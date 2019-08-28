СК оценил прибыль Абызова от незаконного ведения бизнеса в 32 млрд рублей

Максим Стулов / Ведомости

Ущерб по уголовным делам бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова вырос с 4 млрд до 36 млрд руб. Абызов получил в результате незаконной предпринимательской деятельности прибыль в 32 млрд руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заявление следователя в Мосгорсуде. Ранее Абызова обвинили в организации преступного сообщества и выводе 4 млрд руб.

«Абызов незаконно участвовал в предпринимательской деятельности, в результате на счета подконтрольной ему компании было перечислено 32 млрд руб.», – заявил следователь в Мосгорсуде.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против Абызова 23 августа. Бывшему министру вменяется незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 Уголовного кодекса) в 2018 г. Как федеральному чиновнику ему было запрещено заниматься бизнесом. За нарушение запрета Абызову грозит до двух лет лишения свободы. По версии следствия, будучи чиновником, Абызов незаконно вел бизнес лично и через доверенных лиц.

По мнению адвоката Абызова Александра Асниса, новое дело не отягчает уже предъявленное Абызову обвинение и может расцениваться как попытка оказать дополнительное давление на экс-министра.

Другие обвинения

Абызов с мая 2012 г. по май 2018 г. был министром по координации работы открытого правительства. Его задержали в марте этого года по обвинению в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). По версии следствия, в 2011–2014 гг. Абызов создал и возглавил преступное сообщество, обманул акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» и вместе с подельниками похитил 4 млрд руб., которые в дальнейшем вывели за рубеж. Абызов находится в СИЗО. Вину он не признал. Суд арестовал его имущество, которое оценивается в 27 млрд руб.

До перехода на госслужбу Абызов работал топ-менеджером в топливно-энергетических компаниях, в том числе РАО «ЕЭС», «Новосибирскэнерго» и «Кузбассразрезугле». В 2006 г. Абызов создал группу Е4 (входила в бизнес-группу Абызова Ru-com), занявшуюся строительством энергоблоков. В 2014 г., когда он был основным бенефициаром компании, у группы возник конфликт с кредиторами. В 2015 г. Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении E4. Тогда же группа сообщала, что Абызов не является бенефициаром компании.

Долг перед «Альфой»

Задержание Абызова связано с делом о банкротстве группы Е4, говорили после задержания Абызова несколько собеседников «Ведомостей» в электроэнергетической отрасли и знакомых бывшего министра. Конфликт группы E4 с кредиторами возник еще в 2014 г. – на тот момент основным бенефициаром компании был Абызов. Компания перестала обслуживать кредиты, к концу 2014 г. долг достиг почти 30 млрд руб., писал «Коммерсантъ». По информации издания, крупнейшим кредитором E4 был Альфа-банк, задолженность перед ним составляла около 5,7 млрд руб.

Также сегодня, 28 августа, стало известно, что Следственный комитет забрал у столичного ГУ МВД дело о мошенничестве в сфере кредитования, которое возбудили в 2015 г. по заявлению Альфа-банка в связи с долгами группы Е4, принадлежавшей ранее Абызову. Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердил передачу дела. Дело о кредитах Е4 не имеет прямого отношения к Абызову и не объединено в одно производство с делом экс-министра, уточнил Аснис. По делу о кредите обвиняемым проходит бывший президент группы Е4 Андрей Малышев, который несколько лет находится за пределами России.

В 2015 г. Малышев проходил обвиняемым по делу о растрате 220 млн руб. госкорпорации «Роснано», но в 2017 г. Анатолий Чубайс дал показания в защиту обвиняемых, поэтому дело отправили на доследование. Расследование обстоятельств того дела до сих пор не закончено, все фигуранты находятся на свободе, а Малышев – в розыске. «Ведомости» направили запрос в СКР.

Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях