождем», — уточнил Азар. По его словам, они отказались ждать приезда кого-то из родственников или знакомых. «Ждать никого не будем, поедем в отдел», — передал он их слова. В квартире Азара остался без присмотра малолетний ребенок. «То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует», — добавил он. Протокол в отношении Азара о правонарушении будет составлен завтра в 9 утра. Журналиста собирались оставить в отделе полиции на ночь, рассказал «МБХ медиа» адвокат Азара Михаил Бирюков. По его словам, завтра же состоится судебное разбирательство. Адвокат «Зоны права» Татьяна Молоканова сообщила, что у журналиста при досмотре изъяли очки, хотя его зрение составляет – 4. «Мы написали жалобу, что это изъятие незаконно», — уточнила она.
Протокол, который составили на меня. Скоро будет целая коллекция, собранная за время этой предвыборной кампании. Зря @MosSobyanin хочет напугать меня ночными задержаниями. Не боюсь и буду дальше работать против коррупционеров, фальсификаторов и подлецов. pic.twitter.com/OSc3lH5MTz
Соболь также была задержана вечером 2 августа. «Только вышла из ОВД. Задержали в 21:40 на выходе из магазина. Суд по ч.8 ст.20.2 КОАП РФ за акцию 31.08 против полит.репрессий завтра в Троицком суде», — написала она в Twitter, разместив фотографию с составленном в отношении нее протоколом. По ее словам, позвонить адвокату ей разрешили только в 23:40 мск. «До этого не давали воспользоваться телефоном, даже мужу позвонить», — добавила она.
Вечером 2 сентября полицейские также задержали соратника Алексея Навального Николая Ляскина, писала в Twitter его пресс-секретарь Елена Слесарева. Позже она сообщила, что его отпустили.
Соболь, Ляскин и Азар участвовали в несогласованном митинге в центре Москвы 31 августа против политических репрессий и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В понедельник, 2 сентября МВД по Москве завело административное дело по статье о нарушении порядка организации акции (20.2 КоАП) из-за акции 31 августа. При этом ведомство не уточняло, в отношении кого было заведено дело.
Как прошло шествие против политических репрессий. Фотографии
Евгений Биятов / РИА Новости
В Москве 31 августа прошло несогласованное шествие против политических репрессий. Акция была организована московским штабом Алексея Навального. В нем приняла участие юрист ФБК Любовь Соболь (на фото)
1/18
Евгений Разумный / Ведомости
Протестующие прошли по бульварам от Чистых прудов до Пушкинской площади
2/18
Евгений Разумный / Ведомости
Участники акции начали собираться заранее, некоторые стояли в одиночных пикетах
3/18
Евгений Биятов / РИА Новости
На шествие пришел основатель "Яблока" Григорий Явлинский
4/18
Евгений Разумный / Ведомости
Оценить число участников сложно, поскольку толпа растянулась по бульварам. К началу акции, по оценке корреспондентов «Ведомостей», на Чистых прудах было около 2000 человек. Позже число протестующих выросло до 3000–5000
5/18
Евгений Разумный / Ведомости
МВД оценило число участников в 750 человек
6/18
Евгений Разумный / Ведомости
Люди скандировали «Свободу политзаключенным», «Мы здесь власть», «Свободу Егору Жукову», «Допускай», «За Любовь»
7/18
Евгений Разумный / Ведомости
К шествию против политических репрессий присоединились участники движения в поддержку сестер Хачатурян
8/18
Евгений Разумный / Ведомости
Полицейские не препятствовали шествию, только иногда просили не выходить на проезжую часть
9/18
Евгений Разумный / Ведомости
Навальный на организованную его штабом акцию не пришел
10/18
Евгений Разумный / Ведомости
Соболь впервые за несколько недель смогла принять участие в акции, перед предыдущими протестами ее задерживали на выходе из штаба
11/18
Евгений Разумный / Ведомости
Когда протестующие дошли до Пушкинской площади, их стали призывать разойтись, а рядом с Тверской улицей начали выстраиваться сотрудники Росгвардии
12/18
Евгений Разумный / Ведомости
Многие журналисты после предыдущих акций, которые заканчивались массовыми задержаниями, стали приходить на них в желтых жилетах, чтобы сотрудники ОМОНа отличали их от протестующих
13/18
Евгений Разумный / Ведомости
Люди выступали не только против политических репрессий, но и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
14/18
Евгений Разумный / Ведомости
С Пушкинской площади протестующим не дали двинуться на центральные улицы города, толпа постепенно стала расходиться. Задержаний не было
15/18
Евгений Разумный / Ведомости
Сотрудники Росгвардии, оцепившие Пушкинскую площадь
16/18
Павел Атекарь / Ведомости
Полиция не задерживала даже митингующих с большими баннерами
17/18
Евгений Разумный / Ведомости
Соболь не стали задерживать, после акции она спустилась в метро и уехала
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Минпромторг опроверг информацию об отказе развития семейства SSJ. Эта информация не соответствует действительности, заявили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства. Соглашение о намерениях с S7 рассматривается Минпромторгом как перспектива развития программы, пилот частно-государственного партнерства в области авиастроения, уточнили в ведомстве.
«Наши расчеты, по итогам разработки аван-проекта SSJ-75 показывают, что российско-французский двигатель SAM 146 переразмерен, и не обеспечит экономическую эффективность эксплуатации в авиакомпаниях. В этих целях, а так же для повышения конкуренции в поставках, Минпромторгом совместно с авиапроизводителями запущены проекты создания отечественного двигателя ПД-8 и комплектующих изделий — это 34 самолетных системы и бортового оборудования», — пояснили в министерстве. В будущем при условии наличия развитой региональной системы ППО (послепродажного обслуживания — «Ведомости»), частных инвестиций и якорного заказа, планируется запуск укороченной коммерческой версии, сообщила пресс-служба Минпромторга.
Председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев в интервью «Ведомостям» рассказал, что около двух недель назад на совещании по развитию региональной авиации один из руководителей Минпромторга сообщил, что решено не делать Sukhoi SuperJet на 75 мест, так как на него нет спроса. «У них основной заказчик – «Аэрофлот», и он берет 100-местную машину», – пояснил Филев. Человек, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; владеет ГСС), подтвердил «Ведомостям», что SSJ75 решили не разрабатывать. Предварительное соглашение о заказе 75 SSJ75 авиакомпания S7 заключила с ГСС в апреле прошлого года. Поставки укороченных лайнеров ожидались с 2022 г.
На сегодняшний день S7 является крупнейшим частным и вторым после «Аэрофлота» перевозчиком в России. По словам Филева, авиакомпания — абсолютный лидер в региональных перевозках, минуя Москву и Санкт-Петербург. Сейчас в парке S7 имеется 84 среднемагистральных Airbus и Boeing и 17 региональных Embraer E-170 вместимостью 78 кресел.
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Сотрудники полиции задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Об этом в Twitter написала руководитель ее штаба Оля Чезаре. «Любовь Соболь везут в ОВД города Троицка. Снова. На связь она не выходила больше часа», – уточнила Чезаре. Позже она сообщила, что Соболь задержали в 21.40 мск. Ее доставили в село Красное, ОВД «Красносельское». К задержанной выехал адвокат Иван Сустин, уточнила Чезаре.
«Сегодня за ней весь день ходила полицейская (в дополнение к пригожинской) наружка – сам видел», – сообщил в Twitter оппозиционер Алексей Навальный. По его словам, скорее всего у нее отняли телефон. «Идиотские ночные задержания – это просто мелкая демонстративная месть за то, что мы не хотим отказаться от своих прав», – считает Навальный.
Вечером 2 сентября полицейские также задержали соратника Алексея Навального Николая Ляскина, писала в Twitter его пресс-секретарь Елена Слесарева. Позже она сообщила, что его отпустили. Помимо Ляскина был задержан муниципальный депутат Илья Азар, об этом он написал в Telegram-канале.
Соболь, Ляскин и Азар участвовали в несогласованном митинге 31 августа против политических репрессий и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Перед предыдущими акциями протеста Соболь задерживали на выходе из ее штаба. Суд несколько раз ее штрафовал за участие в несогласованных акциях. Из-за того, что у Соболь имеется несовершеннолетний ребенок, в отношении нее не применялся арест.
Как прошло шествие против политических репрессий. Фотографии
Евгений Биятов / РИА Новости
В Москве 31 августа прошло несогласованное шествие против политических репрессий. Акция была организована московским штабом Алексея Навального. В нем приняла участие юрист ФБК Любовь Соболь (на фото)
1/18
Евгений Разумный / Ведомости
Протестующие прошли по бульварам от Чистых прудов до Пушкинской площади
2/18
Евгений Разумный / Ведомости
Участники акции начали собираться заранее, некоторые стояли в одиночных пикетах
3/18
Евгений Биятов / РИА Новости
На шествие пришел основатель "Яблока" Григорий Явлинский
4/18
Евгений Разумный / Ведомости
Оценить число участников сложно, поскольку толпа растянулась по бульварам. К началу акции, по оценке корреспондентов «Ведомостей», на Чистых прудах было около 2000 человек. Позже число протестующих выросло до 3000–5000
5/18
Евгений Разумный / Ведомости
МВД оценило число участников в 750 человек
6/18
Евгений Разумный / Ведомости
Люди скандировали «Свободу политзаключенным», «Мы здесь власть», «Свободу Егору Жукову», «Допускай», «За Любовь»
7/18
Евгений Разумный / Ведомости
К шествию против политических репрессий присоединились участники движения в поддержку сестер Хачатурян
8/18
Евгений Разумный / Ведомости
Полицейские не препятствовали шествию, только иногда просили не выходить на проезжую часть
9/18
Евгений Разумный / Ведомости
Навальный на организованную его штабом акцию не пришел
10/18
Евгений Разумный / Ведомости
Соболь впервые за несколько недель смогла принять участие в акции, перед предыдущими протестами ее задерживали на выходе из штаба
11/18
Евгений Разумный / Ведомости
Когда протестующие дошли до Пушкинской площади, их стали призывать разойтись, а рядом с Тверской улицей начали выстраиваться сотрудники Росгвардии
12/18
Евгений Разумный / Ведомости
Многие журналисты после предыдущих акций, которые заканчивались массовыми задержаниями, стали приходить на них в желтых жилетах, чтобы сотрудники ОМОНа отличали их от протестующих
13/18
Евгений Разумный / Ведомости
Люди выступали не только против политических репрессий, но и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
14/18
Евгений Разумный / Ведомости
С Пушкинской площади протестующим не дали двинуться на центральные улицы города, толпа постепенно стала расходиться. Задержаний не было
15/18
Евгений Разумный / Ведомости
Сотрудники Росгвардии, оцепившие Пушкинскую площадь
16/18
Павел Атекарь / Ведомости
Полиция не задерживала даже митингующих с большими баннерами
17/18
Евгений Разумный / Ведомости
Соболь не стали задерживать, после акции она спустилась в метро и уехала
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Басманный районный суд Москвы арестовал Эдуарда Малышевского, обвиняемого в нападении на полицейского на несогласованной акции 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник. Информация об аресте Малышевского Э. В., обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия к представителю власти), также опубликована на сайте суда.
Ранее о появлении нового фигуранта по имени Эдуард в деле о массовых беспорядках 27 июля сообщила координатор юридической помощи «ОВД-инфо» Алла Фролова. Его фамилия не уточнялась. По информации Фроловой, он находится в изоляторе временного содержания по Северному административному округу, его интересы представляет адвокат по назначению. Позже «ОВД-инфо» предположил, что речь идет именно о Малышевском, 27 июля он был задержан и доставлен в ОВД «Тверской», а 29 июля суд арестовал его на 13 суток. На сайте Тверского районного суда сообщается, что Малышевский 29 июля был арестован по ч. 2 ст 20.1 (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).
В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На ней, по разным данным, были задержаны от 1074 до 1373 человек. По итогам акции было заведено уголовное дело о массовых беспорядках. Кроме Малышевского по нему проходят 14 человек, 13 из них арестованы. Во вторник Басманный суд будет избирать меру пресечения еще одному фигуранту – Никите Чирцову.
Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля
Сайт партии «Яблоко»
Валерий Костенок, член партии «Яблоко» Обвинение: участие в массовых беспорядках (ст. 212, ч. 2 УК)
По словам адвоката, Костенок пошел на несанкционированную акцию добровольно, из любопытства и «по неосторожности кинул пластиковую бутылку, попав в сотрудника полиции»
1/14
Вера Челищева / Facebook
Дмитрий Васильев, режиссер телеканала «Доктор» Обвинение: участие в массовых беспорядках Его не стали заочно арестовывать несмотря на ходатайство следствия, поскольку Васильев был госпитализирован (у страдающего диабетом режиссера отобрали в изоляторе инсулин и глюкометр, говорила его адвокат)
2/14
Дима Швец / Медиазона
Данила Беглец Обвинение: участие в массовых беспорядках
По версии следствия, Беглец напал на сотрудника Росгвардии. Брат арестованного рассказывал другую версию: «Он поднял наушники, подошел к сотруднику и сказал: "Возьмите, человек уронил". Его задержали и держали до 2 часов ночи, но отпустили. А сегодня утром приехали и задержали»
3/14
Владимир Песня / РИА Новости
Айдар Губайдуллин, программист в «Сбербанк-Технологии» Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он якобы замахивался пластиковой бутылкой в сторону бойца Росгвардии. Арестованный отрицает, что это делал
4/14
Владимир Песня / РИА Новости
Сергей Фомин,волонтер штаба Любови Соболь Обвинен: участие в массовых беспорядках
«Никаких массовых беспорядков не было. Я изучил материалы дела – там нет подтверждения того, что они были. Я не представляю никакой угрозы для общества и никуда не буду скрываться», – говорит сам Фомин
5/14
Максим Блинов / РИА Новости
Даниил Конон, студент МГТУ им. Баумана Обвинение: участие в массовых беспорядках
По версии следствия, неустановленные лица из толпы, в которой находился в том числе и Конон, били сотрудников Росгвардии по рукам и распылили перцовый газ. Поручителями Конона – чтобы он не оставался под арестом – выступили 150 человек
6/14
Максим Блинов / РИА Новости
Сергей Абаничев, менеджер Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он якобы бросил банку в полицейского. По словам адвоката, Абаничев в этот день вообще «шел по другим делам»
7/14
Максим Блинов / РИА Новости
Владислав Барабанов, активист Обвинение: участие в массовых беспорядках
Вынося решение об аресте, судья завил, что Барабанов «в составе группы граждан, привлекая внимание граждан и средств массовой информации, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, скандировал лозунги, создавал помехи движению пешеходов и транспортных средств». Фигурант дела с обвинением не согласен
8/14
Влад Докшин / «Новая газета»
Егор Жуков, студент факультета политологии ВШЭ, видеоблогер и сторонник Дмитрия Гудкова Обвинение: подозревается в организации «массовых беспорядков» (ст. 212, ч. 1 УК)
Жуков говорит, что «ничего не поджигал и не громил в тот день». За студента поручились более 600 человек, а музыкант Oxxxymiron был готов внести залог в размере 2 млн руб.
9/14
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Самариддин Раджабов Обвинение: участие в массовых беспорядках; нанесение вреда сотрудникам правоохранительных органов (ст. 318, ч. 1) По версии следствия, Раджабов бросил пластиковую бутылку в сотрудника правоохранительных органов и «причинил ему физическую боль». Обвиняемый говорит, что оказался в центре Москвы случайно
10/14
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Иван Подкопаев (справа) Обвинение: организация массовых беспорядков «Мой подзащитный не совершал тех действий, которые ему вменяются следствием, вину он не признает», – говорит адвокат Подкопаева Николай Фомин
11/14
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Алексей Миняйло, координатор штаба Любови Соболь Обвинение: организация массовых беспорядков Изначально сообщалось, что его обвиняют в участии в беспорядках, но, судя по картотеке суда, открыто дело об организации акции. Миняйло свою вину не признал, он подчеркивал на суде, что в митинге не участвовал, поскольку был 27 июля в Хамовническом суде, где поддерживал Соболь. Петицию в поддержку Миняйло подписали в том числе студенты и преподаватели истфака МГУ, где учился активист
12/14
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Кирилл Жуков Обвинение: организация массовых беспорядков Адвокат Жукова отмечала на суде, что нет оснований для его ареста: «Он проходил службу в Росгвардии и имеет положительные характеристики»
13/14
Правозащитный центр «Мемориал»
Евгений Коваленко, охранник Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он швырнул мусорную урну в сотрудника правоохранительных органов и признал вину
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Полицейские задержали соратника Алексея Навального Николая Ляскина, сообщила на своей странице в Twitter его пресс-секретарь Елена Слесарева. Кроме того, был задержан муниципальный депутат Илья Азар, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Перед задержанием Ляскин сообщил, что полицейские остановили его машину и забрали документы, чтобы проверить штрафы, а также сверяли VIN-номер его автомобиля. Позже его доставили в ОВД по Мещанскому району, причину задержания не сообщили.
На въезде в район остановила полиция. Стояли ждали меня. Забрали Документы , якобы на проверку штрафов. pic.twitter.com/7sTmbmtqkA
Азара полицейские задержали дома. «Прямо в домашней одежде и тапках повели в машину. То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует», – написал он. Полицейские сказали, что задержали его по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения митинга).
Ляскин и Азар принимали участие в несогласованном шествии 31 августа против политических репрессий и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. МВД завело административное дело из-за акции по ст. 20.2 КоАП РФ.
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Альфа-банк открыл в Москве первый офлайн-магазин брендированной одежды, сообщил на своей странице в Facebook директор по маркетингу банка Алексей Гиязов.
В нем будут продаваться товары собственного производства и созданные совместно с другими брендами, в частности с Moleskine. Кроме того, в магазине находится точка самообслуживания Starbucks.
Выручка от продажи брендированной одежды на сайте и в магазине должна достигнуть 16–18 млн руб. до конца 2019 г., заявил Гиязов изданию vc.ru. В начале следующего года банк планирует протестировать продажу брендированной одежды и кофе Starbucks и в других отделениях.
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Гиперкар Bugatti Chiron разогнался свыше 300 миль/ч (482,80 км/ч) и установил новый рекорд скорости для серийных автомобилей – 304,8 миль/час (490,5 км/ч), сообщила компания. Рекордный заезд проходил 2 августа 2019 г. не треке Эра-Лессин в Нижней Саксонии (тестовая трасса концерна Volkswagen, которому принадлежит французская Bugatti), за рулем был тест-пилот Bugatti Энди Уоллес, победитель 24-часовых гонок в Ле-Мане и Дайтоне. «490 – это по-настоящему быстро!» – заявил гонщик «Ведомостям».
Компания называет совершивший скоростной заезд Chiron «близкой к запуску в производство версией» серийной машины, в подготовке которой участвовали компании Michelin и Dallara. Издание Top Gear объясняет, что купе-рекордсмен готовили шесть месяцев, оно на 250 мм длиннее стандартного Chiron, у него уменьшен дорожный просвет, снижен вес, изменена аэродинамика задней части и система выхлопа, в кабину интегрирован каркас безопасности и установлено только одно специальное сидение для водителя. 8-литровый двигатель W16 Chiron с четырьмя турбокомпрессорами развивает мощность 1578 л. с. (у обычной версии – 1500 л. с.), коробка передач и полный привод остались без изменений. Трасса была специально очищена от песка и камней, выбирались благоприятные метеоусловия.
Рекорд пока не признан официально, например, Книгой рекордов Гиннеса, но вскоре купе-рекордсмен может быть представлено как серийная версия Super Sport, считает Top Gear, и тогда Chiron может претендовать на звание самого быстрого серийного автомобиля. Прибор, зафиксировавший рекорд, был сертифицирован немецкой организацией по техническому надзору TÜV, сообщила компания. Сейчас самым быстрым серийным автомобилем считается Koenigsegg Agera RS, который развил в 2017 г. максимальную скорость 458 км/ч (285 миль/ч) или среднюю (на двух встречных отрезках) 447,2 км/ч (277,9 миль/ч), побив прежний рекорд 2010 г. Bugatti Veyron 16.4 Super Sport – 431,1 км/ч (267,9 миль/ч). Рекорд скорости для специального автомобиля с приводом мощности на колеса у Bluebird CN7 – 648,7 км/ч (403,1 миль/ч), абсолютный рекорд скорости на земле у реактивного Thrust SSC – 1228 км/ч (763 миль/ч).
Автогонщик Уоллес не впервые совершает рекордные заезды: в 1998 г. британец разогнал до 391 км/ч (243 миль/ч) на той же тестовой трассе в Германии McLaren F1.
Bugatti
Французская Bugatti, входящая в группу Volkswagen, представила на автосалоне в Женеве новый суперкар La Voiture Noire
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Bugatti
Автомобиль стоит 11 млн евро (около $12,5 млн), Bugatti называет его самым дорогим в мире
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Uli Deck / DPA / TASS
La Voiture Noire выпущен в единственном экземпляре и уже продан «поклоннику бренда». Покупатель не раскрывается. Источники Bloomberg сообщают, что это бывший руководитель Volkswagen Фердинанд Пьех, при нем немецкий концерн поглотил Bugatti, и в 1998 г. был выпущен суперкар Veyron, предшественник нынешней основной модели марки Chiron
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Bugatti
La Voiture Noire (в переводе с французского - черный автомобиль) создан на основе Bugatti Chiron, кузов нового гиперкара, так же как у его донора, сделан из карбона
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Bugatti
В гиперкаре установлен 16-цилиндровый W-образный двигатель рабочим объемом 8 л мощностью 1500 л. с., машина разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с и развивает максимальную скорость 420 км/ч (аналогичные мотор и динамические характеристики у Chiron)
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TASS
Гиперкар La Voiture Noire – современная интерпретация купе Type 57 SC Atlantic, которое разработал сын основателя компании Жан Бугатти
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Власти Кипра досрочно погасили кредит перед Россией на сумму 1,58 млрд евро, сообщил на своей странице в Twitter министр финансов Харрис Георгиадес.
В апреле Кипр разместил два выпуска облигаций на общую сумму 1,25 млрд евро. Георгиадис отмечал, что эти средства пойдут на досрочное погашение российского кредита. Замминистра финансов Сергей Сторчак заявил журналистам, что Россия по условиям межправительственного соглашения обязана принять этот платеж, несмотря на то что досрочное погашение приведет к потере процентов за будущие периоды.
Россия в 2011 г. выдала Кипру кредит в размере 2,5 млрд евро на пять лет под 4,5% годовых. В 2013 г. Кипр попросил реструктурировать долг, и российский власти перенесли погашение кредита с 2016 г. на 2018–2021 гг.
Политика
Новости
Родители фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве вышли с пикетами к мэрии
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Родители фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве вышли на пикеты к зданию мэрии, сообщает телеканал «Дождь». В акции участвуют родители Сергея Абаничева, Владислава Барабанова, Николая Фомина и Даниила Конона. Они стоят с плакатами «Свободу моему сыну», «Абсурдное дело 212 должно быть прекращено», «Студентов сажают в тюрьму за политические убеждения».
В Москве с середины июня проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными. На несогласованной акции 27 июля было задержано, по разным данным, от 1074 до 1373 человек, а Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе митинга 3 августа также было задержано порядка 1000 человек. По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей арестованы 13 человек.
Сегодня суды Москвы отклонили иски прокуратуры о лишении родительских прав двух семей, которые приходили на акции с несовершеннолетними детьми. Родители себя виновными не считают.
Бизнес
Новости
Брат президента Молдавии и Игорь Чайка стали партнерами по мусорному бизнесу
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Сын генпрокурора России и владелец одного из крупнейших операторов переработки мусора «Хартия» Игорь Чайка создал вместе с братом президента Молдавии Александром Додоном компанию «Промышленный экологический оператор» (ПЭО), свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса».
Чайке принадлежит 40% новой компании, Додону – 10%. Оставшимися 50% владеет бизнес-партнер Чайки Александр Пономарев. ПЭО будет заниматься сбором и утилизацией отходов. Компания сконцентрируется на утилизации промышленных отходов и рекультивации земель, рассказалРБК близкий к компании источник. Представитель Чайки сказал BBC, что ПЭО собирается участвовать в конкурсах по оказанию услуг компаниям с госучастием в регионах.
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Московская полиция завела дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения митинга), из-за несогласованной акции 31 августа, сообщается на сайте МВД.
В отношении кого заведено дело, в полиции не уточнили. Сейчас ведомство проводит административное расследование.
В Москве 31 августа прошло несогласованное шествие против политических репрессий и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В нем приняли участие незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, соратник Навального Любовь Соболь и еще несколько оппозиционных политиков. В отличие от предыдущих акций это шествие прошло мирно, на нем никого не задерживали. МВД оценило количество участников шествия в 750 человек.
Как прошло шествие против политических репрессий. Фотографии
Евгений Биятов / РИА Новости
В Москве 31 августа прошло несогласованное шествие против политических репрессий. Акция была организована московским штабом Алексея Навального. В нем приняла участие юрист ФБК Любовь Соболь (на фото)
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Евгений Разумный / Ведомости
Протестующие прошли по бульварам от Чистых прудов до Пушкинской площади
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Евгений Разумный / Ведомости
Участники акции начали собираться заранее, некоторые стояли в одиночных пикетах
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Евгений Биятов / РИА Новости
На шествие пришел основатель "Яблока" Григорий Явлинский
4/18
Евгений Разумный / Ведомости
Оценить число участников сложно, поскольку толпа растянулась по бульварам. К началу акции, по оценке корреспондентов «Ведомостей», на Чистых прудах было около 2000 человек. Позже число протестующих выросло до 3000–5000
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Евгений Разумный / Ведомости
МВД оценило число участников в 750 человек
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Евгений Разумный / Ведомости
Люди скандировали «Свободу политзаключенным», «Мы здесь власть», «Свободу Егору Жукову», «Допускай», «За Любовь»
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Евгений Разумный / Ведомости
К шествию против политических репрессий присоединились участники движения в поддержку сестер Хачатурян
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Евгений Разумный / Ведомости
Полицейские не препятствовали шествию, только иногда просили не выходить на проезжую часть
9/18
Евгений Разумный / Ведомости
Навальный на организованную его штабом акцию не пришел
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Евгений Разумный / Ведомости
Соболь впервые за несколько недель смогла принять участие в акции, перед предыдущими протестами ее задерживали на выходе из штаба
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Евгений Разумный / Ведомости
Когда протестующие дошли до Пушкинской площади, их стали призывать разойтись, а рядом с Тверской улицей начали выстраиваться сотрудники Росгвардии
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Евгений Разумный / Ведомости
Многие журналисты после предыдущих акций, которые заканчивались массовыми задержаниями, стали приходить на них в желтых жилетах, чтобы сотрудники ОМОНа отличали их от протестующих
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Евгений Разумный / Ведомости
Люди выступали не только против политических репрессий, но и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
14/18
Евгений Разумный / Ведомости
С Пушкинской площади протестующим не дали двинуться на центральные улицы города, толпа постепенно стала расходиться. Задержаний не было
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Евгений Разумный / Ведомости
Сотрудники Росгвардии, оцепившие Пушкинскую площадь
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Павел Атекарь / Ведомости
Полиция не задерживала даже митингующих с большими баннерами
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Евгений Разумный / Ведомости
Соболь не стали задерживать, после акции она спустилась в метро и уехала