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Космодром «Восточный» достроят при помощи специального закона Евгений Разумный / Ведомости

На портале проектов нормативных актов в четверг был опубликован разработанный госкорпорацией «Роскосмос» законопроект об особенностях регулирования ряда вопросов, связанных со строительством второй очереди космодрома «Восточный». Законопроект направлен на создание единой структуры заказчика в «Роскосмосе» и упрощение процедур, требующихся для развертывания строительных работ. Так, срок экологической экспертизы не должен превышать 45 суток, а подготовительные строительные работы могут начинаться до получения разрешений на строительство – с момента подачи проектной документации для проведения государственной экспертизы. Строительный надзор осуществляется на стройке «Роскосмосом», который может корректировать сметную стоимость строительства. Земельные участки под стройку могут выделяться при отсутствии документов территориального планирования и правил землепользования. Упрощается также порядок переноса коммуникаций. Авансы могут достигать 80% от цены государственных контрактов, казначейское сопровождение контрактов не применяется. Проект разрешает принять постановление правительства, которое разрешило бы использовать при строительстве иностранных рабочих. Кроме того, «Роскосмос» вправе на год устанавливать мораторий на удовлетворение требований кредиторов к застройщику космодрома.