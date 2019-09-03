Политика

Новости

Суд арестовал ключевого фигуранта по делу Абызова

В Воронежской области задержали гражданку Украины Инну Пикалову, возглавлявшую ранее кипрский офшор, участвовавший в сделках с подконтрольными бывшему министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову структурами, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, 2 сентября Басманный суд Москвы аресовал Пикалову до 1 ноября. Ей было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Пикалова частично признала вину, заявив, что «она была игрушкой в чужих руках».

Как отмечает «Коммерсантъ», Пикалова может оказаться ключевым фигурантом в деле против Абызова. По информации газеты, Следственный комитет интересует период 2012–2013 гг., когда обвиняемая была номинальным руководителем зарегистрированной в Лимасоле офшорной компании Blacksiris Trading Limited.

Следствие считает, что этот офшор контролировался Абызовым и использовался им для сделок криминального характера. В 2013 г. находившиеся под контролем экс-министра «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» (СИБЭКО и РЭС) купили акции четырех фирм, стоимость которых была сильно завышена. Денежные средства в размере 4 млрд руб. были перечислены на счета Blacksiris.

Адвокаты Абызова сообщили изданию, что им известно об аресте Пикаловой из СМИ, от других комментариев они отказались.

Абызов с 2012 по 2018 г. занимал должность министра по координации работы открытого правительства. Он был задержан в мае. Абызову предъявили обвинение в создании преступного сообщества, использовании служебного положения и мошенничестве. По информации следствия, в 2011–2014 гг. бывший министр создал и возглавил преступное сообщество, после чего, обманув акционеров СИБЭКО и РЭС, он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж. Абызов свою вину не признает.