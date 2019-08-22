Политика

Новости

Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника

Муниципального депутата Константина Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест. Об этом сообщается на его странице в Twitter. «На территорию спецприемника заранее заехал автозак. Ожидаем четвертый арест подряд», – говорится в сообщении.

Накануне на выходе из спецприемника задержали муниципального депутата Юлию Галямину, в четверг суд в третий раз арестовал ее на 10 суток. Ранее также были задержаны на выходе из спецприемника глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин и координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов. Они были доставлены в суд и снова отправлены под арест. Яшина 20 августа арестовали четвертый раз подряд.

Янкаускасу тоже грозит четвертый арест подряд. Он и другие оппозиционеры были задержаны в связи с несогласованными акциями в Москве. В столице с середины июля проходят протесты из-за выборов в Мосгордуму, большинство из них не были согласованы с властями.

Чем похожи протесты в Гонконге и Москве