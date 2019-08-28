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Экс-президента группы Абызова E4 обвинили в мошенничестве с кредитом Альфа-банка

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) забрал у столичного ГУ МВД дело о мошенничестве в сфере кредитования, которое возбудили в 2015 г. по заявлению Альфа-банка в связи с долгами группы Е4, принадлежавшей ранее бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, сообщает РБК со ссылкой на источник в окружении Абызова и его адвоката Александра Асниса. Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердил, что дело в отношении бывшего президента группы Е4 Андрея Малышева передано для расследования из ГСУ ГУ МВД по Москве в СКР.

Аснис подчеркнул, что дело о кредитах Е4 не объединено в одно производство с делом экс-министра, который с конца марта арестован по обвинению в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве на 4 млрд руб. Источники издания указывают, что Малышев несколько лет находится за пределами России.

В 2015 г. Малышева обвиняли в растрате 220 млн руб. госкорпорации «Роснано», но в 2017 г. Анатолий Чубайс дал показания в защиту обвиняемых, поэтому дело вернулось на доследование. Все фигуранты того дела остаются на свободе, а Малышев до сих пор находится в розыске. В Альфа-банке не прокомментировали РБК информацию об уголовном деле. «Ведомости» направили запрос в СКР.

В 2006 г. Абызов создал группу Е4 (входила в бизнес-группу Абызова Ru-com), занявшуюся строительством энергоблоков. В 2014 г., когда он был основным бенефициаром компании, у группы возник конфликт с кредиторами. В 2015 г. Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении E4. Тогда же группа сообщала, что Абызов не является бенефициаром компании, 100% в ней выкуплено частными инвесторами.

По версии следствия, в 2011–2014 гг. Абызов создал вместе с подельниками преступное сообщество, чтобы обмануть акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», похитить 4 млрд руб. и вывести средства за рубеж. Абызов находится в СИЗО. Вину он не признал. Задержание Абызова связано с делом о банкротстве группы Е4, не исключали ранее несколько собеседников «Ведомостей» в электроэнергетической отрасли и знакомых бывшего министра.

Чем известен Михаил Абызов

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Политика Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника

Ведомости
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Политик Илья Яшин был снова задержан на выходе из спецприемника, где отбывал четвертый подряд административный арест, сообщает телеканал «Дождь».

Эту информацию подтвердил и сам Яшин в Twitter. «Видимо, будет пятый подряд административный арест», — отметил он.

После отбытия третьего срока ареста Илья Яшин уже задерживался правоохранителями на выходе из спецприемника. Полицейский сообщил ему, что причиной задержания стали призывы к участию в несогласованных акциях. 20 августа Яшин был арестован в четвертый раз подряд на 10 суток.

До этого Яшина арестовали на 10 суток 29 июля за призывы к участию в несогласованной акции 27 июля. На следующий день ему добавили еще 10 суток ареста за организацию митинга. Эти сроки политик отбывал одновременно и должен был выйти из спецприемника 8 августа. Однако в этот день суд назначил ему еще 10 суток ареста.

В Москве с середины июня проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными. На несогласованной акции 27 июля были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек, а Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе митинга 3 августа также были задержаны около 1000 человек.

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Финансы
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Суд признал страховую компанию НАСКО банкротом

Ведомости
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Арбитражный суд Татарстана признал страховую компанию НАСКО (АО «Национальная страховая компания Татарстан») банкротом, говорится в материалах компании. Конкурсным управляющим назначено Агентство по страхованию вкладов.

Центробанк в середине мая отозвал у НАСКО лицензию на осуществление деятельности. По данным ЦБ на конец июля, величина активов страховой компании составляла 4,3 млрд руб. при обязательствах в 8,6 млрд руб. Заявление о банкротстве было подано в суд в июле этого года временной администрацией, назначенной ЦБ. После анализа финансового состояния компании временная администрация пришла к выводу, что восстановить финансовое положение НАСКО невозможно.

Ранее ЦБ обнаружил в деятельности сотрудников НАСКО признаки вывода активов. О противоправных действиях регулятор сообщил в Генпрокуратуру и Следственный департамент МВД.

По данным ЦБ, по итогам 2018 г. премии страховой компании составляли 9,25 млрд руб. (рост на 121,6% по сравнению с показателем 2017 г.), выплаты – 3,1 млрд руб. (рост на 51,2%). Доля ОСАГО в портфеле НАСКО составляла 62,6%. По итогам 2018 г. «НАСКО» заняла 11-е место среди российских страховых компаний по сборам премий в этом виде страхования.

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Кремль прокомментировал освобождение Вышинского из СИЗО

Ведомости
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Кремль приветствует решение суда в Киеве освободить из СИЗО главного редактора агентства «РИА Новости – Украина» Кирилла Вышинского. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. И пока в оценках мы ограничимся. Мы приветствуем это решение», – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что процесс обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной затянулся, Песков подчеркнул: «В Кремле никогда не говорили, что сегодня что-то планируется, поэтому я не знаю, откуда взята эта информация». На уточняющий вопрос, планируется ли обмен или нет, он ответил, что ему нечего добавить.

28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из СИЗО, изменив ему меру пресечения под личное поручительство. Это произошло на фоне переговоров об обмене между Россией и Украиной. 21 августа РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщили, что страны вышли на финишную прямую в переговорах по этому вопросу. Позже РБК уточнял, что речь идет об обмене «33 на 33», но отмечал, что в схеме не учитывается Вышинский. Источник издания говорил, что освобождение журналиста будет проходить по особой схеме. Его адвокаты заявляли, что он планирует отстаивать невиновность и не будет участвовать в обмене.

Адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы осужденных на Украине россиян Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова, заявил 28 августа ТАСС, что обмен отодвигается на неопределенный срок. «Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг», – сказал он.

Суд в Киеве освободил журналиста Кирилла Вышинского. Фото

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Против Ивана Жданова возбудили дело за отказ удалить фильм «Он вам не Димон»

Ведомости
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Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве 22 августа возбудило в отношении директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова дело по ч. 2 ст. 315 УК о неисполнении решения суда, сообщил в Twitter адвокат подозреваемого Владимир Воронин, выложив фотографию соответствующего уведомления.

«Якобы в качестве руководителя ФБК он не исполняет решение суда и не удаляет из интернета фильм «Он вам не Димон», – пояснил Воронин.

Весной 2017 г. Люблинский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и ФБК о защите чести и достоинства, признав фильм «Он вам не Димон» недостоверной информацией. Суд обязал авторов фильма удалить его. В частности, недостоверной была признана информация из расследования о том, что бизнесмен якобы дал премьеру Дмитрию Медведеву взятку через пожертвование земельного участка с усадьбой на Рублевке фонду «Соцгорпроект». Позже суд удовлетворил иск и «Соцгорпроекта». В октябре 2017 г. директор ФБК Роман Рубанов сообщил, что решение суда исполнено и фрагменты фильма про Усманова удалены, а на сайте ФБК и на YouTube-канале фонда размещены опровержения. Первоначальная версия фильма «Он вам не Димон» теперь доступна только на личном YouTube-канале Навального.

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Суд в Киеве освободил из СИЗО главного редактора украинского «РИА Новости»

Ведомости
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Киевский апелляционный суд освободил главного редактора «РИА Новости – Украина» Кирилла Вышинского из СИЗО под личное поручительство, передает ТАСС. Он был освобожден из-под стражи в зале суда. Журналист будет обязан приходить в суд или к следователю по первому требованию, сообщать об изменении места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Во время заседания Вышинский подчеркивал, что у него нет мотивов скрываться от следствия, если его выпустят под личное поручительство, передает «РИА Новости». Прокуроры были не против смягчения меры пресечения.

Вышинского задержали 15 мая 2018 г. в Киеве после обысков в офисе «РИА Новости – Украина». Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 17 мая этапировали в Херсон, где он был арестован. Арест продлевался восемь раз.

Вышинский вину не признал, назвав обвинения ложью и манипуляцией. В июне он объявил о том, что отказывается от украинского гражданства, и обратился за помощью лично к президенту России Владимиру Путину. Путин комментировал дело Вышинского, отмечая, что того «задержали за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции» и что это «абсолютно беспрецедентная и недопустимая политика».

Изменение меры пресечения произошло на фоне обсуждения вопроса об обмене удерживаемыми гражданами между Россией и Украиной. 21 августа РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщили, что страны вышли на финишную прямую в переговорах по этому вопросу. Позже РБК уточнял, что речь идет об обмене «33 на 33», но отмечал, что в схеме не учитывается Вышинский. Источник издания говорил, что освобождение журналиста будет проходить по особой схеме. Его адвокаты заявляли, что он планирует отстаивать невиновность и не будет участвовать в обмене.

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Финансы
Новости

РБК узнал о разработке Сбербанком собственной умной колонки

Ведомости
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Сбербанк начал разрабатывать собственную умную колонку, рассказали РБК три источника, близкие к банку. По словам одного из них, работа по проекту носит непубличный характер. Официальная презентация нового устройства состоится не ранее 2020 г., отметил источник. Сбербанк официально не комментирует данную информацию. Один из источников издания сообщил, что создаваемая колонка будет работать на основе голосового помощника Центра речевых технологий (ЦРТ), разрабатывающего системы распознавания лиц и голосов. Представитель ЦРТ отказался предоставить комментарий.

В начале февраля директор по экспериментальным продуктам «Яндекса» и создатель умной колонки «Яндекс.Станция» Константин Круглов перешел на работу в Сбербанк. Об этом он сообщал в Facebook. В марте «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что ЦРТ разрабатывает голосового ассистента под рабочим названием «Варвара». В будущем компания собирается его монетизировать по лицензионной модели, отмечали источники газеты.

В начале августа Сбербанк разместил несколько вакансий для направления SberDevices, которые, по мнению РБК, указывают на то, что речь идет именно о разработке умной колонки. «У вас есть шанс в составе команды SberDevices стать создателем нового устройства и поучаствовать в полном цикле рождения уникального в своем роде продукта для многомиллионной аудитории b2c- и b2b-продуктов», – приводит издание описание одной из вакансий.

Центр речевых технологий был учрежден в 1990 г. В апреле Сбербанк объявил о покупке 51% акций центра у Газпромбанка. В результате сделки, закрытой 5 августа, долю в ЦРТ также получил венчурный фонд Digital Horizon.

Гаджеты под российскими брендами

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Бизнес
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Семья Гуцериевых возглавила рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

Ведомости
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Семья основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева пятый год подряд возглавляет рейтинг богатейших российских семей, сообщает Forbes. Состояние бизнесмена и его близких журнал оценил в $5,65 млрд, за прошедший год оно сократилось на $320 млн. При этом состояние сына Гуцериева Саида увеличилось вдвое, так как отец передал ему долю в финансовых активах группы, а дядя Саит-Салам Гуцериев – доли в нефтяных компаниях и ритейлере «М.Видео», отмечает Forbes.

На втором месте рейтинга богатейших российских семей находятся Ротенберги. Суммарно состояние братьев Аркадия («Стройгазмонтаж», «Мостотрест», «Минудобрения», TPS Avia, «СМП банк») и Бориса («СМП банк», «Газпром бурение»), а также сына Аркадия Игоря и дочери Лилии оценивается в $5,18 млрд. На третьей строчке рейтинга расположилась семья Шаймиевых («ТАИФ-НК», «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», ТГК-16). Сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат за год увеличили состояние на $320 млн до $2,8 млрд. В топ-10 самых богатых российских семей также включены семья Гапонцевых (IPG Photonics) с состоянием в $2 млрд, Евтушенковы (АФК «Система») с $1,94 млрд, Рахимкуловы (Kafijat) с $1,89 млрд, Линники («Мираторг») с $1,6 млрд, Саркисовы («РЕСО-гарантия») с $1,6 млрд, Бажаевы («Русская платина», «Альянс алтын», Forte Village) c $1,51 млрд и Михайловы (группа «Черкизово») с $1,16 млрд.

В этом году Forbes установил порог отсечения в $1,16 млрд. Те семьи, что не смогли его преодолеть, не были включены в рейтинг. Как отмечает Forbes, братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, содержащиеся под арестом в СИЗО «Лефортово», за год потеряли практически все свои активы, а оценки состояний семей Шамаловых («Сибур», банк «Россия») и Зубицких (группа «Кокс») составили менее $1 млрд.

Миллиардеры какого столетия оказались успешнее

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Бизнес
Новости

Минсельхозу сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов

Ведомости
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Если закон «Об органической продукции» вступит в силу, это может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов. Об этом в письме руководителю Минсельхоза Дмитрию Патрушеву предупредил исполнительный директор «Русбренда» (объединяет Nestle, Danone, PepsiCo и пр.) Алексей Попович, пишет «Коммерсантъ». Попович подтвердил отправку письма.

Выполнение некоторых требований закона ставит под угрозу наличие органической продукции на полке и грозит поставщикам и сетям «миллиардными убытками», предупредил исполнительный директор «Русбренда». В настоящее время в российских магазинах представлен обширный ассортимент импортных органических товаров, имеющих международные сертификаты, выданные в основном ЕС, отмечается в письме. На упаковке нанесен знак соответствующих систем сертификации, включая надпись «органический». С 1 января 2020 г. такая продукция становится нелегитимной, так как не имеет российских органических сертификатов, и должна быть одномоментно отозвана из оборота, говорится в письме.

Сертификация импортной продукции на соответствие российским требованиям почти невозможна, поскольку в стране работает только один аккредитованный орган сертификации, возможности которого ограничены, подчеркнул также Попович.

В гипермаркетах Globus представлено около 680 артикулов органической продукции, из которых 626 подтверждены международными стандартами, рассказала руководитель отдела качества, устойчивого развития и экологии сети Полина Мурашкина. По ее словам, с 1 января реализация этих товаров будет невозможна. В Auchan отказались от комментариев. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и Metro не ответили на вопросы.

Компания – производитель органического детского питания Hipp считает, что вступление в силу требований к маркировке надо отсрочить. Проблему может решить переходный период для доработки нормативной базы, заявили в Nestle.

Письмо «Русбренда» находится на рассмотрении, сообщила пресс-служба Минсельхоза. Она отметила, что продажа продукции не запрещается, а запрещается использование маркировки «органический». Попович подчеркивает, что это и означает снятие с продажи всей импортной органической продукции с 1 января.

Политика
Новости

В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания

Ведомости
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В Новосибирске обрушились стена и перекрытия строящегося здания, под завалами могут находиться 11 строителей, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального МЧС. Сообщение о ЧП поступило в 08.20 мск, отметили в ведомстве. Обрушение произошло на территории строящегося неэксплуатируемого здания на улице Ударной, 11а. «Одного пострадавшего достали живым, он был передан врачам», – отметили в ведомстве.

Обрушение произошло на площади 350 кв. м, добавили в МЧС. Сейчас на месте ЧП работают 128 спасателей, привлечено 33 единицы техники.

К месту ЧП выехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, заявили «РИА Новости» в городской администрации. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает ТАСС. Ведомство сообщило о двух погибших.

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Бизнес
Новости

«Распадская» выплатит дивиденды впервые с 2011 года

Ведомости
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Крупнейшая в России добывающая коксующийся уголь компания «Распадская» (на 88,2% принадлежит Evraz) впервые с 2011 г. заплатит дивиденды – 1,8 млрд руб. (или $26,4 млн по текущему курсу) за первое полугодие 2019 г., следует из сообщения компании.

За этот же период компания заработала $211 млн чистой прибыл, таким образом, дивиденды составляют всего 12,5% от нее.

В свободном обращении на Московской бирже находится 11,8% компании. Миноритарии, таким образом, получат 207,4 млн руб.

В 2012–2015 гг. «Распадская» была убыточной компанией и тратила всю нераспределенную чистую прибыль на погашение убытков. Из них компания вышла в 2016 г., но всю заработанную после этого чистую прибыль она направляла «на погашение убытков прошлых лет».

В марте 2019 г. совет директоров «Распадской» утвердил дивидендную политику, согласно которой компания будет платить акционерам при долговой нагрузке не выше 2 EBITDA. Минимальный ежегодный платеж составит $50 млн и будет выплачиваться двумя траншами минимум по $25 млн каждый по результатам первого полугодия и по итогам финансового года.

Финансы
Новости

«Коммерсантъ» узнал о новой схеме привлечения клиентов микрофинансовыми организациями

Ведомости
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Микрофинансовые организации (МФО) стали использовать новую схему недобросовестного привлечения клиентов, пишет «Коммерсантъ». В частности, они предлагают гражданам по телефону от имени банков оформить кредит в офисе. За счет чужого бренда микрокредитные компании расширяют свою клиентскую базу, утверждает газета.

Как рассказали изданию в банках, в конце лета клиенты стали жаловаться на сотрудников МФО, предлагающих одобренный кредит наличными. В большинстве жалоб граждане указывают, что взять кредит им предлагали в офисе МФО, не связанной с банком. Сообщения о подобном способе кредитования, в частности, поступали от компании «Меридиан» (бренд «Живые деньги», состоит в СРО «МиР»), пишет «Коммерсантъ».

«Еще относительно недавно недобросовестные участники микрофинансового рынка мимикрировали под крупнейшие банки, используя в названии их наименования, однако сейчас от подобных игроков рынок неплохо зачищен... Звонки от имени кредитных организаций – это продолжение той же истории», – считает председатель правления Руна-банка Александр Арифов.

В свою очередь в МФО «Мигкредит» заявили, что участники рынка микрокредитования отрицательно оценивают такую схему привлечения кредитов. «Обман выясняется просто, начиная от процентных ставок и заканчивая условиями договора», – пояснили в компании.

В конце июля Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому МФО запретят выдавать россиянам потребительские кредиты под залог жилья.

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