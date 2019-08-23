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Суд добавил Дмитрию Гудкову 10 суток ареста

Коптевский районный суд добавил политику Дмитрию Гудкову 10 суток ареста за призыв участвовать в акции 27 июля, об этом сообщается в его канале в Telegram. Гудков еще отбывает арест сроком 30 суток, его должны были освободить через несколько дней. Поскольку сроки ареста в подобных случаях не суммируются, а протекают одновременно, общий срок ареста увеличен на 6 суток.

Гудков признан виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованной акции) за публикацию в Facebook, в которой он призывал москвичей выйти в центр города 27 июля.

Тверской суд столицы 30 июля приговорил Гудкова к 30 суткам ареста. Полиция задержала Гудкова 28 июля на выходе из магазина из-за акции, прошедшей возле Мосгоризбиркома 14 июля.

Московские суды не первый раз повторно арестовывают оппозиционеров, срок ареста которых подходит к концу. В частности, политик Илья Яшин 20 августа был арестован в четвертый раз подряд на 10 суток.

В Москве с середины июня проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными. На несогласованной акции 27 июля были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек, а Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе митинга 3 августа также были задержаны около 1000 человек.

Дмитрий Гудков арестован на 30 суток. Фотографии из суда