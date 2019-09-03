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Мосгорсуд сократил Яшину срок ареста на 50 минут

Мосгорсуд сократил политику Илье Яшину срок ареста на 50 минут, сообщил он на своей странице в Twitter. «Мосгорсуд рассмотрел апелляцию и сократил мне срок ареста на 50 минут (не шучу). Торжество правосудия прям», – написал Яшин.

На прошлой неделе, 29 августа, Яшин получил пятый административный арест подряд. Тверской районный суд Москвы признал его виновным в призывах к участию в несогласованной акции протеста 3 августа. Яшин находится под стражей с 29 июля. На свободу он должен выйти 7 сентября.

В Москве с середины июля проходят акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство из них были несогласованными. Акции 27 июля и 3 августа завершились массовыми задержаниями и уголовным делом о беспорядках.