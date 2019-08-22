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Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника

Ведомости
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Муниципального депутата Константина Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест. Об этом сообщается на его странице в Twitter. «На территорию спецприемника заранее заехал автозак. Ожидаем четвертый арест подряд», – говорится в сообщении.

Накануне на выходе из спецприемника задержали муниципального депутата Юлию Галямину, в четверг суд в третий раз арестовал ее на 10 суток. Ранее также были задержаны на выходе из спецприемника глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин и координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов. Они были доставлены в суд и снова отправлены под арест. Яшина 20 августа арестовали четвертый раз подряд.

Янкаускасу тоже грозит четвертый арест подряд. Он и другие оппозиционеры были задержаны в связи с несогласованными акциями в Москве. В столице с середины июля проходят протесты из-за выборов в Мосгордуму, большинство из них не были согласованы с властями.

Чем похожи протесты в Гонконге и Москве

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Экономика
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Минэкономразвития выступило против дальнейшего сокращения прав миноритариев

Ведомости
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Министерство экономического развития считает «оптимальным» нынешний порог в 1% акций, позволяющий акционерам обращаться в суд с исками о возмещении убытков акционерного общества (АО) к его менеджерам и членам совета диреткоров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с позицией ведомства. По его словам, изучить возможность повышения порога поручил президент Владимир Путин.

Собеседник агентства сообщил, что в Минэкономразвития считают нецелесообразным повышение порога, «поскольку общая доля акций, принадлежащих владельцам минимального пакета, как правило не превышает 10%». Существующий ценз, по мнению Минэкономразвития, позволяет миноритарным акционерам  объединяться, чтобы подавать коллективные иски к руководству акционерного общества, защищая компанию от недобросовестных действий руководства.

15 августа  Путин подписал указ, усложняющий доступ миноритариев к информации о других акционерах и компании. По закону акционеры, владеющие как минимум 1% голосующих акций, могут запросить информацию о других акционерах. Согласно поправкам, теперь регистратор сможет им в этом частично или полностью отказать, если у эмитента бумаг есть право на ограниченное раскрытие информации.

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Суд назвал сумму требований «Московского метрополитена» к оппозиционерам

Ведомости
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Коптевский суд Москвы оставил без движения до конца сентября исковое заявление ГУП «Московский метрополитен» на сумму 53 тыс. руб. к оппозиционерам, сообщила пресс-служба суда.

Иск зарегистрировали 21 августа. Ответчиками по нему выступают политик Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов, незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов и Александр Соловьев.

Ранее иски к оппозиционерам подала компания «М.Такси Коммуникации» на 787 тыс. руб. Она обвинила Яшина, Галямину и Соловьева в простоях транспорта во время протестных акций.

До этого иски к политикам на 13 млн. руб. подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и владелец ресторана «Армения» ООО «Анкор».

Протестные акции проходят в Москве с середины июля. Причиной стали недопуск кандидатов от оппозиции на выборы в Мосгордуму. Большинство акций проходили несанкционированно. 27 июля, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001, 10 августа – 256. Сейчас оппозиция подает запросы на проведение новых акций в Москве, но пока не получает одобрения от мэрии.

Новости СМИ2
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Бизнес
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«Аэрофлот» прекратит полеты в Салехард с конца октября

Ведомости
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Авиакомпания «Аэрофлот» уведомила власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) о прекращении полетов по маршруту Москва – Салехард. Последний рейс запланирован на 27 октября. Об этом «Интерфаксу» сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. На официальном сайте «Аэрофлота» билеты по маршруту Москва – Салехард недоступны для покупки с 27 октября.

Сейчас «Аэрофлот» выполняет рейсы в столицу ЯНАО ежедневно. По словам директора ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталия Лагутина, сейчас идут переговоры с «потенциальными авиаперевозчиками, которые смогут занять высвободившийся слот». Он добавил, что маршрут Москва – Салехард является крайне востребованным у жителей региона.

«Ведомости» направили запрос в «Аэрофлот».

Кроме «Аэрофлота» в Салехард летают авиакомпании «Ямал», «ЮВТ-аэро» и «Скол».

Авиакомпания «Аэрофлот» на 51,17% принадлежит государству, более 45% акций находятся у частных инвесторов. Авиационный парк «Аэрофлота» насчитывает 364 самолета. С начала 2019 г. компания перевезла 34,6 млн пассажиров. Это на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2018 г.

Новости СМИ2
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Политика
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Служба такси подала иски к оппозиционерам о возмещении 787 000 рублей убытка

Ведомости
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Компания «М.Такси Коммуникации» подала в Тушинский суд три иска о возмещении убытков к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму Илье Яшину, Юлии Галяминой и Александру Соловьеву, сообщает пресс-служба суда.

Иски поступили в суд в конце июля и начале августа. В них агрегатор такси просит возместить ущерб в 787 300 руб. от простоя транспорта. В пресс-службе Тушинского суда отметили, что исковые заявления пока не приняты к производству.

Ранее иски к оппозиционерам, в том числе Алексею Навальному и Любови Соболь, подали еще несколько организаций. 21 июля ГУП «Московский метрополитен» обратился в Коптинский районный суд с аналогичными требованиями. Сумма требования пока не уточняется. Кроме того, иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на улице Тверской).

В Москве с середины июля проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство из них не были согласованы со столичными властями. На акции 27 июля, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001.

Как прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. Фотографии

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Экономика
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Минстрой оценил ущерб от паводка в Иркутской области в 35 млрд рублей

Ведомости
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Ущерб от паводка в Иркутской области оценивается в 35 млрд руб., сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий на заседании правительственной комиссии по ликвидации ЧС. По данным комиссии, 10,8 млрд руб. ущерба приходится на жилые дома и более 20 млрд руб. – на административные здания, передает ТАСС.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Вода частично затопила 109 населенных пунктов, в которых проживали 38 000 человек. 25 человек погибли и еще семь числятся пропавшими без вести.

Президент Владимир Путин посетил регион 19 июля. Он раскритиковал работу местных властей. На совещании с правительством Путин заявил, что первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности, а возглавить процесс ликвидации паводка.

Кроме паводка в Иркутской области сохраняется режим ЧС из-за лесных пожаров. По оценке врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаила Клинова, территория горящего леса составляет 1,121 млн га.

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Политика
Новости

Суд отказался продлевать арест счетов на миллиард рублей по делу Абызова

Ведомости
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Басманный суд Москвы отказался продлевать срок ареста нескольких счетов по делу бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова на общую сумму около 1 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката. Как уточнил защитник, речь идет о счетах сына Абызова, ООО «Ру-ком» и ряда офшорных компаний. Срок ареста, наложенного на эти счета, истекает 25 августа.

В июле представитель Басманного суда Юнона Царева сообщила журналистам, что арест наложен на 121,7 млн евро (8,7 млрд руб.), которые находятся на счетах Абызова. Она не уточнила, в каких банках обвиняемый в мошенничестве экс-министр хранил свои средства.

Кроме того, в апреле суд арестовал другие активы Абызова: 437 млн руб., два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, три квартиры, четыре комнаты и машино-место в Москве. В июне суд наложил арест на 1667 обыкновенных акций общей стоимостью почти 170 000 руб. компании «Промышленные технологии», которая принадлежала экс-министру.

Абызов, занимавший с 2012 по 2018 г. должность министра по координации деятельности открытого правительства, был задержан в мае текущего года. Он обвиняется в создании преступного сообщества, использовании служебного положения и мошенничестве. По версии следствия, в 2011–2014 гг. Абызов создал и возглавил преступное сообщество, после чего, обманув акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж. Абызов сейчас находится в СИЗО, свою вину он не признал.

Хроника преследований российских бизнесменов

Недвижимость
Новости

Россияне выбыли из топ-10 иностранных покупателей испанской недвижимости

Ведомости
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Российские миллионеры выбыли из топ-10 иностранных покупателей испанской недвижимости, показало исследование международной консалтинговой компании Knight Frank. По ее данным, чаще всего среди иностранцев недвижимость в Испании в прошлом году покупали граждане Великобритании. Доля покупателей из Соединенного Королевства составила 16,6%.

В первую десятку также вошли Германия, Франция, Бельгия, Италия, Швеция, далее идут Румыния и Марокко (новички рейтинга), а также Китай и Нидерланды. При этом больше всего денег на покупку испанского жилья потратили американцы, которые платили до 2426 евро за 1 кв. м.

Россия выбыла из первой десятки, хотя еще в 2013 г. занимала третье место среди иностранных покупателей испанской недвижимости с долей 9,4%, отмечает Knight Frank. Помимо России список также покинула Норвегия.

В целом в 2018 г. цены на элитное жилье Испании продолжили расти, показало исследование, но продажи, наоборот, незначительно упали. Аналитики связали это с тем, что покупатели хотели дождаться ясности в вопросах Brexit и прекращения колебания валютных курсов.

В недвижимость каких городов Европы выгоднее вкладывать деньги

Политика
Новости

Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»

Ведомости
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Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.

«Это не наше дело, мы таким международным шопингом не занимаемся. Этот вопрос, скорее, связан с отношениями между США и Данией. Если мы правильно понимаем, сейчас там определенная черная кошка пробежала. Но еще раз повторяю: не наш вопрос, мы не хотели бы вмешиваться», – подчеркнул представитель Кремля.

Об идее Трампа купить Гренландию написала 16 августа The Wall Street Journal. Трамп подтвердил, что обсуждал этот вопрос, назвав его «стратегически интересным». По данным The Washington Post, администрация Трампа рассматривает возможность предложить Дании за Гренландию субсидию в $600 млн.

Власти Дании и Гренландии критически высказались об идее Трампа. В ответ на это американский президент отложил встречу с датским премьером Метте Фредериксен и раскритиковал Данию за то, что она недостаточно денег перечисляет в рамках НАТО.

Гренландия – крупнейший на Земле остров, расположенный на северо-востоке от Северной Америки. Его население – 56 000 человек, он принадлежит Дании.

Политика
Новости

Песков назвал законным иск московского метро к оппозиционерам

Ведомости
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Иск Московского метрополитена к оппозиционерам из-за несогласованной акции 27 июля не выходит за рамки закона и имеет право на существование, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, все физические и юридические лица могут отстаивать свои права в различных формах, которые допустимы законом.

Ранее 22 августа стало известно, что Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам, ответчиками по нему стали политик Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов, а также незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов и Александр Соловьев. Сумма и детали иска пока неизвестны.

Ранее иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на Тверской улице).

В Москве с середины июля проходят акции протеста из-за выборов в Мосгордуму. Большинство из них не были согласованы с властями. На акции 27 июля, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, МВД насчитало 1074 задержанных. После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

Политика
Новости

Кремль подтвердил обсуждение обмена пленными с Украиной

Ведомости
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о подготовке обмена «удерживаемыми лицами» между Россией и Украиной. «Определенные контакты на этот счет осуществляются», – сказал Песков.

При этом представитель Кремля не подтвердил информацию о том, что судьба осужденного в России режиссера Олега Сенцова и арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского обсуждалась в ходе недавних переговоров Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона. «Какие-то персоналии не обсуждались. Очень подробный состоялся обмен мнениями по проблеме урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами», – пояснил Песков.

Накануне, 21 августа, РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщили, что Россия и Украина вышли на финишную прямую в переговорах об обмене удерживаемыми на территории обеих стран лицами. По информации СМИ, сейчас стороны уточняют списки для обмена. Сам обмен может произойти до конца августа. По словам источника «Коммерсанта», на Украину могут вернуться и моряки, задержанные в ноябре 2018 г. за нарушение российской границы.

Песков 20 августа раскрыл подробности произошедшей 19 августа встречи Путина и Макрона. Представитель Кремля назвал состоявшиеся переговоры двух лидеров «весьма насыщенным с точки зрения содержания, весьма конструктивным и доверительным диалогом». Путин и Макрон обсудили подготовку встреч «нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Франция и Германия, говорил Песков.

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Политика
Новости

«Росатом» рассказал о состоянии пострадавших при взрыве под Архангельском

Ведомости
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Сотрудники «Росатома», пострадавшие в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области, идут на поправку. Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель госкорпорации. «Можно с уверенностью говорить о положительной динамике их состояния», – сказал собеседник агентства, выразив надежду на скорое выздоровление пострадавших.

Взрыв на полигоне под Архангельском произошел 8 августа во время испытаний реактивного двигателя, в результате погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

После инцидента в Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города заверили, что угрозы здоровью населения нет. Позже Норвегия сообщила, что после взрыва под Архангельском обнаружила небольшое количество радиоактивного йода в воздухе в районе российской границы.

Трое пострадавших сотрудников «Росатома» после взрыва были доставлены в Архангельскую областную клиническую больницу. Как сообщило издание The Moscow Times со ссылкой на медиков, у раненых были обнаружены признаки радиоактивного заражения. При этом врачей не предупредили, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации, утверждают источники. Кроме того, собеседники издания утверждают, что ФСБ попросила медиков подписать соглашение о неразглашении, а у одного врача после случившегося нашли в организме радиоактивный изотоп.

Министерство здравоохранения опровергло информацию о заражении врача радиацией. Превышения содержания радиоактивных веществ в организме выше допустимых уровней ни у кого из медиков не выявлено, заявило ведомство.

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