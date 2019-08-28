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Экс-президента группы Абызова E4 обвинили в мошенничестве с кредитом Альфа-банка

Следственный комитет России (СКР) забрал у столичного ГУ МВД дело о мошенничестве в сфере кредитования, которое возбудили в 2015 г. по заявлению Альфа-банка в связи с долгами группы Е4, принадлежавшей ранее бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, сообщает РБК со ссылкой на источник в окружении Абызова и его адвоката Александра Асниса. Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердил, что дело в отношении бывшего президента группы Е4 Андрея Малышева передано для расследования из ГСУ ГУ МВД по Москве в СКР.

Аснис подчеркнул, что дело о кредитах Е4 не объединено в одно производство с делом экс-министра, который с конца марта арестован по обвинению в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве на 4 млрд руб. Источники издания указывают, что Малышев несколько лет находится за пределами России.

В 2015 г. Малышева обвиняли в растрате 220 млн руб. госкорпорации «Роснано», но в 2017 г. Анатолий Чубайс дал показания в защиту обвиняемых, поэтому дело вернулось на доследование. Все фигуранты того дела остаются на свободе, а Малышев до сих пор находится в розыске. В Альфа-банке не прокомментировали РБК информацию об уголовном деле. «Ведомости» направили запрос в СКР.

В 2006 г. Абызов создал группу Е4 (входила в бизнес-группу Абызова Ru-com), занявшуюся строительством энергоблоков. В 2014 г., когда он был основным бенефициаром компании, у группы возник конфликт с кредиторами. В 2015 г. Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении E4. Тогда же группа сообщала, что Абызов не является бенефициаром компании, 100% в ней выкуплено частными инвесторами.

По версии следствия, в 2011–2014 гг. Абызов создал вместе с подельниками преступное сообщество, чтобы обмануть акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», похитить 4 млрд руб. и вывести средства за рубеж. Абызов находится в СИЗО. Вину он не признал. Задержание Абызова связано с делом о банкротстве группы Е4, не исключали ранее несколько собеседников «Ведомостей» в электроэнергетической отрасли и знакомых бывшего министра.

Чем известен Михаил Абызов