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Суд арестовал Яшина на 10 суток в четвертый раз подряд

Троицкий суд Москвы арестовал на 10 суток главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, написал он на своей странице в Twitter. Это четвертый арест Яшина за прошедший месяц.

Яшина задержали в минувшее воскресенье на выходе из спецприемника. Полицейский сообщил ему, что причиной задержания стали призывы к участию в несогласованных акциях 18–19 августа. В каких именно, полицейский не уточнил. Оппозиция не планировала протесты на эти даты, в эти дни в Москве проходили одиночные пикеты. Накануне Троицкий суд вернул полиции составленный на Яшина протокол для устранения нарушений.

До этого Яшина арестовали на 10 суток 29 июля за призывы к участию в несогласованной акции 27 июля. На следующий день ему добавили еще 10 суток ареста за организацию митинга. Эти сроки политик отбывал одновременно и должен был выйти из спецприемника 8 августа. Однако в этот день суд назначил ему еще 10 суток ареста.

В Москве с середины июля проходят акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Из шести митингов только два были согласованы с мэрией. Несогласованные акции, которые прошли 27 июля и 3 августа, завершились массовыми задержаниями и уголовным делом о беспорядках.

Ранее окружной избирком отказал Яшину в регистрации кандидатом в столичные депутаты, оппозиционер попытался обжаловать данное решение, но Мосгоризбирком отклонил его жалобу. В середине августа Мосгорсуд рассмотрел жалобу оппозиционера на решение ЦИК и также отказал ему в регистрации.

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