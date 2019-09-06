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Рогозин не поддержал идею сменить застройщика космодрома «Восточный»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заверил президента, что отклонения по срокам строительства объектов второй очереди космодрома нет, передает корреспондент «Ведомостей». До конца срока реализации проекта еще 40 месяцев, отметил он. По его словам, также нет оснований и для смены подрядчика. «Мы работаем в графике, у нас есть понедельный график мобилизации сил и средств», – уточнил он.

Руководитель дирекции «Роскосмоса» по строительству космодрома Евгений Рогоза заявил, что проект строительства второй очереди уже прошел госэкспертизу. Он напомнил, что с декабря 2017 г. единым подрядчиком является ПСО «Казань». В октябре 2018 г. был заключен госконтракт на 38,8 млрд руб. Он предусматривает разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ. Согласно контракту работы должны быть выполнены до декабря 2022 г., добавил Рогоза.

Президент Владимир Путин потребовал соблюсти сроки строительства космодрома «Восточный» и запуска ракет-носителей с него. «Жду от вас, – обратился он к Дмитрию Рогозину на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома, – более ответственного отношения и динамичного темпа организации работ. Необходимо выдержать все намеченные сроки, в том числе первого полета с использованием ракеты-носителя сверхтяжелого класса». Президент напомнил, что запуск ракеты-носителя сверхтяжелого класса с «Восточного» запланирован в 2028 г.

Ранее, 2 сентября, «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что на этой неделе на совещаниях у премьера Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина будут рассмотрены проблемы строительства космодрома. По словам людей, близких к аппарату правительства и администрации президента, Путин обсудит накопившиеся проблемы 6 сентября непосредственно на «Восточном». По результатам совещания у президента может быть решен вопрос о смене подрядчика на создаваемую сейчас в структурах Минобороны публично-правовую компанию (ППК) «Военно-строительный комплекс», рассказывали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Помимо этого вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью «Ведомостям» также не исключил, что ППК может стать подрядчиком «Восточного».