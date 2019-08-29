Илья Яшин получил пятый арест подряд

Максим Стулов / Ведомости

Оппозиционер Илья Яшин получил пятый административный арест подряд – на 10 суток, сообщает ТАСС. Тверской районный суд Москвы признал его виновным в призывах к участию в несогласованной акции протеста 3 августа. На этот раз поводом для ареста стала запись в Twitter, которую Яшин сделал 29 июля, перед первым арестом.

В первую очередь Яшин заявил отвод судье Марине Сизинцевой, поскольку был уверен в ее предвзятости, отмечает «Медиазона». Она продолжила вести заседание, поэтому оппозиционер отказался в нем участвовать – не отвечал на вопросы судьи, предоставив адвокатам говорить за него. Адвокат Вадим Прохоров заявил в суде, что преследование Яшина носит характер политической расправы. «Нельзя использовать судебные процедуры для разрешения политических вопросов», – заявил он. Однако судья отказалась прекратить административное дело против Яшина и снова отправила его под арест.

Первый раз суд арестовал Яшина 29 июля. Суд назначил ему 10 суток за призывы к несогласованной акции протеста. На следующий день суд добавил политику еще 10 суток за организацию другого несогласованного митинга. Но сроки административных арестов, назначенные гражданину по разным делам, по закону не суммируются, а исчисляются одновременно, поэтому Яшин должен был выйти из спецприемника 8 августа. Однако в этот день суд назначил ему еще 10 суток ареста. Яшин был задержан 18 августа сразу после освобождения из спецприемника, а 20 августа он получил четвертый срок ареста на 10 суток.

В Москве с середины июля проходят акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Из шести митингов только два были согласованы с мэрией, их провели на проспекте Сахарова. Ранее окружной избирком отказал Яшину в регистрации кандидатом в столичные депутаты, оппозиционер попытался обжаловать данное решение, но Мосгоризбирком отклонил его жалобу. Позже Центризбирком признал недействительными 505 подписей из 4936. Для регистрации Яшину не хватило 76 подписей. В середине августа Мосгорсуд, рассмотрев жалобу оппозиционера на решение ЦИК, также отказал ему в регистрации.

Яшин – не единственный оппозиционный политик, к которому применяют последовательные аресты. Большинство оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации, не раз оказывались в спецприемнике. Причем чаще всего новый суд происходил накануне истечения срока предыдущего ареста или сразу после освобождения. Правоохранительные органы предъявляют претензии оппозиционерам за организацию или призывы к участию в различных несогласованных акциях, которые происходили в течение лета. К примеру, в июле стихийные митинги возле Мосгоризбиркома происходили несколько дней подряд. Две крупные несогласованные акции состоялись 27 июля и 3 августа – на каждой из них полиция жестко задерживала протестующих.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сначала получил 30 суток ареста, а затем за несколько дней до освобождения – еще 10 суток. Другой незарегистрированный кандидат – Юлия Галямина получила уже три административных срока (два по 10 суток и один на 15 суток). Она до сих пор находится под арестом. Муниципальный депутат Константин Янкаускас также получил три ареста на 7, 10 и 9 суток. Как и Яшина, его задерживали на выходе из спецприемника. Оппозиционер Олег Степанов – два ареста по 8 и 15 суток. Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов получил два ареста на 10 и 15 суток.

«Коммерсантъ» ранее со ссылкой на экспертов в адвокатском сообществе и представителей президентского Совета по правам человека (СПЧ) сообщал, что Яшин – пока единственный в России, кто получил такое большое количество административных арестов подряд. Как заявил изданию адвокат Иван Сустин, МВД допускает злоупотребление правом. «Предела для количества таких арестов не существует, но, исходя из моей административной практики, каждый призыв можно трактовать по статьям КоАП и выявлять нарушения до бесконечности», – отметил он.

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