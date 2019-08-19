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Суд вернул протокол Яшина в полицию для устранения недостатков

Троицкий суд Москвы вернул полиции составленный против главы совета депутатов Красносельского района Ильи Яшина административный протокол для устранения нарушений, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря суда Ксении Алексеевой.

Яшина последний раз задержали 18 августа на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест из-за призывов к участию в акции протеста, которая была не согласована с мэрией Москвы.

Ранее, 8 августа, Хамовнический суд Москвы назначил оппозиционеру 10 суток административного ареста. До этого по 10 суток административного ареста за схожие правонарушения Яшину назначали Троицкий и Щербинский суды Москвы.

В Москве с середины июля проходят акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Из шести митингов только два были согласованы с мэрией, их провели на проспекте Сахарова. Ранее окружной избирком отказал Яшину в регистрации кандидатом в столичные депутаты, оппозиционер попытался обжаловать данное решение, но Мосгоризбирком отклонил его жалобу. Позже Центризбирком признал недействительными 505 подписей из 4936. Для регистрации Яшину не хватило 76 подписей. В середине августа Мосгорсуд, рассмотрев жалобу оппозиционера на решение ЦИК, также отказал ему в регистрации.

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