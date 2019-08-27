Против Абызова возбудили новое уголовное дело

Максим Стулов / Ведомости

Следственный комитет (СКР) возбудил новое уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Об этом «Интерфаксу» рассказал его адвокат Александр Аснис.

По его словам, Абызова ознакомили с постановлением о деле, которое было возбуждено 23 августа. Бывшему министру вменяется незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 Уголовного кодекса) в 2018 г. Максимальное наказание по этой статье – до двух лет лишения свободы. По версии следствия, Абызов в нарушение запрета, наложенного на него как члена правительства, лично и через доверенных лиц проводил предпринимательскую деятельность. Обвинение Абызову пока не предъявлено, отметил защитник.

Абызов с мая 2012 г. по май 2018 г. занимал должность министра по координации работы открытого правительства. Его задержали в марте этого года. Абызову вменяется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). По версии следствия, в 2011–2014 гг. Абызов создал и возглавил преступное сообщество, после чего, обманув акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж. Абызов находится в СИЗО. Вину он не признал. Суд арестовал его имущество, которое оценено в 27 млрд руб.

В 2006 г. Абызов создал группу Е4 (входила в бизнес-группу Абызова Ru-com), занявшуюся строительством энергоблоков. В 2014 г., когда он был основным бенефициаром компании, у группы возник конфликт с кредиторами. В 2015 г. Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении E4. Тогда же группа сообщала, что Абызов не является бенефициаром компании, 100% в ней выкуплено частными инвесторами. Forbes оценивает состояние Абызова в $600 млн.

Адвокат обратил внимание на то, что обстоятельства, описанные в постановлении о возбуждении дела, не имеют отношения к тем, которые изложены в другом деле против экс-министра. Новое дело никак не отягчает уже предъявленное Абызову обвинение и является попыткой оказать на Абызова дополнительное давление, выразил мнение Аснис. Он также отметил, что, по мнению Абызова и его защиты, возбуждение дела свидетельствует о том, что следствие за пять месяцев расследования основного дела так и не смогло собрать достаточные доказательства, подтверждающие обвинение. Новое дело возбуждено именно в тот момент, когда суды стали массово отказывать следствию в наложении ареста на имущество, якобы принадлежащее Абызову, добавил адвокат.

«Ведомости» направили запрос в СКР.